El ASUS TUF Dash F15 se perfila como un interesante esfuerzo por parte de la compañía taiwanesa de democratizar el gaming en portátiles ligeros, manteniendo una buena calidad de construcción, una estética más discreta y un buen nivel de rendimiento, todo ello sin que el precio sea un obstáculo. Suena complicado, ¿verdad? Y lo es, pero la verdad es que lo ha conseguido.

Durante las últimas dos semanas hemos tenido la oportunidad de probar el ASUS TUF Dash F15, un portátil que encaja dentro de una categoría que es relativamente nueva y que, como hemos adelantado en el párrafo anterior, busca equilibrar peso, diseño, rendimiento y precio.

Estoy seguro de que muchos de nuestros lectores recordarán que, hasta la llegada de los diseños Max-Q por parte de NVIDIA, para disfrutar de un buen nivel de rendimiento en juegos con una GPU GeForce para portátil teníamos que mirar, directamente, a modelos que superaban sin problema los tres kilogramos de peso.

Un portátil de tres kilogramos (o más) no es realmente un portátil, lo sé por experiencia propia. La diferencia que existe entre un portátil de ese peso y otro de dos kilogramos es muy marcada, tanto que se deja notar desde el primer momento, y tendremos que sufrirla en nuestro día a día. Un portátil de dos kilogramos es mucho más versátil, más cómodo de mover y de transportar y presenta, en definitiva, una mayor versatilidad.

He querido matizar lo anterior porque creo que debemos partir con esa información antes de entrar a leer nuestro análisis del ASUS TUF Dash F15, un portátil que me ha gustado mucho. No es perfecto, esto está claro, pero a pesar de sus carencias se perfila como uno de los mejores modelos que podemos encontrar en su rango de precios. ¿Queréis descubrir por qué? Pues seguid leyendo, que os lo vamos a contar.

ASUS TUF Dash F15: Primer vistazo

El ASUS TUF Dash F15 es un portátil que no entra directamente en la categoría de ultraligeros porque pesa 2 kilogramos, pero la verdad es que mantiene muchas cosas en común con los equipos que podemos encontrar en dicha categoría: es delgado, tiene un peso contenido y apuesta por un diseño minimalista con líneas angulosas muy marcadas, lo que le confiere un toque elegante y discreto que le permite encajar en cualquier espacio. Esto es muy importante, ya que lo convierte en un equipo perfecto para jugar, y para trabajar.

Es un portátil muy bonito, y la verdad es que tanto los motivos de la tapa superior, donde vemos la siglas «TUF» y el logo que utiliza ASUS para diferenciar a dicha gama, le dan un toque de distinción. Lo mismo aplica a la iluminación del teclado, que presenta un color azul turquesa.

No podemos cambiar el color, pero sí que podemos elegir entre diferentes efectos y desactivar la iluminación en cualquier momento utilizando los atajos de teclado. Y hablando del teclado, la distribución y el tamaño de las teclas ha sido cuidado al milímetro, y esto se deja notar en la experiencia de escritura que ofrece el ASUS TUF Dash F15, que es excepcionalmente buena para un portátil gaming de su rango de precio.

El teclado es de membrana, tiene un funcionamiento muy silencioso, presenta varios atajos que nos harán la vida más fácil y ofrece un recorrido por pulsación de 1,7 mm. Las sensaciones que transmite son realmente buenas, podemos sentir cada tecla de una manera natural y disfrutar de una experiencia similar a la que tendríamos con un teclado de escritorio. Justo debajo del teclado está la almohadilla táctil, que ofrece una respuesta precisa y funciona a la perfección, aunque creo que debería ser un pelín más grande.

La calidad de construcción que ofrece el ASUS TUF Dash F15 no pasa desapercibida en ningún momento. Este portátil está construido en aluminio, aunque es cierto que presenta una base de plástico. Esa base se puede extraer con facilidad, y supone una gran ventaja, ya que nos permite acceder de una manera sencilla y directa al interior del equipo para ampliar la memoria RAM y la unidad SSD.

Por si te queda alguna duda en este sentido, te recordamos que el ASUS TUF Dash F15 ha conseguido la certificación de resistencia militar MIL-STD-810H, lo que significa que:

Es resistente a choques y caídas.

También es resistente a las vibraciones.

Soporta temperaturas de hasta 49 grados sin problemas. Te lo podrás llevar a la playa.

También funciona en temperaturas de hasta 32 grados bajo cero.

Soporta humedades de hasta el 95%. ¿Quieres usarlo en climas tropicales? Pues adelante.

El ASUS TUF Dash F15 dispone de dos ranuras para instalar unidades SSD PCIE NVMe en formato M.2, y podemos instalar un módulo de memoria RAM en formato SO-DIMM (en el equipo analizado un módulo de 8 GB de DDR4 va soldado a la placa). Tanto el SSD como la memoria RAM cuentan con refrigeración pasiva para evitar que las temperaturas de trabajo se disparen.

La pantalla que trae el ASUS TUF Dash F15 es de «nivel IPS», tiene unos bordes bastante contenidos, y en la parte superior vemos que no hay ni rastro de una webcam, algo perfectamente aceptable teniendo en cuenta que hablamos de un portátil para gaming que busca centrarse en lo realmente importante para mantener, dentro de lo posible, un precio económico. El modelo que hemos probado monta un panel de 15,6 pulgadas con resolución 1080p, una tasa de refresco de 144 Hz y tiene tecnología Adaptative-Sync.

Mi primera impresión con el ASUS TUF Dash F15 ha sido muy positiva, tanto por diseño como por calidad de construcción, y mejoró aún más cuando lo puse en relación con su precio de venta, 1.099,99 euros. Antes de entrar a contaros nuestra experiencia, vamos a ver sus características más importantes a nivel de hardware.

ASUS TUF Dash F15: Especificaciones

Pantalla de 15,6 pulgadas «nivel IPS» con resolución 1080p, tasa de refresco de 144 Hz, tecnología Adaptative-Sync, brillo de 250 nits y un ángulo de visión de 85 grados.

Reproducción de los diferentes espectros de color: NTSC 45%, SRGB 62,50% y Adobe 47,34%.

Procesador Intel Core i7-11370H (arquitectura Willow Cove, serie Tiger Lake) con cuatro núcleos y ocho hilos a 3,3 GHz-4,8 GHz, modo normal y turbo.

GPU integrada Intel Iris Xe G7 con 96 unidades de ejecución.

GPU dedicada GeForce RTX 3060 Mobile Max-Q (85 vatios) con 6 GB de GDDR6.

16 GB de memoria DDR4 en doble canal a 3.200 MHz.

SSD PCIE Gen3 x4 de 512 GB.

Conectividad Wi-Fi 6 (Gig+) y Bluetooth 5.1.

Micrófono integrado.

Batería de 76 Wh. Hasta 16 horas y media de autonomía y recarga rápida (carga al 50% en media hora).

Conectores: tres USB 3.2 Gen 1 Type-A, un Thunderbolt 4 (USB Type-C, compatible con DisplayPort 1.4 y alimentación), jack de 3,5 mm para salida y entrada de audio, HDMI 2.0b, conector RJ45 (LAN) y conector de seguridad Kensington.

Medidas: 360 x 252 x 19,9 mm.

FreeDOS como sistema operativo.

Peso: 2 kilogramos.

Chasis en aluminio y plástico.

Teclado de membrana de tipo chiclet retroiluminado con un recorrido por pulsación de 1,7 mm.

Dos altavoces de 2 vatios, sonido DTS por software (sonido envolvente virtual 7.1).

Cancelación de ruido bidireccional, que funciona con cualquier dispositivo de entrada y también en las conexiones de salida. Se ejecuta en la CPU y no reduce el rendimiento.

Sistema de refrigeración antipolvo con ventiladores n-Blade de 83 aspas, cuatro salidas de ventilación y cinco caleoductos de cobre para evitar que el calor se acumule.

Dos ranuras para unidades PCIE Gen3 x4.

Compatible con el software Armoury Crate.

Certificación de resistencia militar MIL-STD-810H.

Precio: 1.099,99 euros (en oferta temporal).

ASUS TUF Dash F15: Una mirada a la CPU, y a la GPU

Antes de entrar a hablar de nuestra experiencia con el ASUS TUF Dash F15, y de ver los datos de rendimiento, quiero detenerme un momento en dos puntos clave de este equipo, el procesador y la GPU dedicada.

El ASUS TUF Dash F15 viene con un Intel Core i7-11370H, un procesador que tiene un excelente rendimiento monohilo, tanto que prácticamente no tiene rival en esa categoría a día de hoy. Esto es posible gracias a la arquitectura Willow Cove, la más avanzada que tiene Intel ahora mismo en el mercado, y también a sus altas frecuencias de trabajo, ya que este procesador no tiene las limitaciones térmicas que hemos visto en el Intel Core i7-1165G7, que es su adaptación para ultraportátiles.

Sin embargo, en rendimiento multihilo queda por detrás de otros procesadores de generaciones anteriores que también se sitúan en la gama Core i7, ya que solo suma cuatro núcleos y ocho hilos. En este sentido, existe un desequilibrio claro, ¿pero afecta realmente al rendimiento del equipo? Sobre ello hablaremos más adelante, pero ya os adelantado que ha superado mis expectativas. Sí, está claro que esa configuración de cuatro núcleos y ocho hilos no tendrá una vida útil tan larga como cabría desear, pero como veréis más adelante, gracias a su alto IPC ofrece un rendimiento fantástico.

En cuanto a la GPU dedicada, el ASUS TUF Dash F15 monta una GeForce RTX 3060 en su versión Max-Q configurada con un TGP de 85 vatios, es decir, es una de las versiones más eficientes y menos potentes que podemos encontrar a día de hoy, ya que NVIDIA lista dicho modelo con versiones de entre 60 y 130 vatios. El TGP puede marcar una diferencia importante en términos de rendimiento, y también en lo que respecta al consumo y a las temperaturas de trabajo. En este caso, ASUS ha apostado por el equilibrio, sin duda, aunque priorizando más el consumo y las temperaturas.

Especificaciones de la GeForce RTX 3060 Mobile Max-Q

Núcleo gráfico GA106.

3.840 shaders a 1.000 MHz-1.525 MHz.

120 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

120 núcleos tensor.

30 núcleos RT.

Hasta 10,94 TFLOPs de potencia en FP32.

Bus de memoria de 192 bits.

6 GB de memoria GDDR6.

La GeForce RTX 3060 Mobile Max-Q incorpora todas las tecnologías avanzadas de la arquitectura Ampere, y es compatible con DirectX 12 Ultimate. A continuación vamos a repasar dichas tecnologías para hacernos una idea más clara del valor que ofrecen.

Resizable BAR

Una de las grandes exclusivas de las GeForce RTX 30 Mobile. Permite a la CPU acceder a toda la memoria gráfica de la GPU, de manera que tendrá a su alcance todos los datos almacenados que se utilizan para elementos tan importantes como texturas, shaders y geometría, y que podrá completar ciclos de trabajo de una manera mucho más eficiente.

Sin esta tecnología, el procesador solo puede acceder a una pequeña porción de la memoria gráfica, lo que le impide trabajar de una manera verdaderamente óptima. La lista de juegos compatibles, y de aplicaciones profesionales capaces de aprovecharla, es todavía algo limitada, pero tiene mucho potencial y puede mejorar el rendimiento.

DLSS de segunda generación

Se trata de una tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen apoyado por inteligencia artificial, que combina varias imágenes renderizadas a una resolución inferior a la nativa para crear una con una calidad de imagen igual, o incluso superior, a la nativa. Se acelera en los núcleos tensor.

Puede llegar a triplicar el rendimiento en algunos juegos, mejora el desempeño en aplicaciones profesionales y marca, desde luego, una diferencia enorme. Funciona mejor en resoluciones elevadas, aunque también mejora mucho el rendimiento en resolución 1080p si ejecutamos juegos con una elevada carga gráfica.

Trazado de rayos acelerado por hardware

Es una tecnología que nos permite disfrutar de efectos realistas en reflejos, sombras, oclusión ambiental, refracción e iluminación. Es una tecnología muy exigente, pero bien aplicada marca un salto generacional muy grande, tanto en entornos profesionales como en juegos.

Se acelera a través de los núcleos RT, aunque los núcleos tensor ayudan en la realización de las tareas de reducción de ruido, un proceso final que se utiliza para limpiar la imagen y logran un buen nivel de nitidez.

Dynamic Boost 2.0

Realiza un ajuste dinámico de las frecuencias de trabajo, de forma inteligente y en tiempo real, lo que lo convierte en algo mucho más avanzado que un simple modo turbo. Esta tecnología utiliza inteligencia artificial para analizar, fotograma a fotograma, las necesidades reales del equipo a nivel de CPU, GPU y de memoria gráfica, y ajusta las frecuencias de trabajo y el uso de recursos de la mejor manera posible en función de las necesidades del sistema.

Lo entenderemos mejor con un ejemplo. Si tenemos un TDP máximo disponible de 115 vatios a repartir entre CPU y GPU, esta tecnología distribuirá ese presupuesto de forma desigual, si es necesario, entre ambos componentes, dejando más margen a la GPU cuando sea necesario, y a la inversa, manteniendo siempre un ajuste en tiempo real para adaptarlo a nuestras necesidades concretas.

WhisperMode 2.0

Es una de las tecnologías de nueva generación más interesantes para un portátil gaming que aspire a ofrecer una buena experiencia en entornos de trabajo, ya que utiliza algoritmos personalizados y adaptados a cada modelo en concreto que nos permiten elegir la acústica que deseemos, es decir, el nivel de ruido que estemos dispuestos a tolerar en cada momento.

Basándose en nuestra elección, el sistema monitorizará la carga de trabajo y las temperaturas de la CPU y la GPU, y gestionará de forma inteligente las velocidades de los ventiladores para conseguir el mejor rendimiento posible manteniéndose dentro de ese nivel de ruido que hemos seleccionado (hay cientos de perfiles disponibles).

NVDIA Reflex y NVIDIA Broadcast

NVIDIA Reflex es una tecnología que consigue reducir la latencia para ofrecer una experiencia superior en juegos, y marca una diferencia notable, sobre todo en juegos competitivos, ya que nos permitirá mejorar nuestros tiempos de reacción y nuestra precisión. Si lo tuyo es competir al máximo nivel, esta tecnología te será de gran ayuda.

NVIDIA Broadcast nos permite transformar nuestro equipo en un estudio portátil, gracias a la integración de funciones avanzadas como la reducción de ruido, los fondos virtuales y la codificación acelerada por GPU, que mejorarán la calidad de nuestras retransmisiones en directo, nuestros chats y nuestras videollamadas.

Battery Boost

A mi juicio esta es otra de las tecnologías más importantes cuando hablamos de portátiles gaming, especialmente en el caso de los modelos más ligeros, como este ASUS TUF Dash F15.

Esta tecnología ajusta el rendimiento del sistema para que los juegos se ejecuten a 30 FPS estables, sin problemas de «stuttering» ni de «tearing». Esto significa que no habrá pérdida de sincronización de fotogramas, ni ruptura de la imagen, y quela experiencia será buena. A cambio de realizar ese ajuste, el consumo de batería será más eficiente, y podríamos llegar a duplicar la autonomía.

ASUS TUF Dash F15: Rendimiento, temperaturas y autonomía

Nuestra experiencia de uso con el ASUS TUF Dash F15 ha sido muy buena en líneas generales, aunque es importante tener en cuenta que el modelo que estamos valorando se comercializa con FreeDOS, y que para sacarle el máximo partido tendremos que instalar otro sistema operativo nosotros mismos. En este caso, hemos utilizado Windows 10 Home en su versión de 64 bits, y hemos descargado los controladores desde la web oficial de ASUS.

El proceso lleva un poco de tiempo, y hay cosas que no terminan de ir finas hasta que completamos la instalación de todos los drivers, como la iluminación del teclado, pero no hemos tenido ningún problema, y al finalizar el equipo funcionaba a las mil maravillas. Podéis haceros con una licencia legal de Windows 10 por poco dinero en numerosas tiendas de Internet, así que al final esto no supone ningún problema, siempre que tengáis los conocimientos básicos para llevar a cabo la instalación de dicho sistema operativo, y de los drivers.

Con todo lo necesario instalado, lo primero que me llamó la atención fue la calidad del panel. El contraste es algo bajo, y los colores se muestran un poco apagados. Al final me acostumbre, y la verdad es que en juegos apenas llegué a notarlo, pero es un aspecto negativo que hay que tener en cuenta. Por otro lado, los ángulos de visión tampoco terminan de estar a la altura de un panel IPS, aunque es cierto que están muy por encima de lo que podríamos encontrar en un panel TN.

El funcionamiento del Adaptative-Sync y la tasa de 144 Hz son, sin duda, lo mejor del panel, y representan un valor tan bueno que compensan de sobra todo lo anterior, sobre todo porque, al final, el ASUS TUF Dash F15 es un portátil para jugar. Incluso cuando nos movemos en tasas de 30 a 40 FPS tenemos una sincronización perfecta y la experiencia de juego es muy buena. Que os diga esto alguien que está acostumbrado a jugar siempre a más de 60 FPS es toda una garantía.

El teclado raya a un gran nivel, tanto escribiendo como jugando, y la almohadilla táctil también, aunque mantengo que debería haber sido un poco más grande. Para jugar lo ideal es un ratón, eso está claro. A través del software Armoury Crate podemos configurar numerosos ajustes, como el modo de visualización del panel (esto ayuda a mejorar un poco el contraste), la iluminación del teclado y el rendimiento del sistema de refrigeración. Para conseguir el máximo rendimiento posible en juegos, debemos configurarlo en modo turbo. La interfaz es sencilla e intuitiva, y no es una herramienta pesada.

Con el modo turbo activado, los componentes pueden desarrollar todo su potencial, y sí, el rendimiento del ASUS TUF Dash F15 es francamente bueno. Como podemos ver en las imágenes adjuntas, el Intel Core i7-11730H tiene un rendimiento monohilo sublime, y esto le permite ofrecer un rendimiento multihilo más alto de lo que cabría esperar de un procesador con solo cuatro núcleos y ocho hilos.

Cinebench R23 da fe de ello, ya que en dicha prueba el Intel Corei7-11370H obtiene una puntuación en multihilo más propia de un chip de seis núcleos y doce hilos, como el Ryzen 5 2600, que de uno de cuatro núcleos y ocho hilos. Esto es consecuencia directa de su altísimo IPC, y de sus elevadas frecuencias de trabajo.

En las imágenes adjuntas podemos ver la configuración de GPU dedicada y GPU integrada que monta el ASUS TUF Dash F15, y también el rendimiento de la unidad SSD que, ciertamente, está dentro de lo que cabría esperar de una solución PCIE Gen3 x4. Nada que objetar en este sentido, y las temperaturas de trabajo que es capaz de mantener son, además, muy buenas, ya que en nuestras pruebas ha rondado los 55 grados.

Bajo un uso general y cotidiano, el ASUS TUF Dash F15 ofrece una experiencia perfecta. El equipo va totalmente fluido, la respuesta es instantánea en la mayoría de los casos, y tenemos potencia suficiente para hacer casi cualquier cosa. Y sí, podemos ejecutar cualquier juego actual con todas las garantías, sin tener que preocuparnos por contar solo con una CPU de cuatro núcleos y ocho hilos.

Rendimiento en juegos

Echando un vistazo a los datos de rendimiento vemos, claramente, que la GeForce RTX 3060 Mobile que utiliza el ASUS TUF Dash F15 es capaz de mover sin problemas incluso los títulos más exigentes. En rasterización, es decir, sin activar trazado de rayos, todos los títulos que hemos probado funcionaron a la perfección.

En juegos como Shadow of the Tomb Raider, un título que tiene una alta dependencia de la CPU, el resultado del benchmark integrado fue muy bueno, y confirmó que el Core i7-11370H fue capaz de dar la talla sin problemas. Otro que funcionó sorprendentemente bien fue Cyberpunk 2077, aunque es recomendable activar el DLSS en modo calidad para conseguir medias relativamente estables de 60 FPS (se producen caídas ocasionales en ciertas zonas exteriores, y subidas considerables en interiores).

Incluso Red Dead Redemption 2 funciona con total fluidez y en calidad máxima, con los ajustes sin optimizar, en el ASUS TUF Dash F15, y si activamos el DLSS en modo calidad podemos conseguir un extra de rendimiento muy valioso que nos acerca a los 60 FPS, y sin pérdida de calidad de imagen. Por contra, DOOM Eternal funciona con total fluidez en modo nativo, pero activar el trazado de rayos supone una pérdida tan marcada de rendimiento que ni siquiera podemos compensarla con el DLSS.

Y hablando del trazado de rayos, Quake 2 RTX, uno de los títulos más exigentes en este sentido, funcionó a la perfección. Podemos jugarlo con fluidez en 1080p nativo, pero si afinamos un poco el escalado de resolución tendremos 60 FPS fijos con una pérdida de nitidez inapreciable. En otros títulos, como Cyberpunk 2077 y Control, el trazado de rayos es perfectamente viable activando el DLSS, pero en Shadow of the Tomb Raider no vale la pena activar dicha tecnología, ya que implementa el DLSS 1.0, y la pérdida de nitidez es demasiado grande para la mejora mínima de rendimiento que consigue.

Temperaturas y frecuencias de la RTX 3060 Mobile

Las temperaturas de trabajo registradas se obtuvieron con la configuración de los ventiladores en modo turbo, un modo que podemos activar en segundos a través de la aplicación Armoury Crate en el ASUS TUF Dash F15. Dicho modo resulta ruidoso, pero está a un nivel por debajo de lo que estoy acostumbrado a ver en otros portátiles ligeros, así que buen trabajo por parte de ASUS en este sentido.

El ASUS TUF Dash F15 registra unas temperaturas más que aceptables en general, y en ningún momento he visto problemas derivados de una acumulación excesiva de calor. Está claro que el sistema de refrigeración que ha montado ASUS funciona a la perfección. Os recuerdo, eso sí, que tanto la CPU como la GPU utilizan modos turbo que se ajustan en tiempo real, y en función de las necesidades del equipo. Por ello, los picos máximos de temperatura pueden alcanzar niveles tan altos.

El uso de la CPU era uno de los temas que más me preocupaba al encontrarme con un Core i7-11370H limitado a cuatro núcleos y ocho hilos, pero la verdad es que, en juegos actuales, el resultado que consigue este chip es muy bueno, y no se vio abrumado con ninguno de los juegos que utilizamos en la comparativa. Cyberpunk 2077 fue el único que llegó a ponerlo un poco contra las cuerdas, como se puede ver en la gráfica adjunta.

En general, el Core i7-11370H es suficiente para jugar a cualquier título actual de forma fluida, y gracias a su alto IPC ofrece un rendimiento fantástico, aunque es cierto que su vida útil será menor que la de un chip con seis núcleos y doce hilos que tenga, también, un IPC elevado.

Por último, vamos a echar un vistazo a las frecuencias de trabajo de la GPU que, como dijimos, utiliza un modo turbo ajustable de forma dinámica para ofrecer el máximo rendimiento posible según las necesidades del sistema. Este modo turbo varía en función de las temperaturas de trabajo, y como podemos ver en la gráfica adjunta, llega a superar ocasionalmente los 2 GHz.

En cuanto a la autonomía, con un uso moderado, reduciendo el brillo de la pantalla y sin utilizar la GPU dedicada hemos podido apurar 12 horas de uso continuado con una carga de batería en el ASUS TUF Dash F15, una cifra sorprendente para un portátil que, como dijimos, tiene el gaming como objetivo principal. No obstante, cuando empezamos a necesitar más potencia la autonomía se reduce de forma notable, como es lógico, y a plena carga, mientras ejecutamos un juego exigente, apenas tendremos un par de horas de autonomía.

Notas finales: Un valor interesante

El ASUS TUF Dash F15 es un portátil para gaming que ofrece, en líneas generales, un valor muy sólido, gracias a su equilibrio precio-prestaciones. En términos de diseño y de calidad de construcción está claramente por encima de la media, y se impone a otros modelos equivalentes que resultan, incluso, bastante más caros.

A pesar de que su objetivo es el gaming, el ASUS TUF Dash F15 incluye un teclado que ofrece una experiencia fantástica en tareas de escritura, y tiene un peso y unas medidas que lo colocan muy cerca de lo que podríamos esperar de un ultraligero. Esto, unido a su línea angulosa y a la sobriedad que presenta, lo convierte en una buena opción para aquellos que necesitan unir trabajo (o estudios) y ocio en un único equipo.

Su rendimiento me ha sorprendido gratamente. Sabía que el Core i7-11370H iba a ofrecer un buen rendimiento gracias a su elevado IPC, y ha demostrado que a pesar de estar limitado a 4 núcleos y 8 hilos es capaz de lidiar con cualquier juego actual sin problemas.

Es cierto que su vida útil no será la misma que la de otros procesadores con 6 o más núcleos de última generación, pero si nos dejamos llevar por el presente, su rendimiento es muy bueno, y para jugar en 1080p es un chip estupendo gracias a su alto IPC, tanto que, como hemos dicho anteriormente, en multihilo llega a estar casi al nivel de un Ryzen 5 2600 en Cinebench R23. No es magia, su IPC es mucho mayor que el del Ryzen, y alcanza frecuencias más elevadas.

La GeForce RTX 3060 Mobile Max-Q que integra el ASUS TUF Dash F15 rinde de maravilla, incluso a pesar de que se trata de la versión con TGP de 85 vatios (bajo consumo). Puede trabajar de forma eficiente con el trazado de rayos, y tendrá una larga vida por delante gracias a la tecnología DLSS.

El ASUS TUF Dash F15 es un portátil equilibrado, potente, ligero y con un precio atractivo. No es perfecto, ya que viene sin Windows 10, tiene una pantalla mejorable (en ángulos de visión y reproducción del espectro de colores) y su CPU está limitada a 4 núcleos y 8 hilos, pero ofrece un valor muy interesante por lo que cuesta.