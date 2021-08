Debo reconocer que Mojang me está sorprendiendo este verano con el ritmo de desarrollo de Minecraft 1.18. Y es que es evidente que no quieren llegar a diciembre demasiado justos, pero aún así esperaba que agosto no hubiera apenas actividad en lo referido a snapshots, por las vacaciones del equipo. Sin embargo, parece que ya hay gente volviendo al trabajo, y la mejor manera que han encontrado de hacérnoslo saber es publicando una nuevo snapshot experimental, con más novedades que nos acercan a Minecraft 1.18.

Al igual que con la primera snapshot experimental, en este caso tampoco podrás instalarla directamente desde el launcher. Si no sabes cómo hacerlo, te lo contamos aquí y, en este caso, tendrás que descargar y emplear este archivo con el launcher oficial. Recuerda que si empleas MultiMC, podrás encontrar directamente esta snapshot de Minecraft 1.18 en el apartado «Experimentos» del selector para crear una nueva instancia.

Aunque la gran parte de novedades que esperamos en Minecraft 1.18 tienen que ver con el subsuelo, lo cierto es que no encontraremos prácticamente nada en este sentido en esta snapshot, que se centra en la superficie de los mapas. No obstante, esto me hace pensar que los trabajos de las cuevas ya han avanzado bastante, y que por lo tanto ahora se pueden centrar en otros cambios y mejoras que también son importantes. Esto, eso sí, es una especulación, pero creo que es lo que más encaja con los avances de Mojang.

Así, el punto más destacable es un nuevo bioma, los picos rocosos, que encontraremos solo a gran altura y en biomas cálidos y templados. Como ya puedes imaginar por su nombre, lo verás en picos montañosos formados de… piedra. Al igual que los picos altos de montañas en zonas templadas no suelen tener vegetación, o en todo caso esta es puramente testimonial, los nuevos picos montañosos de Minecraft 1.18 en zonas con estas temperaturas no tendrán ni nieve ni vegetación.

Seguimos con los biomas, y es que ya vimos en anteriores snapshots la presencia de microbiomas, algo que se mantiene en esta snapshot de Minecraft 1.18. Y puede tener relación con otro cambio que, eso sí, todavía no se ha completado pero que ya ha sido anunciado por Mojang. Y es que las transiciones entre biomas en Minecraft 1.18 serán más suaves. Es decir, no encontrarás un bioma de desierto lindando con uno helado. Se buscarán transiciones más realistas, climatológicamente hablando.

También en busca de una mayor coherencia en este sentido, los picos altos cubiertos de nieve, es decir, los de biomas fríos, ya no ocultarán piedra bajo la nieve, en su lugar encontraremos hielo, y tendremos que descender unas cuantas capas hasta dar, ya sí, con otros materiales. Ah, y ya tienes una razón más para buscar estos biomas en la snapshot de Minecraft 1.18, porque ahora que ya se ha avanzado en las montañas, las cabras solo aparecerán allí, pues son estos los biomas para los que estaba diseñada inicialmente, pese a que hayamos podido verlas a menos altura en Minecraft 1.17.

Ahora bien, las cabras no serán las únicas criaturas que encontrarás a gran altura, y es que salvo cambios en la versión final de Minecraft 1.18, también encontraremos puesto de saqueadores en las montañas. ¿Quién dijo que dar un paseo por las cumbres fuera algo seguro? Ningún desarrollador de Mojang, desde luego.

La buena noticia es que si los malvados llegan más alto, al menos dejarán de ser más habituales al descender a las profundidades. En las anteriores snapshots a medida que descendías de la capa 64, se incrementaba la cantidad de mobs que se generan automáticamente. Esto cambiará en Minecraft 1.18, y ya en esta snapshot. El volumen de generación de mobs será similar en todas las capas, y si necesitas una referencia, la tienes en la cantidad de criaturas que se generan actualmente en la capa 64.

Pero sí, me imagino que pese a lo que he dicho al inicio, te estarás preguntando por las novedades relacionadas con las cuevas. Como ya indiqué al principio esta snapshot de Minecraft 1.18 no pone el foco en las mismas, y desde luego no es la de debut del Warden (al que me temo que todavía tendremos que esperar unos meses). Lo más destacable son ajustes en los acuíferos, que ahora se mostrarán algo más profundos y menos concentrados en regiones concretas.

No son pocos cambios, desde luego. Estamos a cuatro meses, aproximadamente, de las fechas para las que esperamos la llegada de Minecraft 1.18 y, por el estado actual de desarrollo, pienso que podemos ser optimistas, y que podremos comernos el turrón (qué raro se hace pensarlo con el calor de estos días) enfrentándonos al Warden y a los peligros de las nuevas cuevas. No suelo ser muy fan de la Navidad, pero este año estoy deseando que llegue… y no solo para librarme de este acuciante calor.

Más información: Mojang