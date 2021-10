Si bien el primer anuncio de Leyendas Pokémon: Arceus llegó como un tremendo sople de aire fresco para la compañía, por desgracia no tardaron en surgir algunas dudas alrededor del mundo abierto que parecía proponer este juego, con diversas comparaciones con juegos anteriores como The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Y es que lo que en un primer momento parecía ser sólo un posible downgrade o las imágenes de una primera versión todavía por pulir, con la falta de numerosos elementos para el entorno, han acabado convirtiéndose en una de las peores conclusiones: Leyendas Pokémon: Arceus no contará con el mundo abierto que esperábamos.

Tal y como han compartido desde Kotaku, The Pokémon Company ha salido a escena para confirmar el funcionamiento de este juego estará basado escenarios cerrados de gran tamaño, considerados como pequeños sandboxes, en lugar de un verdadero mundo abierto. Un sistema muy similar al que nos ofrecen los títulos de Monster Hunter.



«En Leyendas Pokémon: Arceus, la Villa Jubileo servirá como base para misiones de topografía. Después de recibir una asignación o una solicitud y prepararse para su próxima excursión, los jugadores saldrán del pueblo para estudiar una de las diversas áreas abiertas de la región de Hisui. Una vez que terminen el trabajo de la encuesta, los jugadores deberán regresar una vez más para prepararse para su próxima tarea. Esperamos poder compartir pronto más información sobre la exploración de la región de Hisui«, compartía la compañía The Pokémon Company.

Así pues, la trama principal y la entrega de misiones se irá desarrollando en este poblado, mientras que la experiencia de juego general se llevará a cabo en estos escenarios de «mundo abierto». Algo que no necesariamente implica algo malo, volviendo a referenciar el éxito de la saga de Capcom. No obstante, sin duda se trata de una apuesta más arriesgada de cara a contentar a los fans de Pokémon que ya estaban entusiasmados con la perspectiva de tener por fin su tan demandado juego con un formato de mundo abierto y exploración total.

Sin cambiar esto con lo ya previsto, Leyendas Pokémon: Arceus se lanzará el próximo el 28 de enero de 2022, bajo la exclusividad para Nintendo Switch.