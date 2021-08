Ayer compartimos con vosotros un resumen con los anuncios más importantes de la Gamescom 2021, y hoy tenemos preparada una recopilación con los tráilers más interesantes que se han mostrado hasta el momento, para que los tengáis todos a mano y que así podáis verlos con un simple clic, sin tener que estar buscando o alternando entre diferentes artículos.

No obstante, antes de dejaros que con los vídeos, debemos dar un repaso a las claves más interesantes que nos ha dejado la Gamescom 2021 hasta el momento. En general, el evento ha estado cargado de juegos muy atractivos, pero también se ha confirmado alguna que otra mala noticia. Una de las más importantes en este sentido ha sido el retraso de Horizon Forbidden West, que no llegará hasta el 18 de febrero de 2022. Para compensarlo, Guerrilla Games ha liberado un parche que actualiza Horizon Zero Dawn para que funcione a 60 FPS en PS5.

Otra información relevante que nos ha dejado la Gamescom 2021 es la fecha de lanzamiento de Scorn, uno de los juegos de nueva generación más esperados del momento, tanto por su ambientación como por su excelente calidad gráfica. En teoría, dicho juego llegará en otoño de este año, y como sabemos será exclusivo de Xbox Series X-Series S, y de PC. No llegará, por tanto, a PS5, al menos de momento.

Por lo que respecta a los anuncios más interesantes, debo decir que, personalmente, lo que más me atrajo fue la presentación del reinicio de la franquicia Saints Row, el nuevo vídeo con escenas de juego real de Age of Empires IV, Outlast Trials y Dying Light 2: Stay Human. A este último le tengo muchas ganas, la primera entrega me gustó mucho en todos los sentidos, y espero que la segunda entrega esté, como mínimo, a la altura de aquél.

NVIDIA confirmó que Dying Light 2: Stay Human será otro de los primeros juegos en utilizar trazado de rayos aplicado a sombras, iluminación y reflejos, algo que ya hicieron anteriormente Cyberpunk 2077 y Metro Exodus: Enhanced Edition. Esta tecnología va a ser muy exigente en dicho título debido a esa aplicación en tres frentes, así que para compensar la pérdida de rendimiento podremos activar el DLSS de segunda generación, siempre que contemos con una tarjeta gráfica GeForce RTX serie 20 o serie 30. Si todo va bien, espero poder compartir con vosotros un análisis técnico cuando esté disponible, realizado en una RTX 3080 Ti.

Por otro lado, también hemos visto pequeñas joyas como Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un «beat em up» de la vieja escuela con una apuesta clara por el píxel que presenta un acabado preciosista, unas animaciones soberbias y que promete horas y horas de diversión al más puro estilo retro. No dudaré en echarle el guante en cuanto esté disponible.

Sé que estáis deseando ver los vídeos más interesantes que se han publicado en lo que llevamos de Gamescom 2021, así que no os entretengo más. A continuación encontraréis un resumen con los más relevantes.

Un vistazo a los juegos de la Gamescom 2021