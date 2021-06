La espera ya prácticamente ha finalizado, el próximo martes 8 de julio podremos empezar a disfrutar de las novedades de Minecraft 1.17 Caves & Cliff Update parte 1. No sabemos a qué hora se producirá el lanzamiento, pero sí que será una actualización global, es decir, que llegará tanto para Minecraft Java como para Minecraft Bedrock, y también sabemos que se han publicado cinco pre-releases, más una release candidate el pasado viernes. ¿Puede que todavía haya una release candidate 2? Quizá, pero ya parece todo bastante pulido.

No es este, eso sí, el Minecraft 1.17 que nos anunciaron en la Minecraft Live del año pasado, problemas durante el desarrollo y la firme intención de Mojang de proporcionar retrocompatibilidad, han forzado a la desarrolladora a dividir Caves & Cliffs Updates en dos partes: Minecraft 1.17, que verá la luz dentro de dos días, y Minecraft 1.18 Caves & Cliffs Update parte 2, que llegará, salvo imprevistos, para las próximas navidades. Las novedades de Minecraft 1.17 previstas inicialmente nos llegarán en dos tandas.

Aunque Mojang ha hecho un importante esfuerzo informativo para dejar claro qué podremos encontrar en cada una de las dos actualizaciones, en las últimas semanas he comprobado que hay todavía bastante confusión sobre las novedades de Minecraft 1.17, es decir, de qué podremos disfrutar a partir del próximo martes. Y aunque es innegable que el plato fuerte llegará en diciembre, también es cierto que Minecraft 1.17 nos propone algunas interesantes novedades, que nos servirán para ir matando al gusanillo, a la espera de Minecraft 1.18.

Novedades de Minecraft 1.17: Mobs

Por norma general, los nuevos mobs son los elementos que más expectativas generan con cada nueva versión de Minecraft. Es cierto que tanteo esta actualización como la anterior se han centrado en desarrollos mucho más amplios, el nether, las cuevas y las montañas, pero incluso así, los mobs son un elemento clave en la jugabilidad de Minecraft. Estas son las novedades de Minecraft 1.17 al respecto:

Cabra

Probablemente uno de los mobs más esperados desde hace mucho tiempo. La cabra es, en principio, neutral, pero en cualquier momento puede empezar a embestir a cuantas criaturas la rodeen, y eso incluye también a los jugadores. Debemos sumar esto a que, por norma general, las encontraremos en las montañas, para empezar a imaginar el riesgo que plantean. Sí, una cabra te puede tirar desde la cima de la montaña, así que ten cuidado con ellas.

Si quieres domesticarla tendrás que emplear trigo y, una vez que la tengas en tu corral, podrás ordeñarla con un cubo para obtener leche. A este respecto, y aunque hubo algún rumor al respecto, Minecraft no distinguirá entre leche de vaca y leche de cabra, ordeñar a ambas criaturas dará siempre un cubo de leche.

Otro aspecto importante es que, como buenas conocedoras de alta montaña, las cabras saben evitar la nieve en polvo (más adelante te hablamos de este nuevo material). Por lo tanto, si estás recorriendo la cima de una montaña nevada, o cualquier otra región cubierta de nieve, es recomendable que observes el paso de las cabras, pues te indicará por dónde puedes pisar con confianza, y qué bloques es mejor no pisar.

Si la cabra choca con un bloque durante una embestida podría perder uno de sus dos cuernos, un ítem que podrás recopilar. Todavía no se le ha dado función al mismo, pero se espera que esté relacionada con las zonas más profundas del subsuelo y, para ser más exactos, con el temible Warden que nos estará esperando en las mismas a partir de Minecraft 1.18.

Ajolote

Que no te engañe el adorable aspecto de esta criatura, que en Minecraft 1.17 solo podrás encontrar en lagos subterráneos (será en Minecraft 1.18 donde brille en plenitud). Y es que tú podrás nadar tranquilamente entre ellos, pero no podemos decir lo mismo del resto de mobs, con los que se mostrarán marcadamente hostiles. Tanto es así que, si logras capturarlos, puedes emplearlos para mantener tus zonas acuáticas libres de ahogados y otras criaturas malintencionadas. Eso sí, no los pongas en tu estanque de peces exóticos, pues también darán buena cuenta de ellos.

Este carácter agresivo hace del ajolote un aliado ideal para enfrentarse a determinadas amenazas. No es un secreto que su presencia en el subsuelo no es casual, muy al contrario, fue diseñado pensando, en otras cosas, en convertirse en uno de tus principales aliados para enfrentarse al Warden de Minecraft 1.18.

Y por si te lo estás preguntando, sí, efectivamente, al igual que al resto de criaturas marinas (salvo al delfín, claro), podrás capturar al ajolote practicando la pesca con cubo. Y un buen momento para hacerlo puede ser cuando acabe de sufrir un ataque, pues como técnica de distracción se hará el muerto durante unos segundos, para intentar engañar a su rival.

Calamar luminoso (glowing squid)

Durante la presentación de las novedades de Minecraft 1.17 el año pasado, se celebró una votación para que los jugadores escogieran a un nuevo mob, y el resultado fue esta criatura, que a algunos encanta y a otros horroriza (me encuentro entre los primeros). Si te resulta familiar no te extrañes, pues no es una criatura nueva en el universo de Minecraft, ya formaba parte del tristemente desaparecido Minecraft Earth.

Semejante en todo lo demás al calamar normal, su principal diferencia es, efectivamente, su aspecto brillante. No obstante esa luminiscencia es puramente estética, es decir, que no podrás emplearlos para iluminar zonas acuáticas con el fin de prevenir la aparición de mobs hostiles. Y, eso sí, al morir suelta una bolsa de tinta brillante que podrás emplear para… luego te lo contamos.

Novedades de Minecraft 1.17: Bloques

El nombre de Minecraft hace alusión directa a la minería, así que sería raro que alguna de las novedades de Minecraft 1.17 no estuviera relacionada con esta actividad. Efectivamente hay nuevos bloques, al punto de que éste es de los puntos en los que más se ha acercado a lo previsto el año pasado. Veamos qué encontraremos.

Cobre

Este ore es, sin duda es la novedad más relevante de Minecraft 1.17 en lo referido a bloques. Podrás encontrarlo minando en el subsuelo y tiene varios usos y tiene algunas mecánicas muy interesantes. Lo más llamativo, sin duda, es que al igual que ocurre en el mundo real, el cobre se oxidará con el tiempo, pasando de su color inicial, al más que reconocible verde que podemos ver en tantos monumentos y construcciones en las que se empleó dicho material en el pasado.

Una vez extraído y procesado en el horno, el bloque de cobre, así como los objetos que puedes craftear con el mismo tienen cinco estados distintos: el inicial (que se denomina cortado en escaleras, losas, etcétera), expuesto, degradado y oxidado. Y el quinto, cuyo aspecto visual es similar al inicial, es el encerado. Y es que sí, con cera de abeja podremos tratar el cobre para que mantenga su brillo y su color inicial. Así, si construyes con cobre en Minecraft 1.17, recuerda encerarlo cada cierto tiempo para mantener su aspecto inicial, a no ser que prefieras su aspecto oxidado.

Amatista

Aunque tendremos que esperar hasta Minecraft 1.18 para los grandes cambios en el subsuelo, lo que sí que encontraremos ya en Minecraft 1.17 son las geodas de amatista, una nueva estructura específica del subsuelo, cubierta de calcita (otro nuevo material) y en la que encontraremos unos bloques en lo que brotan cristales de amatista.

El bloque de amatista se puede minar con pico y, al hacerlo, emitirá un sonido que varía de bloque en bloque, por lo que se producirá una curiosa melodía cuando encuentres una de estas geodas. Su presencia ha ido disminuyendo a medida que avanzaban las snapshots, pero todavía es razonablemente sencillo encontrarlas.

Nieve en polvo

Otra de las novedades de Minecraft 1.17 más interesantes, como ya conté antes las cabras son especialistas en detectarla y evitarla. Y es que su aspecto es similar al de la nieve común, por lo que es muy posible que no la identifiques a simple vista. Y el problema es que si caes en ella y no cuentas con algún tipo de protección, a los pocos segundos empezarás a congelarte, lo que repercutirá en tu salud.

Pizarra profunda

Aunque las nuevas cuevas no llegarán hasta Minecraft 1.18, Mojang nos ha querido traer ya un pequeño adelanto, en forma de bloque. ¿Recuerdas que las nuevas cuevas contarán con pizarra profunda, que sustituirá a la roca a medida que nos vamos acercando y, sobre todo, cuando nos adentramos en las coordenadas negativas de la capa Y? Pues bien, aunque la capa -64 todavía tardará en llegar, ya podemos encontrar la pizarra profunda en las capas más bajas de Minecraft 1.17 y, junto con ella, también encontraremos basalto, que debutó el año pasado con Minecraft 1.16.

Espeleotema

¿Estabas esperando las estalactitas y estalagmitas de Minecraft 1.17? Pues estás de enhorabuena, puesto que el espeleotema se encuentra entre las novedades de Minecraft 1.17. Podrás minarlo y, aunque al menos de momento no hay otros usos para el mismo, sí que podrás emplearlo con efectos decorativos.

Minerales en bruto

Hasta Minecraft 1.16 (incluido) algunos ores (diamantes, carbón, redstone y lapislázuli), al picarlos, arrojaban el mineral en bruto, mientras que otros se mantenían con el mismo formato que cuando formaban parte del suelo (hierro y oro). Sin embargo, con Minecraft 1.17 esto se unifica, y todos los ores, al picarlos, se entregan en bruto, como los diamantes. Esto le resta utilidad a bajar a minar con un pico con toque de seda. Eso sí, oro, hierro y cobre aún tendrán que pasar por el horno para poder emplearlos.

Novedades de Minecraft 1.17: Crafteos

Con los nuevos materiales llegan también, claro, nuevos crafteos. No son muchos, pero vistos los nuevos materiales todo apunta a que esta lista crecerá en el futuro. Estás son las principales novedades de Minecraft 1.17 cuando te plantes frente a la mesa de crafteo.

Bloques de cobre

Indudablemente éste es el ore más importante de Minecraft 1.17. Como ya te hemos indicado antes, lo obtendrás en bruto y, para obtener lingotes de cobre, tendrás que procesarlo en un horno, del mismo modo que el oro y el hierro. Una vez dado este paso, podrás crear bloques de cobre (similares a los de diamantes, gemas, oro, etcétera) para almacenarlos de manera más eficiente o, si quieres, podrás emplearlos directamente para construcciones.

También podrás crear bloques de cobre cortado, escaleras y losas, similares a las que se pueden crafear con madera, roca, etcétera. Como ya te hemos indicado antes, estos bloques también estarán sometidos a la oxidación, así que tendrás que decidir si te gusta el aspecto verdoso que toman o, por el contrario, si estás dispuesto a encerarlos cada cierto tiempo para que mantengan su aspecto original.

Pararrayos

Con tres lingotes de cobre podrás crear un pararrayos que, como ya puedes imaginar, te permitirá atraer los rayos de las tormentas a los mismos. Resulta de lo más útil en zonas en las que quieras evitar que una tormenta pueda provocar un incendio, como en biomas frondosos, construcciones de madera, etcétera. Adicionalmente, cuando un pararrayos recibe una descarga emite una señal de redstone, por lo que se puede emplear como disparador para mecanismos.

Catalejo

Con dos lingotes de cobre y un fragmento de amatista, que obtendrás al picar los cristales de este material, podrás construir un catalejo. Los usuarios del popular plugin Optifine ya tienen esta función desde hace años, pero el catalejo que debuta en Minecraft 1.17 parece ofrecer algo de mayor alcance, además de integrarse mejor en la experiencia de juego.

Velas

Con un panal e hilo, podrás crear velas con las que iluminar interiores y exteriores. Además, si empleas tintes, podrás hacer que sean de todos los colores disponibles mediante los mismos en el juego. Otro objeto existente desde hace ya tiempo mediante plugins, pero que ahora ya forma parte de la experiencia oficial de Minecraft 1.17.

Carteles luminosos

¿Recuerdas que hablamos de la tinta brillante del calamar luminoso? Pues podrás emplearla en carteles. Solo tendrás que crear el cartel del modo habitual y, una vez que lo hayas puesto, añadirle la tinta brillante. en ese momento su aspecto cambiará, pasando a tener el texto brillante, algo que puede resultar muy útil para el subsuelo, en el exterior durante la noche para crear señalizaciones, etcétera.

Minecraft 1.17 no es lo que se planteó el año pasado pero, como puedes comprobar, sí que aporta las novedades necesarias como para que merezca la pena que Mojang lo haya lanzado ya, en vez de esperar a tener todo lo previsto para Caves & Cliffs. Ya lo dije en su momento, y lo sigo pensando a día de hoy, Mojang ha actuado del mejor modo posible.

Más información: Mojang