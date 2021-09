Si eres usuario de Android y de los servicios de Google, hay una aplicación en la que seguro que confías: Google Files, el navegador de archivos oficial de la compañía y algo más, pues no solo sirve para lo dicho, sino que se trata de una de las herramientas para la gestión de archivos más populares del sistema.

Google Files te facilita la tarea de navegar a través de las carpetas y archivos que tienen en tu dispositivo Android, peo también ofrece otras funcionalidades, como por ejemplo crear una carpeta segura en la que guardar datos sensibles o la, probablemente, más utilizada de todas, en la que Google Files se transforma en un asistente que te guía en la eliminación de archivos para no quedarte sin espacio de almacenamiento.

De hecho, esa es la principal finalidad de Google Files, tal y como se puede comprobar abriendo la aplicación: te muestra el espacio de almacenamiento disponible y el ocupado, te ofrece sugerencias para liberar espacio eliminando archivos basura (memes, capturas de pantalla, etc), eliminar duplicados, fotos desenfocadas, archivos multimedia acumulados en servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram…

Por supuesto, Google files te facilita también la labor de eliminar los archivos multimedia que has subido a la nube, en concreto, a Google Fotos. Google Files es esa aplicación que aunque no usaras nunca, te saltaba -siempre y cuando estuviese instalada, claro- en el momento en que detectaba una gran cantidad de espacio de almacenamiento ocupado con archivos susceptibles de ser eliminados, o cuando el espacio libre comenzaba a escasear.

A partir de Android 11, además, Google Files permitía su automatización a través de los ajustes del sistema, ofreciendo la posibilitad de borrar automáticamente todos aquellos archivos que ya se hubiesen subido a Google Fotos, con opciones para hacerlo cada 30 o 90 días. Sin embargo, ni todos los dispositivos con Android 11 la incluían (los hay que tienen sus propias alternativas a este software, como por ejemplo Xiaomi y derivados), ni esta preferencia se conserva como tal en el próximo Android 12.

Sería ahora la propia aplicación de Google Files la que añadiría la opción de marras, llamada ‘smart storage’ o ‘almacenamiento inteligente’ según recogen en 9to5Google, aunque conservando únicamente el borrado automático cada 60 días. Por el momento, eso sí, solo se ha encontrado en las actualizaciones de Google Files recibidas en los teléfonos Pixel de la compañía, pero no en otros dispositivos, por lo que no se atreven a asegurar que la novedad se extienda al resto.

Lo extraño, no obstante, sería que no lo hiciera. Además, esta función no solo está ligada a la aplicación de Google Files, sino que volverá a incluirse en los ajustes del sistema a partir de Android 12, cuyo lanzamiento como seguramente sabrás, es inminente. Pero recuerda: esto solo funciona si usas Google Fotos, que ya no es gratis, pero que sigue siendo uno de los mejores servicios de su categoría pese a ello.