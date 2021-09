Cumpliendo con lo adelantado, ayer por la noche tuvo lugar el PlayStation Showcase 2021, un evento propio organizado por Sony para la presentación y actualización de noticias de algunos de sus próximos lanzamientos de terceros, y sus exclusivos de PlayStation Studios.

Como en anteriores ocasiones, la retransmisión apenas tuvo una duración de 40 minutos, sin duda se trató de un evento de lo más completo, cubriendo algunos de los títulos esperados, y sorprendiéndonos con nuevas entregas inéditas. Así pues, aunque una buena parte de los juegos presentados se lanzarán dentro de este mismo año, también hemos tenido un buen adelanto de lo que nos espera durante el próximo 2022, e incluso algunas entregas más a futuro que desplazan el calendario hasta los siguientes años.

Tal y como se espera, finalmente hemos podido ver nuevas imágenes del esperado God of War Ragnarok, así como de Gran Turismo 7; aunque no podemos obviar las grandes ausencias de otros juegos presentes durante el PlayStation Showcase del año pasado, sin novedades acerca de Final Fantasy XVI o Hogwarts Legacy. Sin embargo, una de las grandes sorpresas nos llegó de la mano de Spider-Man 2, una nueva entrega de esta exitosa saga exclusiva de Insomniac, o el eclipsante anuncio de la vuelta de Star Wars: Knights of the Old Republic Remake.

Además del vídeo completo destacado más arriba, a continuación podréis encontrar todos los tráilers presentados durante este evento de Sony.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Abriendo el PlayStation Showcase por todo lo alto, Sony nos sorprendió a todos con este anuncio de LucasFilms Games, que tras las múltiples peticiones de los fans durante años, finalmente nos trae de vuelta este gran clásico remasterizado.



Project Eve

Un juego de acción y aventura que tiene lugar en un futuro no muy lejano en una Tierra arruinada y asolada por enemigos desconocidos. Acompaña a Eve, una poderosa heroína que unirá fuerzas con algún camarada a lo largo del juego y aceptará el desafió que representa esta dura aventura.



Tiny Tina’s Wonderlands

Embárcate en una aventura épica llena de caprichos, maravillas y armamento de alta potencia. Balas, magia y espadas colisionan en este caótico mundo de fantasía que cobra vida gracias a la impredecible Tiny Tina. Haz rodar tu propio héroe multiclase y saquea, dispara, corta y ábrete camino a través de monstruos extravagantes y mazmorras llenas de botín en una búsqueda para detener al tiránico Señor de los Dragones.



Forspoken

Pese a la falta de noticias del nuevo Final Fantasy, Square Enix no faltó a la fecha con este llamativo título. Frey Holland, que se ha teletransportado misteriosamente desde Nueva York, se encuentra en la preciosa pero cruel tierra de Athia con una pulsera consciente en el brazo. «Cuff», su nuevo y cínico compañero, ayuda a Frey a explorar los paisajes en expansión de Athia. Mientras busca cómo volver a casa, Frey peleará contra criaturas monstruosas, se enfrentará a los poderosos Tantas y descubrirá secretos que despertarán algo en su interior.



Rainbow Six Extraction

Durante décadas, el equipo Rainbow ha sido el escudo contra las peores amenazas globales imaginables: situaciones de rehenes, armas biológicas, la amenaza de una guerra nuclear. Pero ahora nos enfrentamos al mayor terror que ha conocido nuestro mundo: una amenaza alienígena letal y mutante.



Alan Wake Remastered

El galardonado thriller de acción cinematográfica Alan Wake, remasterizado con efectos visuales mejorados, modelos de personajes mejorados y detalles ambientales más sofisticados para una experiencia completa en resolución 4K.

Ponte en la piel del atormentado escritor Alan Wake, que busca desesperadamente a su esposa desaparecida, Alice. El tranquilo pueblo del noroeste del Pacífico, Bright Falls, no es lo que parece. Una presencia malévola acecha en la oscuridad y una historia de terror que Alan no recuerda haber escrito se está haciendo realidad.



Grand Theft Auto V

Menos sorprendente pero ineludible para este PlayStation Showcase, fue la presencia de la actual entrega de GTA, que continúa alargando su vida en esta nueva generación de consolas.



Ghostwire: Tokyo

Tokio está infestado de fuerzas sobrenaturales letales provocadas por un peligroso ocultista, conocido como Hannya, que hacen que la población de la ciudad se desvanezca al instante. Alíate con una poderosa entidad espectral en su búsqueda de venganza y domina un potente arsenal de habilidades para desvelar la oscura verdad que hay tras la desaparición.



Marvel’s Guardianes de la Galaxia

Repitiendo su presencia en las últimas ferias de videojuegos, en esta ocasión pudimos ver un pequeño adelanto de la historia de este juego. Hace doce años, una gran Guerra Galáctica asoló el cosmos. Star-Lord, en busca de aventura y beneficios en un universo que comienza a mirar hacia el futuro, ha formado recientemente los Guardianes de la Galaxia para vender sus servicios como héroes a sueldo.

Pero, ahora, una extensa organización conocida como la Iglesia Universal de la Verdad ha prometido traer de vuelta todo lo que se perdió durante la Guerra Galáctica. Con la fuerza de su fe, difunden sus creencias en cada vez más mundos. Muy pronto, les tocará a los Guardianes salvar la galaxia.



Bloodhunt

Un juego de battle royale gratuito ambientado en el universo de Vampiro: The Mascarade. Una pérfida traición ha desencadenado una guerra entre los vampiros, que además están amenazados por una sociedad secreta conocida como la Entidad. Utiliza tus poderes sobrenaturales, tus armas y tu ingenio en esta emocionante lucha para dominar la noche y restaurar la Mascarada.



Deathloop

El próximo gran título de Bethesda tampoco faltó a la fiesta, presentando su tráiler oficial de historia. Blackreef es un misterio, y Colt está buscando respuestas. Cuanto más profundo desciende Colt por la madriguera del conejo, más preguntas surgen. Una cosa es segura, Colt está decidido a llegar al fondo de este misterio y romper el ciclo temporal, sin importar las respuestas que encuentre.



Kid A Mnesia Exhibition

Un universo digital/analógico invertido creado a partir de grabaciones y obras de arte originales para conmemorar los 21 años de Kid A y Amnesiac de Radiohead.



Tchia

Una aventura tropical de mundo abierto. Escala, planea, nada y navega en barco por un precioso archipiélago en este sandbox impulsado por la física. Usa la habilidad «cambiapieles» de Tchia para tomar el control de cualquier objeto o animal que encuentres e improvisa con el ukelele.



Uncharted: Legacy of Thieves Collection



Marvel’s Wolverine

Siendo el claro protagonista de este PlayStation Showcase, Insomniac nos volvió a sorprender con el teaser y primer anuncio de una próxima entrega centrada en el héroe más controvertido de la patrulla X.



Gran Turismo 7

Uno de los más esperados de PS5 por fin se deja ver, tras un largo año de silencio, para mostrarnos nuevas imágenes sobre su jugabilidad y algunas de las opciones y modos de juego que podremos encontrar, así como su fecha de lanzamiento definitiva, que lo desplazará hasta finales del primer trimestre del próximo año.



Marvel’s Spider-Man 2

Una vez más con Insomniac a la cabeza, y con lo que parece ser un título todavía pendiente de renombrar, Peter y Miles volverán a ponerse sus trajes para hacer frente a una nueva pero conocida amenaza, con la llegada de Venom.



God Of War Ragnarok

Cerrando así un PlayStation Showcase bastante potente, Santa Mónica nos trajo el primer tráiler completo de la nueva entrega de God of War, que no sólo continuará con la historia de su última y más aclamada entrega, sino que incluso aprovechará gran parte de los escenarios ya vistos en esta. Aunque esto no quita para que el estudio nos prometa una historia de lo más profunda, incluyendo en esta ocasión una pequeña vuelta atrás en Kratos, recobrando parte del armamento y brutalidad de sus primeros juegos.

Katos y Atreus deben viajar a cada uno de los Nueve Reinos en busca de respuestas mientras se preparan para la batalla profetizada que acabará con el mundo. Juntos, se adentrarán en los Nueve Reinos en busca de respuestas mientras las fuerzas asgardianas se preparan para la guerra. En el camino, explorarán paisajes impresionantes y míticos, reunirán aliados de todos los reinos y se enfrentarán a enemigos temibles en forma de dioses y monstruos nórdicos.

A medida que la amenaza de Ragnarök se acerca cada vez más, ambos deberán elegir entre la seguridad de su familia, o la seguridad de los reinos.



Sony PlayStation Showcase 2021

Por otra parte, de manera posterior a la PlayStation Showcase, la propia compañía japonesa aprovechó para dedicar un pequeño espacio para entrevistar a los diferentes estudios participantes, quienes arrojaron algunos detalles adicionales acerca de sus juegos.