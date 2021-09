Se celebró esta semana el PlayStation Showcase 2021 y ya se pueden sacar conclusiones acerca de los anuncios del evento de Sony que más impactaron en la audiencia, léase los juegos que más interés están generando… Y God of War: Ragnarok es el más anticipado, según se puede extraer del experimento realizado por el especialista Benji-Sales.

En resumen, Sales se ha dedicado a rastrear YouTube en busca de los vídeos con tráilers de los juegos publicados en el evento con más de cien mil reproducciones, ha hecho la media y, con más de diez millones de reproducciones, God of War: Ragnarok es el número uno, seguido muy de cerca, eso sí, por títulos tan esperados como Spider-Man 2 o Marvel’s Wolverine:.

Que God of War: Ragnarok sea el título más anhelado por los usuarios de PlayStation, no obstante, tampoco supone la mayor de las sorpresas, y es que hablamos de una de las franquicias exclusivas más populares de la plataforma desde que su primera parte se estrenase en PS2 hace más de tres lustros. Por si te lo perdiste, ahí tienes el tráiler.

Los dos juegos que le siguen ya te hemos dicho cuáles son: Spider-Man 2, con más de 9 millones de reproducciones del tráiler mostrado en PlayStation Showcase 2021; y Marvel’s Wolverine, con más de 7 millones de reproducciones. Los siguientes en la lista caen bastante con respecto a repercusión, aun cuando son grandes clásicos de los videojuegos. Es lo que hay, parece: los superhéroes de Marvel triunfa allá adonde van.

A continuación, el tráiler de Spider-Man 2, apenas una secuencia de CGI y la fecha de lanzamiento prevista para 2023…

Lo mismo para con Marvel’s Wolverine e incluso un poco menos, pues apenas se trata de un teaser y sin fecha de lanzamiento siquiera aproximada. ¿Y el resto de juegos basados en los superhéroes de la filial de Disney? Porque también están por ahí Marvel’s Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. Como cada uno está más lejano que el otro, sin el mismo impacto.

Curioso es, sin embargo, que nombres de oro de la historia de los videojuegos y de la propia PlayStation, como Star Wars: Knights of the Old Republic Remake o Gran Turismo 7 se quedasen mucho más atrás (se entiende con títulos como Alan Wake Remastered, pero ¿con KOTOR?). Sea como fuere, Sony va a surtir bien a su consola, como no podía ser de otra manera, especialmente a PlayStation 5 y lo visto en PlayStation Showcase 2021, God of War: Ragnarok incluido, es solo un fogonazo de lo que viene.