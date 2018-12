Novedades VOD 50/18: ‘Roma’ es el cine en casa de Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y el año se va acabando, así que no te pierdas nuestro especial con las mejores series de 2018, porque todo lo que sale ahí es bueno. Si lo que buscas son novedades, no obstante, estás en la paǵina adecuada.

Netflix

La gran N del vídeo bajo demanda vuelve a llevarse una vez más el lugar de honor, y es que tras unas semanas de lanzamientos destacados con más o menos atino, véase Mowgli: La leyenda de la selva, La balada de Buster Scruggs o Al otro lado del viento, la compañía da la campanada como no lo había hecho desde hace mucho tiempo. Salvando las distancias, Netflix repite el éxito de la pésima Bright o de la descarnada Beasts of No Nation con…

Roma

Roma es la última película del cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Se trata de un drama de época ambientado en el México de principios de los setenta del pasado siglo y no podía llegar con más bombo detrás suyo: León de Oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Venecia, Globo de Oro a la mejor dirección, guión y película de habla no inglesa, nominaciones a los Premios Goya, favorita en muchas quinielas para los Oscar… Y las críticas que está recogiendo no son para menos. Es por eso que Roma es el cine en casa: nunca antes se había estrenado una película en VOD que superase en críticas y expectación a lo que la cartelera de cine ofrece. Pues bien, ya ha pasado. Pero no me lo puedo callar: con toda la calidad visual y narrativa que atesora, el hype la matado para mí: solo así me explico que lo que para la gran mayoría está resultando ser una obra maestra, a mí me haya parecido típica y anodina.

La tierra de las mareas

En clave de suspense y fantasía, La tierra de las mareas es la primera serie enteramente original de Netflix producida en Australia. La historia se enmarca en un pueblecito costero con varios problemas. Entre otros, con sirenas.

Hakan, el protector

Más fantasía y superase, pero también acción y ciencia ficción es lo que trae Hakan, el protector, la primera de Netflix de origen turco. Órdenes secretas, poderes místicos, el rollete amoroso habitual y Estambul como escenario es lo que te espera si decides verla.

Las escalofriantes aventuras de Sabrina

Una original más de Netflix, y es que siguiendo la tradición de las series británicas más populares, Las escalofriantes aventuras de Sabrina añaden un capítulo especial por la Navidad a su primera temporada: Cuento de solsticio de invierno.

Hay más, sí. Lo de Netflix es un no parar y solo esta semana ha lanzado muchos otros contenidos originales o exclusivos:

Back Street Girls: Gokudolls , nueva serie de anime “petarda, absurda y picante”, o así la presentan.

, nueva serie de anime “petarda, absurda y picante”, o así la presentan. Recuerdos de la Alhambra , nueva serie coreana de misterio y amoríos… en la Alhambra de Granada, sí.

, nueva serie coreana de misterio y amoríos… en la Alhambra de Granada, sí. Orange Is the New Black (T5), uno de los grándes éxitos de Netflix, pero también de los primeros: por eso se estrena más tarde en la que es su casa.

(T5), uno de los grándes éxitos de Netflix, pero también de los primeros: por eso se estrena más tarde en la que es su casa. Madres forzosas (T4), más comedia con el remake que mejor le está funcionando a Netflix, suene raro o no.

(T4), más comedia con el remake que mejor le está funcionando a Netflix, suene raro o no. Viajeros (T3), nueva temporada de esta serie de acción y ciencia ficción estadounidense de viajes en el tiempo.

(T3), nueva temporada de esta serie de acción y ciencia ficción estadounidense de viajes en el tiempo. Wanted (T3), nueva temporada de esta serie estadounidense de acción y drama.

(T3), nueva temporada de esta serie estadounidense de acción y drama. Entre auténticos narcos , serie documental sobre… (redoble de tambores)… ¡narcotraficantes!

, serie documental sobre… (redoble de tambores)… ¡narcotraficantes! De muchos, uno , documental con, literalmente, “historias de inmigrantes”.

, documental con, literalmente, “historias de inmigrantes”. El proyecto Williamson , nueva serie documental dramatizada sobre asesinatos.

, nueva serie documental dramatizada sobre asesinatos. Sunderland ‘Til I Die, y otra ‘docuserie’ más, esta para los más furboleros.

¿Quires más? Netflix suma a su catálogo series como Colony (T2), Cuckoo (T4), Trotski (T1), Toradora! (T1) y K (T1); y pelis como Fast & Furious 8, Safe, Blancanieves o F.R.E.D.I.

HBO

HBO es la siguiente en la que nos fijamos, porque es la siguiente que más material ha agregado esta semana. A destacar:

Counterpart

Una semana después de estrenarse en Estados Unidos la segunda temporada de Counterpart, serie de ciencia ficción y suspense producida originalmente por Starz, HBO ha añadido el primer episodio de los diez previstos.

Death and Nightingales

Misma jugada, diferente fondo: Death and Nightingales es una drama de época, una producción irlandesa en formato miniserie que tras pasar por la televisión nacional y la estatal, HBO traslada al mercado internacional.

Otros contenidos exclusivos de HBO incluyen la primera temporada del drama policíaco francés NOX y la también francesa Baron noir, esta drama pero político.

Por lo demás, HBO añade a catálogo un puñado de pelis: Al filo del mañana, Pacific Rim, King Kong, Gladiator , Gremlins 2, Escobar: Paraíso perdido, El jardinero fiel y Love Actually es lo más destacado.

Más cosas

Apartado de restos, para que nadie se nos queje: Amazon Prime Video retoma The Romanoffs, añade nuevo capítulo de Estoy Vivo (esta se puede ver gratis en la página de RTVE) y una película muy descarada: ¿Quién está matando a los moñecos?; película, por cierto, que también llega a Filmin, junto con otras dos que merece la pena mencionar: El espía que me plantó o Mary y la flor de la bruja.