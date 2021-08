La Gamescom 2021 ha entrado en su recta final, y como de costumbre, ha sido uno de los eventos más importantes dentro del mundo de los videojuegos. Durante su celebración hemos podido descubrir nueva información sobre títulos muy esperados, y también nos ha servido para conocer nuevos detalles sobre otros juegos que ya teníamos presentes, y que esperábamos con muchas ganas.

En mi caso, los juegos que más me han llamado la atención han sido Dying Light 2: Stay Human, Halo Infinite, The King of Fighters XV y Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, cuatro juegos que, sin duda, acabaré comprando, aunque de forma escalonada ya que, por desgracia, no tendré el tiempo necesario para poder jugar a todos ellos de la manera que me gustaría.

Si hacemos un análisis global, la Gamescom 2021 ha contado con la presencia de una gran cantidad de juegos de primer nivel, pero es curioso que, precisamente, uno de sus títulos más humildes, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge haya sido uno de los que más interés me ha despertado. Me recuerda mucho a los clásicos de Konami que llegaron en la época de los 8 bits y de los 16 bits, y la verdad es que lo voy a jugar con muchas ganas.

Halo Infinite en la Gamescom 2021: Esperaba mucho más

Sigo teniendo claro que voy a jugarlo, al fin y al cabo me gusta la franquicia, a pesar de que ha tenido sus más y sus menos, y he tenido la suerte de disfrutar de cada una de las entregas que han llegado hasta el momento. No obstante, su aparición en la Gamescom 2021 me dejó frío, ya que no vimos nuevas escenas de juego real, y esto me lleva a pensar que igual 343 Industries no ha podido mejorar demasiado lo que vimos hace cosa de un año.

Sigo dando un voto de confianza, pero siendo realistas, está claro que la cosa no pinta bien, y que es probable que al final nos encontremos, en mayor o menor medida, con aspectos muy mejorables. Qué puedo decir, es el precio a pagar por emprender un desarrollo que tiene como base una consola de 2013, y que ya dio lo mejor de sí en Halo 5: Guardians. Espero estar equivocado, pero no lo creo.

En cuanto a mi juego favorito de la Gamescom 2021, ha sido, sin duda, Dying Light 2: Stay Human. Disfruté muchísimo de la primera entrega, de hecho todavía le dedico algún rato de forma esporádica solo por disfrutar de la libertad de acción y de exploración que ofrece, y fue el primer juego de su clase que realmente me hizo pasarlo mal (las noches en exteriores son tremendas).

Con Dying Light 2: Stay Human tengo las expectativas bastante altas, y desde el punto de vista técnico, estoy deseando ver cómo funciona el trazado de rayos aplicado a reflejos, sombras e iluminación en una GeForce RTX 3080 Ti. Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido vuestro juego favorito de la Gamescom 2021? Nos leemos en los comentarios.