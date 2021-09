Quake es un juego de culto, y también uno de los títulos más importantes de la historia por mérito propio. Esta obra maestra de id Software marcó un antes y un después en el mundo de los videojuegos de acción en primera persona, ya que fue el primero que utilizó un motor gráfico totalmente tridimensional que, encima, se movía sin ningún tipo de problema sin necesidad de utilizar una aceleradora 3D.

Me acuerdo perfectamente de todo lo que supuso Quake porque viví su lanzamiento, y porque lo disfruté durante mucho tiempo en mi PC de aquella época, un Pentium a 133 MHz con 16 MB de memoria RAM y un disco duro de 1,2 GB. Mi tarjeta gráfica era una SiS SVGA con 1 MB de memoria sin ningún tipo de aceleración 3D, y a pesar de todo se movía como la seda, aunque eso sí, con una resolución de 320 x 240 píxeles. Si subía la resolución a 640 x 480 píxeles, el rendimiento no era nada bueno.

Quake también supuso una revolución gracias a su cuidada ambientación, a su excelente banda sonora y a su fantástico modo multijugador, que se convirtió en uno de los más populares y concurridos del momento. Tampoco debemos olvidar el papel que jugó su motor gráfico en el sector tecnológico de la época (1996 en adelante), y es que títulos tan importantes como Hexen II y el aclamado Half-Life utilizaron una versión modificada de dicho motor gráfico.

Dominic Szablewski ha querido rendir un homenaje a Quake con Q1K3, un clon de dicho título que tiene una importante particularidad, y es que solo ocupa 13 kilobytes. Para que os hagáis una idea, el Quake original necesitaba unos 55 MB de espacio libre, si no recuerdo mal, lo que equivale a unos 55.000 kilobytes.

La diferencia es enorme, pero la verdad es que el resultado que ha conseguido Szablewski es bastante bueno, ya que a pesar de las limitaciones que impone dar forma a un juego de solo 13 kilobytes ha sido capaz de mantener la esencia del Quake original, como podemos ver en el tweet adjunto. Esta versión incluye los dos primeros niveles, tiene cinco enemigos diferentes y tres armas (la ametralladora de clavos es una de ellas).

A nivel técnico, no le falta absolutamente nada. Es cierto que, para reducir el peso del juego al máximo, el acabado es muy poligonal, pero todos los elementos están bien construidos, la IA enemiga raya a un nivel más que aceptable y tiene, además, iluminación dinámica y un cuidado sistema de detección de colisiones. Mención especial merecen los efectos de sonido y la música para ambientar, que son fantásticos.

¿Quieres probar este curioso clon de Quake? Pues solo tienes que seguir este enlace, no tendrás que instalar nada, ya que se ejecutará automáticamente en tu navegador. Le he dedicado unos minutos y la verdad es que me ha gustado mucho, es una pequeña joya.

Q1K3, an homage to Quake in 13kb of JavaScript: https://t.co/tPXwwElVkf

Thanks to @NoFateNet for the music <3 pic.twitter.com/KWGTE0M9Zv

— Dominic Szablewski (@phoboslab) September 13, 2021