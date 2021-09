Estamos en ese momento del mes en el que aparecen las nuevas versiones de los principales navegadores web del mercado y es el turno de Vivaldi 4.2, la navaja suiza escandinava de la que, como era de esperar, se presenta con diferentes novedades. Pero no te estreses, porque esta es una de sus actualizaciones más comedidas de los últimos tiempos.

De hecho, Vivaldi 4.2 se presenta con apenas tres novedades, de las cuales una está muy bien, otra aporta más bien poco y la tercera directamente no vale para nada. Tal cual. Pero no mates al mensajero, porque yo me dedico únicamente a retransmitirte las novedades que trae el navegador, tal y como las ha transmitido -con matices- antes el mismo Jon von Tetzchner, cofundador de Opera y ahora CEO de Vivaldi.

Comenzamos pues por lo bueno de Vivaldi 4.2, para cual tienes que retrotraerte al lanzamiento de Vivaldi 4.0 el pasado junio. ¿Recuerdas su gran novedad? El traductor de páginas web, sí. Incluso ahora, más de tres meses después, sigue sin funcionar al nivel del de Google, pero dentro de lo que cabe es un reemplazo satisfactoria, habida cuenta de que puedes seguir usando Google si quieres. El traductor de Vivaldi está ahí por si prefieres una alternativa respetuosa con tu privacidad.

Con todo, le faltaba una función que tampoco se encuentra integrada en el traductor de Chrome, pero que sí está disponible como extensión para el navegador de Google -paea cualquier derivado de Chromium, en realidad, también Vivaldi- y con mucho éxito, además: el traductor de texto seleccionado. Porque habrá veces en las que solo necesites traducir un fragmento, y no toda la pagina. Vivaldi 4.2 ya permite eso: selecciona el texto que desees traducir y usa el menú contextual para completar la acción.

La segunda novedad de Vivaldi 4.2 es la mejora en la generación de códigos QR, ya sea a través del comandos rápidos, atajos de teclado o gestos del ratón, todo con el fin de compartir enlaces… ¿más rápidamente? Seguramente haya alguna situación en la que sea más rápido compartir un enlace hacia una página web en formato QR que simplemente compartir el enlace copiando y pegando, pero… Ahí está la función para quien la necesite.

Por último, Vivaldi 4.2 incorpora un nuevo motor de búsqueda, el único respetuoso con la privacidad y sin publicidad del mundo, dicen, desarrollado por exempleados de Google. Se llama Neeva y no hace mucho que te hablamos de él en estas páginas. Y aunque parece estar dirigido en principio al mercado estadounidense, pero eso es lo de menos. Lo de más es que si está libre de publicidad es porque cuesta 5 dólares al mes.

¿Tiene lógica lo de pagar por buscar? Todo dependerá de la calidad del buscador, sobra decir. Lo que parece difícil es que por muy de pago que sea, pueda competir en calidad de resultados con lo que ya hay, la mayoría de lo cual -hablamos de buscadores alternativos de los proprivacidad- se basa en resultados de Google o Bing -después de anonimizar la búsqueda- que son los mejores del mercado por el sencillo hecho de que son productos de compañías con inmensos recursos.

Lo que no suena bien es que solo la gente con dinero pueda permitirse buscar por Internet con viertas garantías de eficacia o privacidad… y afortunadamente no es así: hay alternativas de sobra bastante decentes y se está cocinando una de nuevo cuño que promete mucho. Que en los resultados de búsqueda salgan un par de anuncios no es mayor molestia, siempre y cuando se haga de forma fidedigna.

Volviendo con Vivaldi 4.2 esto es todo… con un pequeño plus: los usuarios intensivos de los paneles amplían su capacidad, permitiendo añadir muchos más accesos y desplazarse por los que no se ven. Y ahora sí, esto es todo.