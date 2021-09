El Intel Core i5-11400F se ha mantenido, desde su lanzamiento, como una de las opciones más interesantes dentro del catálogo de procesadores Rocket Lake-S, gracias a su excelente valor precio-prestaciones, una realidad que, como vamos a ver en este análisis, no ha cambiado en absoluto.

Como ya sabrán nuestros lectores habituales, el Intel Core i5-11400F es un procesador de gama media que mantiene, en esencia, todas las claves que hicieron grande al Intel Core i5-11600K, lo que significa que cuenta con la misma configuración de 6 núcleos y 12 hilos, viene con la misma cantidad de caché y se integra en la misma plataforma.

Ambos procesadores utilizan la misma arquitectura y son muy parecidos, pero esto no quiere decir que no existan diferencias entre ambos. Para descubrirlas, vamos a ver las especificaciones clave de ambos chips.

Intel Core i5-11400F

Arquitectura Cypress Cove en proceso de 14 nm+++.

Seis núcleos y doce hilos a 2,6 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo.

La GPU integrada no funciona.

Multiplicador bloqueado (no soporta overclock).

12 MB de caché L3.

TDP de 65 vatios (PL1).

Compatible con el socket LGA 1200 y chipset H470 y Z490, y con la serie 500.

Incluye sistema de disipación.

Precio: 169,90 euros.

Intel Core i5-11600K

Arquitectura Cypress Cove en proceso de 14 nm+++.

Seis núcleos y doce hilos a 3,9 GHz-4,9 GHz, modo normal y turbo.

GPU Intel UHD Graphics 750 (Xe Gen12).

Multiplicador desbloqueado (soporta overclock).

12 MB de caché L3.

TDP de 125 vatios (PL1).

Compatible con el socket LGA 1200 y chipset H470 y Z490, y con la serie 500.

No incluye sistema de disipación.

Precio: 269,90 euros.

Bien, como podemos apreciar las diferencias entre ambos procesadores se reducen a una mayor frecuencia de trabajo en el Intel Core i5-11600K, al soporte de overclock en dicho procesador y a la iGPU, que viene desactivada en el Intel Core i5-11400F.

¿Son diferencias importantes? Pues la verdad es que sí, pero su impacto real es más pequeño de lo que podría parecer, al menos para la mayoría de los usuarios. El tema del overclock es algo que ha ido perdiendo importancia gracias a los importantes aumentos de IPC y al mejor ajuste del modo turbo que hemos visto en los procesadores de nueva generación, y la ausencia de una GPU integrada funcional tampoco es un problema, ya que el Intel Core i5-11400F es un procesador que da lo mejor de sí con tarjetas gráficas dedicadas, al igual que el Intel Core i5-11600K.

Intel Core i5-11400F: Cypress Cove y una nueva vuelta de tuerca a los 14 nm

Si comparamos el Intel Core i5-11400F con el Intel Core i5-10400F, nos encontramos con diferencias sustanciales que derivan, obviamente, de la utilización de una nueva arquitectura, conocida como Cypress Cove. Ya os hemos hablado de ella anteriormente, se trata de una adaptación de la arquitectura Willow Cove, presente en los procesadores Tiger Lake de Intel, al proceso de 14 nm.

Con Comet Lake-S, Intel no consiguió introducir una mejora del IPC frente a las generaciones anteriores, pero con Cypress Cove ha ocurrido todo lo contrario, y esto se deja notar en el Intel Core i5-11400F ya que, como veremos más adelante, es capaz de ofrecer un rendimiento excelente a pesar de que sus frecuencias máximas de trabajo no son demasiado altas. Según Intel, la mejora en términos de IPC puede llegar a ser de hasta un 19%.

El Intel Core i5-11400F mantiene, como podemos ver en la imagen adjunta, un diseño de núcleo monolítico, lo que significa que todos los elementos del procesador se integran en una única pastilla de silicio, y que todos los núcleos pueden acceder a sus 12 MB de caché L3. Este chip utiliza el socket LGA1200, e incorpora importantes avances frente a la generación anterior que van más allá del ya citado aumento del IPC. Entre las novedades más interesantes podemos destacar:

Compatibilidad con el nuevo estándar PCIE Gen4 (20 líneas).

Soporta funciones de overclock a nivel de RAM (limitado a placas base con chipset H570 o B560).

Permite configurar el HyperThreading núcleo a núcleo.

Es compatible con Intel Deep Learning Boost, un algoritmo que mejora el rendimiento en tareas de aprendizaje profundo.

Soporta instrucciones de la Red Neural Vectorial (VNNI, por sus siglas en inglés).

Compatible con instrucciones AVX-512.

Admite memoria DDR4 a 3.200 en configuración de doble canal (128 bits).

Soporta Intel Quick Sync Video.

Ofrece decodificación de vídeo de alta eficiencia 10bit AV1/12bit y compresión de extremo a extremo.

Es compatible con la tecnología Resizable BAR.

Modo turbo dinámico ajustable en función de la carga de trabajo.

A diferencia de los modelos superiores, el Intel Core i5-11400F no viene con las tecnologías Turbo Boost 3.0, Thermal Velocity Boost y Adaptive Boost de Intel, lo que significa que su modo turbo funciona de una manera menos avanzada que en otros procesadores de gama alta. Es comprensible ya que, al final, afinar tanto la velocidad de trabajo con dichas tecnologías lo habría acercado demasiado al Intel Core i5-11600K. El Core i9-11900K, por contra, sí que integra todas esas tecnologías, como os contamos en su momento en nuestro análisis.

Con Cypress Cove, Intel logró lo que parecía imposible, dar una última vuelta de tuerca al proceso de 14 nm, y el resultado ha sido bastante bueno, especialmente dentro de la gama media, ya que ha permitido al gigante del chip desarrollar procesadores potentes con un IPC a la última que ya no dependen tanto de las frecuencias de trabajo para brillar frente a la competencia, y ha mantenido unos precios bastante contenidos.

El Intel Core i5-11400F viene con un limitador de potencia que podemos desactivar sin ningún problema. Esto aumentará el consumo y el calor, pero ofrecerá una mejora de rendimiento considerable en la mayoría de los casos. También podemos aumentar ligeramente el BCLK, pero esto puede acabar dándonos problemas de estabilidad, y la mejora de rendimiento real que conseguiremos es totalmente despreciable, así que este último ajuste no merece la pena.

Chipset B560: La mejor opción para acompañar a un Intel Core i5-11400F

El lanzamiento de los procesadores Rocket Lake-S estuvo acompañado de una nueva generación de chipsets, la serie 500 de Intel. Esta serie de divide en diferentes gamas, siendo el chipset Z590 el más avanzado, y los H570 y B560 los que cubren toda la gama media.

El chipset B560 es una solución que posiciona ligeramente por debajo del chipset H570, y es bastante más modesta que el chipset Z590, pero ofrece un valor superior a ambos por su excelente valor en relación precio-prestaciones, y es la mejor opción para acompañar a un procesador Intel Core i5-11400F.

En la imagen que encontraréis justo encima de estas líneas podéis ver un diagrama completo con las características clave del chipset B560. En azul oscuro aparecen aquellas que son fijas, y en azul claro aquellas que son opcionales. Como anticipamos, este chipset nos permite disfrutar de un conjunto de funciones muy completo sin tener que hacer una gran inversión, y cubrirá de sobra nuestras necesidades a medio y largo plazo.

Entre las características más importantes del chipset B560 podemos destacar:

Soporte de overclock en la memoria RAM.

Conectividad Wi-Fi 6 (Intel Wi-Fi 6 AX200).

Soporte del estándar Thunderbolt 4 (40 Gbps).

Posibilidad de cambiar la frecuencia de la RAM sin reiniciar el PC, y de configurar la controladora en modo 1:1 o 2:1 (Gear 1 y Gear 2).

Intel High Definition Audio.

Compatibilidad con Intel Optane.

Dado que el Intel Core i5-11400F no soporta overclock (viene con el multiplicador bloqueado), no necesitamos una placa base Z590 para sacarle el máximo partido. Tampoco es un chip con un consumo elevado ni genera una gran cantidad de calor, como veremos más adelante, así que es una CPU que podremos integrar fácilmente y con una inversión muy reducida, tanto en la placa base como en el sistema de refrigeración, de hecho podemos utilizar el que trae de casa sin ningún tipo de problema, siempre que no subamos el límite de potencia del procesador, un tema sobre el que profundizaré más adelante.

Equipos de pruebas utilizados en el análisis

Tras esta mirada técnica al Intel Core i5-11400F, vamos a entrar a ver las características del equipo que hemos utilizado en este análisis, una configuración perfectamente equilibrada en la que ningún componente representa ningún tipo de cuello de botella, y es que, aunque os parezca increíble, el Intel Core i5-11400F es capaz de mover sin problemas una tarjeta gráfica tan potente como la GeForce RTX 3080 de NVIDIA. Sí, con un procesador superior rascaríamos algunos FPS extra en juegos, sobre todo en resoluciones inferiores a 1440p, pero la diferencia no sería demasiado grande.

Sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-11400F con 6 núcleos y 12 hilos a 2,6 GHz-4,4 GHz.

Placa base MSI MAG B560M MORTAR WIFI.

16 GB de memoria Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE a 3.600 MHz CL18 (dos módulos de 8 GB).

Sistema de refrigeración Corsair H100i RGB PRO XT (240 mm) con dos ventiladores de 120 mm.

Sistema de refrigeración incluido con el procesador.

Tarjeta gráfica RTX 3080 Founders Edition con 10 GB de GDDR6X.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair MP400 de 4 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP600 Core de 2 TB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Fuente de alimentación Corsair RM1000x con certificación 80 Plus Oro.

He querido probar el Intel Core i5-11400F con el sistema de refrigeración de stock para demostraros que este es, en efecto, suficiente para utilizar dicho procesador sin ningún tipo de problemas. No es perfecto, pero si no queréis invertir dinero en uno mejor no os veréis obligados a hacerlo, aunque tendréis que acertar un ruido considerable y unas temperaturas muy ajustadas, lo que os impedirá desactivar el limitador de potencia.

En el caso del Intel Core i5-11600K, utilizamos una configuración casi idéntica para conseguir una comparativa lo más justa posible. La única diferencia importante se encuentra, como podemos ver, en la placa base.

Sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits.

Procesador Intel Core i5 11600K con 6 núcleos y 12 hilos a 3,9 GHz-4,9 GHz.

Placa base ASUS Z590 Maximus XIII Hero.

16 GB de memoria Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE a 3.600 MHz CL18 (dos módulos de 8 GB).

Sistema de refrigeración Corsair H100i RGB PRO XT (240 mm) con dos ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica RTX 3080 Founders Edition con 10 GB de GDDR6X.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair MP400 de 4 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP600 Core de 2 TB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Fuente de alimentación Corsair RM1000x con certificación 80 Plus Oro.

Intel Core i5-11400F: Rendimiento en pruebas sintéticas

La placa base MSI MAG B560M Mortar Wi-Fi nos permite ajustar con unos pocos clics el limitador de potencia a través de la BIOS, pero cuidado, solo debemos hacerlo si contamos con un sistema de refrigeración que sea capaz de ofrecer un buen rendimiento, ya que, en caso contrario, tendremos problemas con las temperaturas de trabajo derivadas del mayor consumo del procesador, y esto afectará a las frecuencias de trabajo, generando el clásico «thermal throttling».

Todas las pruebas se han realizado con el limitador de potencia al máximo y en modo Gear 1, un ajuste necesario para maximizar el rendimiento del Intel Core i5-11400F y sacarle el máximo partido. La diferencia que marca es notable, como podéis ver en las gráficas adjuntas, pero no representa ningún problema en términos de temperaturas de trabajo, siempre que utilicemos un sistema de refrigeración aceptable. Para que no tengáis dudas, os aclaro que el valor «Intel Core i5-11400F 65w» representa a dicha CPU con el limitador de potencia activo.

En general, el Intel Core i5-11400F queda muy cerca del Intel Core i5-11600K, todo un logro si tenemos en cuenta que el primero tiene un precio de 169,90 euros, y que el segundo cuesta 269,90 euros. Con todo, es importante tener claro también que si utilizamos dicho procesador limitado a 65 vatios la diferencia frente al modelo «K» resulta más marcada.

Intel Core i5-11400F: Rendimiento en juegos

Pasamos ahora a ver los resultados de rendimiento en juegos, y vemos que el Intel Core i5-11400F no se queda pequeño para acompañar a una GeForce RTX 3080. El rendimiento de este procesador es fantástico, tanto que incluso configurado por defecto a 65 vatios logra tasas de FPS muy cercanas a las del Intel Core i5-11600K, y hasta se impone en casos concretos a la configuración con el limitador de potencia al máximo.

Con el Intel Core i5-11400F tenemos potencia suficiente para mover cualquier juego actual sin problemas, y gracias a su configuración de 6 núcleos y 12 hilos, unida a su elevado IPC, disfrutaremos de una larga vida útil. Tened en cuenta que todavía hoy un procesador como el Intel Core i7-11370H, que solo tiene 4 núcleos y 8 hilos, es capaz de ofrecer un rendimiento soberbio en juegos, y que este Intel Core i5-11400F está en un nivel superior.

Si queréis profundizar sobre este tema, os invito a repasar el análisis del ASUS TUF Dash F15 que publicamos recientemente, donde hablamos sobre el rendimiento y el uso de dicha CPU de 4 núcleos y 8 hilos en juegos.

Intel Core i5-11400F: Frecuencias, temperaturas y consumo

Con el Corsair H100i RGB PRO XT tenemos unas temperaturas de trabajo excelentes, incluso desactivando el limitador de potencia. Queda claro que el Intel Core i5-11400F es un chip bastante fresco, y os confirmo que podemos utilizarlo sin problemas con el sistema de refrigeración que trae por defecto, siempre que nos mantengamos en la franja de los 65 vatios.

Trabajando a nivel de stock, el Intel Core i5-11400F registra valores de entre 65 y 70 grados con el disipador de referencia. Sin embargo, si maximizamos el limitador de potencia, las temperaturas se disparan y se acercan peligrosamente al límite de 100 grados, lo que genera un efecto de «thermal throttling» evidente para evitar que el procesador sufra daños críticos.

Sí, el nivel de ruido que genera el disipador de referencia es notable, y las temperaturas que obtengáis en vuestros equipos pueden variar si el interior de vuestro equipo no tiene un buen flujo de aire, o si vivís en zonas con temperaturas extremas, pero incluso en esos casos se mantendrá en valores seguros.

En cuanto al consumo, no hay sorpresas. Los valores que muestra el Intel Core i5-11400F trabajando con el limitador de 65 vatios son muy buenos, y como cabía esperar se disparan cuando maximizamos dicho limitador. Hay una pérdida clara de eficiencia en ese caso, ya que la diferencia entre consumo y el aumento de rendimiento no resulta positiva.

Para terminar, vamos a ver cómo escala el modo turbo en función de la carga de trabajo que esté afrontando el procesador:

Hasta dos hilos activos: 4,39 GHz.

Cuatro hilos activos: 4,3 GHz.

Entre cinco y ocho hilos activos: 4,2 GHz.

Entre nueve y diez hilos activos: 4 GHz.

Más de diez hilos activos: 3,87 GHz.

Notas finales: El mejor procesador de gama media

Los resultados que arroja el Intel Core i5-11400F son muy claros, y lo colocan como el mejor procesador de gama media económica que podemos encontrar a día de hoy en el mercado. Con el limitador de potencia en 65 vatios, la configuración que trae por defecto, y en modo Gear 1, este chip es solo un poco más lento que el Intel Core i5-11600K en pruebas sintéticas (entre un 10% y un 20%), una diferencia que se reduce a un 8% de media subimos el limitador de potencia al máximo.

En juegos, ya hemos podido ver que la GeForce RTX 3080 no le queda grande en absoluto. Gracias a su alto IPC es capaz de ofrecer tasas de FPS muy elevadas incluso en resoluciones que se ven limitadas totalmente por la CPU (720p y 1080p), y su configuración de 6 núcleos y 12 hilos garantiza una larga vida útil. Sé lo que estás pensando, si podrá aguantar la transición de la nueva generación de consolas, y la respuesta es un sí rotundo, ya que tiene mayor IPC y alcanza mayores frecuencias que las CPUs que montan PS5 y Xbox Series X.

Por lo que respecta a las temperaturas de trabajo, el Intel Core i5-11400F es un procesador muy fresco con la configuración que trae por defecto. Esto representa un valor importante, ya que si no queremos invertir entre 50 y 120 euros para montar un buen sistema de refrigeración no habrá problema, podremos utilizarlo con el sistema de disipación que trae de casa. No podremos maximizar el limitador de potencia por el tema de la temperatura que hemos indicado, pero funcionará sin problemas con su configuración por defecto (a 65 vatios).

Vamos ahora a compararlo con la competencia, algo que me parece fundamental para entender de verdad el valor que ofrece el Intel Core i5-11400F, veremos que el Ryzen 5 3600 ronda entre los 200 y los 230 euros, y que el Ryzen 5 5600X sube hasta los 280-290 euros. El Intel Core i5-11400F es, de media y funcionando a 65 vatios, entre un 8% y un 12% más potente que el Ryzen 5 3600, a pesar de que cuesta mucho menos dinero, y es entre un 10% y un 17% menos potente que el Ryzen 5 5600X en juegos, pero cuesta alrededor de 120 euros menos que aquél.

Con todo lo anterior en mente, podemos entender con suma facilidad por qué hemos dicho que el Intel Core i5-11400F es el mejor procesador de gama media económica que podemos encontrar, porque es capaz de ofrecer un rendimiento muy cercano al de otros modelos mucho más caros, puede sostener sin problemas a una tarjeta gráfica tan potente como la GeForce RTX 3080 y registra unas temperaturas de trabajo muy buenas, incluso con el limitador de potencia al máximo.

No existe, a día de hoy, ninguna opción mejor en el mercado por menos de 170 euros, y salvo que AMD decida ajustar considerablemente los precios de sus Ryzen esta es una realidad que no va a cambiar. En términos de valor y de rendimiento por euro invertido, el Intel Core i5-11400F es el mejor procesador de todos los que integran la serie Rocket Lake-S, y también posiciona como una opción más interesante que sus rivales directos debido a ese buen valor precio-prestaciones.

Si tienes un presupuesto muy limitado, pero quieres montar un equipo potente y capaz de mover sin problemas cualquier juego actual, tanto a corto como a largo plazo, el Intel Core i5-11400F es una opción que deberías tener presente desde el principio. Muy recomendable. Tened en cuenta que, en la valoración final, el apartado «overclock» no aplica, es decir, no ha formado parte de la nota final, ya que estamos ante un procesador con el multiplicador bloqueado, y que se comercializa claramente como tal.