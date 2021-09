Minecraft 1.18: ya tenemos la sexta snapshot

Cuesta poco imaginar el ritmo al que están trabajando a estas alturas los desarrolladores Mojang con Minecraft 1.18. Y es que aunque todavía faltan unos meses para su fecha prevista de llegada, que debería producirse algo antes de navidades, todavía queda trabajo por hacer y, por lo que podemos ver en las últimas snapshots experimentales, parece que quieren afinar al máximo la nueva distribución de biomas, así como, claro, tanto las montañas como las cuevas.

Si quieres experimentar por ti mismo estos cambios, aquí te contamos cómo instalar y probar las snapshots experimentales. Recuerda, eso sí, que no las puedes usar con los mundos que ya tengas creados en las versiones definitivas. Seguimos en esta inédita fase de snapshots experimentales, con fallos destacables y que podrían romper esos mapas, así que por seguridad, Mojang ha preferido bloquear esta posibilidad. Habrá que ver qué ocurre cuando se empiecen a publicar snapshots no experimentales, es decir, las normales, de Minecraft 1.18.

¿Y cuándo ocurrirá eso? Pues visto que los problemas del Nether y del End siguen sin solucionarse, mi impresión inicial de que ocurriría en septiembre ya no está tan clara. No digo que no vaya a ocurrir, pero no me extrañaría que, salvo sorpresa, tengamos que esperar hasta octubre para ver las primeras snapshots normales de Minecraft 1.18, en las que tanto el rendimiento como la generación de Nether y End vuelvan a funcionar correctamente.

Minecraft 1.18: novedades de la snapshot 6

Como ya te hemos ido informando de las novedades de las últimas snapshots de Minecraft 1.18, en esta ocasión hablaremos principalmente de los cambios de la cuatro a lasexta. Si quieres revisar el histórico, esta fue la primera snapshot, la tercera se publicó hace tres semanas, posteriormente llegó la cuarta hace quince días y la semana pasada te contamos lo que podías encontrar en la snapshot esperimental 5 de Minecraft 1.18. Como puedes comprobar, si revisas la evolución, verás que el salto entre la primera y la sexta es más que destacable.

Lo primero que me ha llamado la atención es que encontramos una nueva mecánica de juego: ¿quieres que caballos, mulas y burros te sigan hasta el fin del mundo? Pues lleva en la mano una zanahoria dorada, una manzana dorada o una manzana dorada encantada y, como podrás comprobar, no podrás quitártelos de encima. Este método no funciona, eso sí, con caballos zombie ni caballos esqueleto.

En cuanto a las montañas, se ha modificado la ubicación de los biomas que las contienen, con el finde que se adapten mejor al terreno y a los biomas colindantes. Como ya te contamos en su momento, uno de los objetivos de Mojang para Minecraft 1.18 es hacer que las transiciones entre biomas sean, climáticamente, más realistas. Hasta ahora la distribución era bastante aleatoria, pero parece que con Minecraft 1.18 ya no pasará eso de salir de un desierto para encontrarte en una zona helada. Además, de nuevo se avanza en la reducción de los microbiomas.

También se han realizado algunos ajustes en relación con la distribución de los árboles en las montañas en base a la temperatura. En climas fríos, las arboledas y las laderas nevadas tienden a comenzar mucho más abajo, mientras que en climas templados y cálidos tienden a comenzar más arriba.

Por error, en la snapshot 5 se redujo sustancialmente el tamaño de las cuevas exuberantes, ya sabes, uno de los nuevos biomas de Caves & Cliffs Update. Dicho cambio accidental ha sido revertido, de manera que vuelven a generarse con el tamaño que ya vimos en la snapshot 4, es decir, bastante más grandes.

Otra interesante novedad de Minecraft la encontramos en el fondo oceánico, y es que ahora es más frecuente encontrar tanto barrancos subterráneos como conexiones con acuíferos subterráneos. Es decir, tienes más posibilidades de lanzarte al fondo del mar y, en el mismo, encontrar accesos a cuevas inundadas del subsuelo. Además, para facilitar su exploración, ahora se generan más bloques de magma, para que puedas recuperar el aliento. Estos nuevos accesos se encontrarán especialmente entre las capas 40 y 0.

Y seguimos a vueltas con los pantanos, y es que de nuevo pueden generarse en áreas secas. En realidad esto ya debería haber ocurrido en la snapshot 5 de Minecraft 1.18, pero parece ser que la implementación no era la correcta y, en consecuencia, se generaban extraños microbiomas que no eran coherentes en el entorno.

Y esto es lo principal. ¿Será esta la última snapshot técnica de Minecraft 1.18? Quizá Mojang nos de una sorpresa, que consista en tener a un equipo en paralelo trabajado en los problemas de Nether y End. Sin embargo, y dado que no hemos visto nada al respecto hasta ahora, tengo la sensación de que la semana que viene estaremos hablando de la snapshot técnica 7.

.

Más información: Mojang