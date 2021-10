Porque no solo de censura y presión vive YouTube, este año tampoco habrá YouTube Rewind… y de hecho no lo habrá ningún año más. Se acaba así la celebración navideña de la plataforma de vídeo después de diez ediciones y un golpe mortal provocado por el coronavirus, aunque la enfermedad venía de antes.

Como seguramente sabes, YouTube Rewind es el repaso anual que da la plataforma de vídeo de Google a «lo más granado del año», así entre comillas, porque la popularidad y aceptación de este vídeo recopilatorio ha ido en descenso año tras año, tocando suelo en su edición de 2018, cuyo vídeo acumula ya más de 19 millones de no me gusta por solo tres millones de me gusta.

La edición de 2019 remontó un poco el vuelo, pero tampoco demasiado, y en 2020 no hubo porque según Google no era momento, en el año del coronavirus, de celebraciones con toda la gente que lo estaba pasando mal, y como extraña muestra de respeto, YouTube Rewind fue dejado de lado… ¿para retomarlo en 2021? Va a ser que no, según ha confesado la plataforma a Tubefilter.

¿Cuál es la razón para que no haya YouTube Rewind este año? Está claro que no se hará, pero el por qué permanece sin especificar. Dice la compañía que no se debe a los últimos batacazos y tampoco hace mención a la pandemia. Lo único cierto es que no habrá YouTube Rewind como tal pero no este 2021, sino nunca más, lo cual achacan a un «fin de ciclo».

Thank you to all the creators involved in Rewind – we’ll be 👀 for your Rewinds as we refocus our energies on celebrating you and the trends that make YouTube 🔥 with a different and updated kind of experience – stay tuned! → https://t.co/kI69C24eL0 — YouTube Creators (@YouTubeCreators) October 7, 2021

Sin embargo, como deja entrever la cuenta de YouTube Creators en Twitter, es posible que el hueco lo ocupe algún que otro tipo de celebración. «Gracias a todos los creadores involucrados en YouTube Rewind, estaremos atentos a vuestros Rewinds mientras reenfocamos nuestras energías en celebraros a vosotros y a las tendencias que hacen que YouTube arda con un tipo de experiencia diferente y actualizada. ¡Estad atentos!».

No obstante, el adiós de YouTube Rewind tal y como lo conocíamos no es una mala noticia, aunque sí tengo lo suyo de pintoresca. Pero ni lo vídeos valían mucho la pena, ni hacían justicia a lo que es YouTube: lo máximo, que recogiesen algunos fragmentos de los vídeo más vistos del año, lo que seguramente seguirán haciendo. Por lo demás, cuatro youtubers muy famosos, pero casi siempre solo del mainstream anglosajón.

Por todo eso y mucho más que se podría decir, adiós, YouTube Rewind. Casi nadie te echará de menos.