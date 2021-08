Minecraft 1.18: novedades de la snapshot experimental 5

Tras un breve parón estival, el desarrollo de Minecraft 1.18 retomó el ritmo hace unas semanas, y desde entonces Mojang está publicando cada semana una nueva snapshot experimental, alcanzando esta semana la quinta iteración. Como ya te hemos contado con las anteriores, es fundamental recordar que hablamos de una versión en desarrollo, con problemas de rendimiento, estabilidad y de generación del mundo, más concretamente del Nether y del End.

Y por lo que podemos ver en esta quinta snapshot, Mojang sigue dándole vueltas y más vueltas a los biomas, con la intención de que el cambio de altura se sienta como algo natural. Esto es más complejo de lo que pueda parecer porque, claro, entran las interpretaciones personales, así como el hecho de comprobar que algo que en la teoría sonaba bien, al ser llevado a la práctica resulta no encajar tanto. Dicho de otra manera, el mundo de Minecraft 1.18 no deja de moverse.

Recuerda, además, que aquí te contamos cómo instalar y probar las snapshots experimentales, y que no puedes emplearlas con los mundos que ya tengas creados en las versiones definitivas. Quiero pensar que en septiembre los desarrolladores ya habrán logrado resolver los problemas técnicos actuales y, en consecuencia, empecemos a ver las primeras snapshots no experimentales, que nos acerquen más a la versión definitiva de Minecraft 1.18 que debutará, si los planes no se tuercen, a finales de año.

Minecraft 1.18: novedades de la snapshot 5

Como ya te hemos ido informando de las novedades de las últimas snapshots de Minecraft 1.18, en esta ocasión hablaremos principalmente de los cambios de la cuatro a la cinco. Si quieres revisar el histórico, esta fue la primera snapshot, la tercera se publicó hace quince días y la que, hasta ayer era la última, vio la luz la semana pasada.

Las montañas siguen creciendo. Ahora los biomas de picos tienen una mayor extensión. Esto se suma a que su altura nunca excederá de la capa 260, por lo que será posible realizar todo tipo de construcciones de altura en sus cimas (recuerda que en Minecraft 1.18 la altura de edificación se eleva hasta la capa 320, y que la base del mundo desciende hasta la -64). En las anteriores snapshots descendió, no intencionadamente, la altura máxima, por lo que si las probaste en las anteriores snapshots, es posible que notes esta diferencia. Y también es posible que encuentres cimas de montaña más puntiaguidas.

¿Recuerdas que te contamos que en Minecraft 1.18, en base a lo visto en la snapshot 4, los pantanos solo se generarían cerca de la costa? Pues esto se ha revertido en esta snapshot. Y personalmente me parece un cambio con bastante lógica, pues al fin y al cabo este tipo de formaciones, en el mundo real, se pueden dar a mucha distancia de la línea costera. Además, los árboles pueden crecer en aguas algo más profundas que en las versiones anteriores.

También hay novedades en relación con los ríos de Minecraft 1.18, otro elemento que apunta a mejorar sustancialmente con respecto a versiones anteriores. En esta snapshot se ha ajustado su profundidad, así como las pendientes de sus orillas, También se ha mejorado su integración con los pantanos, generando transiciones más naturales, en vez de cortes abruptos como hemos visto en el pasado.

Las badlands (uno de mis biomas preferidos) podrán ser algo más pequeñas y, un cambio que afecta a todos los biomas, es que las zonas planas tenderán a serlo algo menos que en la snapshot 4. Y es que este cambio fue accidental, se eliminó por error el componente que genera pequeñas irregularidades en dichas superficies.

Y sin abandonar las masas de agua, a partir de esta snapshot ya no se generarán lagos en biomas cálidos y secos, como desierto, sabana y tierras baldías. Entiendo la lógica tras este cambio, pero por otra parte, estamos tan acostumbrados a encontrar lagos en medio del desierto que, probablemente, se hará raro que esto no ocurra a partir de Minecraft 1.18.

Con lo que no terminan de tenerlo claro en Mojang es con la generación de mobs. ¿misma cantidad de criaturas independientemente de la capa? ¿Que el número varíe en función de la altura? Han probado ambas opciones pero, tanto por razones propias como en base al feedback recibido, parece que ninguna ha terminado de convencerlos. De momento se mantendrá la diferencia por altura, aunque todavía no sabemos si será algo definitivo en Minecraft 1.18.

Más información: Mojang