GeForce Now es una plataforma de juego en la nube sobre la que ya hemos hablado en más de una ocasión. Como recordaréis los que nos leéis a diario, esta plataforma ofrece ventajas importantes, y tiene un valor muy interesante para cualquier usuario, ya que dispone de un modo gratuito que nos permite jugar en sesiones de una hora sin tener que asumir ningún coste.

Pero eso no es todo, en GeForce Now también podemos utilizar muchos de los juegos que hayamos comprado anteriormente en tiendas como Steam y Epic Games Store, lo que significa que no tendremos que pagar dos veces por un juego. Así, por ejemplo, si has comprado Cyberpunk 2077 pero resulta que tu equipo no puede moverlo de forma óptima no tendrás que preocuparte, podrás disfrutarlo a través de GeForce Now. Lo mismo ocurriría con cualquier otro juego que esté soportado en dicha plataforma de juego en la nube.

Cuando lanzamos un juego a través de GeForce Now, este no se ejecuta en nuestro PC, sino en los servidores dedicados de NVIDIA. Lo que recibimos en nuestro equipo es un streaming directo, así que lo importante no es que nuestro PC sea muy potente, sino que contemos con una conexión a Internet de banda ancha, y que la misma sea estable y de baja latencia. En la web oficial podéis encontrar más información.

Como dije en su momento, ojalá hubiera existido un servicio como este en aquella época en la que era estudiante y no podía permitirme actualizar mi PC para jugar a los últimos títulos triple A del momento. Si te encuentras en esa situación ya sabes, GeForce Now te permitirá disfrutar de esos títulos que tu equipo no puede mover por limitaciones de hardware, y de forma gratuita (solo tendrás que comprar el juego, si es que aún no lo tienes). En caso de que quieras disfrutar de una experiencia de última generación, gracias al DLSS y al trazado de rayos, podrás optar por la modalidad de pago, que tiene un coste de 9,99 euros al mes, o 99,99 euros al año.

GeForce Now amplía su catálogo con los juegos de EA

El catálogo de juegos que ofrece GeForce Now es impresionante, de eso no hay ninguna duda, ya que ofrece más de mil títulos, entre los que podemos encontrar muchos triple A de última generación, y también títulos gratuitos que gozan de una gran popularidad, como el aclamado Fortnite, entre otros. Sin embargo, ese amplio catálogo tenía una pequeña «muesca», y es que no contaba con los juegos de Electronic Arts.

Por si alguien se ha perdido, os recuerdo que Electronic Arts tiene en su haber algunas de las franquicias más importantes del mundo de los videojuegos, entre las que podemos destacar la saga Battlefield, Crysis y la serie FIFA, aunque no debemos olvidarnos de otras muy queridas como Dragon Age y Mirror´s Edge (esta última es, de hecho, una de mis favoritas).

Sí, son ausencias importantes, pero esto ya es cosa del pasado. NVIDIA ha confirmado que todos los juegos del catálogo de Electronic Arts llegarán a GeForce Now, aunque de forma escalonada y gradual, lo que significa que su implementación en este servicio se producirá en varias oleadas, así que deberéis tener un poquito de paciencia. Al momento de escribir este artículo, hemos podido confirmar que los primeros títulos en llegar serán Battlefield 1 Revolution, Dragon Age: Inquisition, Mirror’s Edge Catalyst y Unravel Two. Si tienes esos juegos en Steam, podrás disfrutarlos directamente en GeForce Now.

Para terminar, os dejo un listado completo de los nuevos juegos que se han sumado a GeForce Now: