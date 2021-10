Apple iPhone 13 mini, análisis: un modelo en constante crecimiento

El iPhone 13 mini, integrante de la familia iPhone 13 que Apple presentó el pasado 14 de septiembre, es el modelo más pequeño de la nueva «Generación 13», que tiene como máximo exponente al iPhone 13 Pro Max con su pantalla de 6,7 pulgadas.

Hace menos de un año analizamos el iPhone 12 mini y titulamos «pequeño en tamaño, pero no en características» porque a pesar de tener una pantalla de 5,4 pulgadas frente a las 6,1 pulgadas del iPhone 12 o las 6,7 pulgadas del iPhone 12 Pro Max, compartía la conectividad 5G, el chip A14 Bionic, el soporte del Modo Noche y por supuesto el formato y diseño de sus «hermanos mayores».

El iPhone 13 mini no solo mantiene idénticas características que el iPhone 13 y la mayoría de las de la familia 13 Pro, además ha mejorado sustancialmente, como veremos más adelante, en uno de sus puntos débiles, la autonomía de la batería. Solo esta diferencia, aunque hay más, ya le convierte en un modelo mucho mejor que la generación anterior.

Especificaciones del Apple iPhone 13 mini

Sistema operativo iOS 15 Pantalla Super Retina XDR. OLED de 5,4 pulgadas (13,76 cm en diagonal) Resolución 2.340 x 1.080 píxeles a 476 ppp Procesador Chip A15 Bionic Memoria 4 GB de RAM Almacenamiento 128, 256, 512 GB Cámara frontal 12 Mpx y apertura de f/2.2. Modo retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad Cámara trasera Sistema de cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular. Gran angular: apertura de f/1.6 | Ultra gran angular: apertura de f/2.4 y campo de visión de 120º. Zoom óptico de alejamiento x2. Zoom digital hasta x5 Vídeo Modo Cine. HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 f/s | 4K a 24, 25, 30 o 60 f/s. Estabilización óptica de imagen para gran angular Conectividad Wi-Fi 802.11ax (6ª generación) / Bluetooth 5.0 / 5G (Nano SIM y eSIM) Batería iones de litio. 2.427 mAh Dimensiones 13,15 x 6,42 0,76 cm Peso 140 gramos Colores (PRODUCT)RED, blanco estrella, medianoche, azul y rosa Contenido de la caja iPhone 13 mini, cable de carga USB-C a conector Lightning y documentación Precio Desde 809 euros

Diseño idéntico al iPhone 12 mini, pero con una batería mayor

El iPhone 13 mini mantiene el mismo diseño de bordes planos que el modelo anterior y aparentemente (por lo menos en su parte frontal) no se observan diferencias. Sin embargo, cuando lo enciendes, te das cuenta de que la pantalla tiene un poco más de superficie útil.

Esto es así porque en Apple han rediseñado la cámara TrueDepth (la frontal) y han logrado que el tamaño del notch (el espacio reservado a la cámara integrada en la pantalla) ocupe un 20% menos para ampliar un poquito el área de visualización pero sin afectar en absoluto al sistema Face ID de autenticación facial.

La otra gran diferencia en cuanto a diseño la encontramos en su parte trasera. En concreto, Apple ha rediseñado las cámaras y ha ubicado los objetivos del sistema de cámara dual en diagonal para lograr interesantes mejoras en la calidad de las fotografías, tal como veremos más adelante.

El iPhone 13 mini es prácticamente idéntico al iPhone 12 mini. La diferencia la encontramos en la ubicación en diagonal de los objetivos del sistema de cámara dual.

Respecto al tamaño, sigue siendo el mismo (13,15 x 6,42 0,76 cm), pero sí hay una ligera diferencia en el peso (imperceptible incluso cuando los sopesas en ambas manos): 133 gramos del iPhone 12 mini frente a 140 gramos del iPhone 13 mini. La explicación la encontramos en que la batería es mayor.

La familia 13 está protegida en su parte frontal con Ceramic Shield, lo que hace que el vidrio de la pantalla sea más resistente frente a caídas. Además, cuenta con la calificación iP68, suficiente para garantizar la integridad del smartphone frente a derrames de líquidos como café o refrescos, o que se nos caiga accidentalmente al agua.

Y aunque el modelo analizado es el (PRODUCT)RED, podemos adquirirlo en cuatro tonalidades más: blanco estrella, medianoche, azul y rosa. Por cierto, para el que no sepa qué es (PRODUCT)RED, decir que siempre que se adquieren estos productos, Apple dona parte de los ingresos obtenidos para luchar contra el VIH/SIDA en África.

Es posible adquirir accesorios MagSafe como las fundas, las carteras de piel o el cargador. En la imagen vemos la funda transparente (55 euros) y la cartera, que se vende por 65 euros. Como novedad, las carteras estrenan una función similar a la «búsqueda» de los AirTags para que podamos locarlizarla si nos hemos olvidado de ella en algún lugar.

Pantalla Super Retina XDR, chip A15 Bionic y mayor autonomía

La pantalla es muy parecida a la del iPhone 12 mini, una Super Retina XDR de 5,4 pulgadas (13,76 cms en diagonal) con resolución de 2.340 x 1.080 píxeles y 476 ppp. Sin embargo, Apple ha mejorado un 28% el brillo máximo exterior (800 nits), con un pico de brillo mayor para contenido en HDR como fotos y vídeo a 1.200 nits, al tiempo que ha aumentado la eficiencia energética. Lo que también se mantiene es su tasa de refresco de 60 Hz (lejos de la tasa de refresco adaptativa de 10 Hz a 120 Hz de los modelos Pro).

El chip A15 Bionic es común a los cuatro modelos de iPhone 13 y comparte características como su tecnología de 5 nanómetros, su CPU de 6 núcleos (2 de alto rendimiento y otros 4 centrados en la eficiencia) y el Neural Engine de 16 núcleos capaz de ejecutar 15,8 billones de operaciones por segundo.

La diferencia la encontramos en la GPU, ya que tanto en el iPhone 13 como en el iPhone 13 mini tiene 4 núcleos, pero los modelos Pro suman un núcleo más para llegar a 5. Y además la RAM de las dos versiones de iPhone 13 es de 4 GB, mientras que en la familia Pro se incrementa hasta los 6 GB.

Gracias a la eficiencia del chip A15 Bionic, a la perfecta integración de iOS 15 con todo el hardware y a que la batería es de mayor tamaño, el iPhone 13 mini ha logrado sacudirse la fama de que necesitaba mejorar la autonomía de su batería (nosotros así lo pensábamos cuando analizamos el modelo anterior).

Según las pruebas de Tom´s Guide, la autonomía del iPhone 13 mini ha mejorado hasta llegar hasta las 8 horas y 41 minutos, una diferencia sustancial respecto a las 7 horas y 28 minutos del iPhone 12 mini, acercándose estas mediciones a las confirmadas por Apple en su nota de prensa, que habla de hasta una hora y media más

Sistema de cámara dual Como hemos comentado, las cámaras del iPhone 13 y el iPhone 13 mini han sido rediseñadas, pero también incorporan avances en hardware y en la llamada fotografía computacional, lo que se nota en las instantáneas que tomamos y en los vídeos que grabamos. A diferencia de los modelos Pro, el iPhone 13 mini no cuenta con teleobjetivo, pero sí con gran angular de apertura f/1.6 y ultra gran angular de apertura f/2.4 y campo de visión de 120º. Además, el nuevo gran angular incluye un sensor más grande con píxeles de 1,7 µm, el mayor hasta la fecha en un sistema de cámara dual del iPhone, que deja pasar un 47% más de luz, reduce el ruido y permite conseguir unos resultados más brillantes. También es muy destacable la tecnología OIS por desplazamiento del sensor, que fue estrenada por el iPhone 12 Pro Max y que ha llegado al gran angular de toda la «Generación 13». Gracias a esta tecnología se estabiliza el sensor en lugar del objetivo para conseguir mayor nitidez en las imágenes, al tiempo que el ultra gran angular incluye un nuevo sensor que captura imágenes con más detalles en las zonas oscuras de las fotos y con menos ruido en los vídeos. Fotografía tomada con el gran angular del iPhone 13 Pro Max. Fotografía tomada con el gran angular del iPhone 12 mini. Fotografía tomada con el gran angular del iPhone 13 mini. Algo de lo que carecen los modelos de iPhone 13 que no son Pro es de la fotografía en modo macro. En la familia Pro, cuando acercamos la cámara del iPhone a una distancia de 10 cms (como máximo podemos llegar a 2 centímetros), este modo entra en funcionamiento y permite seguir teniendo una imagen enfocada. Como se puede ver en el ejemplo de abajo, el iPhone 13 mini, cuando nos acercamos mucho a un objeto, no logra enfocar bien. La imagen de arriba se ha obtenido con el iPhone 13 Pro Max y su modo macro, mientras que la imagen de abajo está tomada a la misma distancia pero con el iPhone 13 mini. Otra mejora interesante son los llamados Estilos Fotográficos. Gracias a ellos podremos aplicar nuestras preferencias personales a cualquier foto sin renunciar al procesamiento de imagen multifotograma. Contamos con cinco estilos: estándar, intenso cálido, brillante, cálido y frío. Las preferencias predefinidas y personalizadas funcionan con distintas escenas y sujetos y aplican los ajustes adecuados a distintas partes de la foto para preservar elementos importantes como los tonos de la piel. De arriba a abajo vemos los cinco estilos fotográficos: estándar, intenso cálido, brillante, cálido y frío. Diferentes fotografías tomadas con el modo Noche con el iPhone 13 mini. En cuanto al vídeo, Apple se ha basado en cómo se utiliza el uso del enfoque selectivo en la cinematografía para crear el modo Cine del iPhone, que aporta un atractivo efecto de profundidad de campo y cambios de enfoque automáticos al vídeo mientras grabamos a personas, mascotas u objetos. Además, es posible cambiar el enfoque durante y después de la toma para que podamos ajustar el nivel de bokeh directamente desde la app Fotos y en iMovie para iOS (próximamente en iMovie para macOS y Final Cut Pro). Por cierto, este modo Cine graba en HDR con Dolby Vision. Tanto el iPhone 13 como el iPhone 13 mini permiten grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision, tanto al grabar como al editar y compartir, ahora con vídeo 4K de hasta 60 f/s en todas las cámaras. En la imagen apreciamos la diferencia de tamaño entre la pantalla de 6,7 pulgadas del iPhone 13 Pro Max y la pantalla de 5,4 pulgadas del iPhone 13 mini. Conclusiones Como ya comenté el año pasado en el análisis del iPhone 12 mini, este modelo no es mi preferido. Acostumbrado a una pantalla como la del Pro Max, sus 5,4 pulgadas se me quedan muy escasas, pero reconozco que tiene su público y además su precio es más asequible. Mi recomendación en la familia 13 sería el iPhone 13, ya que por 100 euros más en cada una de las tres capacidades (128 GB, 256 GB o 512 GB) merece la pena contar con una pantalla de 6,1 pulgadas.

De todas formas, tengo que felicitar a Apple por las mejoras introducidas en el iPhone 13 mini en cuanto al procesador, el sistema de cámara dual y sobre todo en la autonomía de su batería; lo que antes era un punto débil, ahora se ha convertido en uno de sus puntos fuertes.

Por último, al igual que hice en el análisis del iPhone 13 Pro Max, no me gustaría terminar sin comentar algo sobre el complemento perfecto al iPhone 13 mini, me refiero a iOS 15, pero para que sepáis más sobre la nueva versión de este sistema operativo, os recomiendo este artículo de mi compañero David Salces.