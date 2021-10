Con un paso no tan acelerado como nos gustaría, el mercado de las gafas de realidad aumentada continúa evolucionando, con avances como las recién presentadas Magic Leap 2 AR, la segunda generación de este dispositivo que se presenta bajo un rediseño mucho más discreto y de menor tamaño, sumando grandes ventajas de rendimiento y capacidades.

Al igual que su predecesor, las Magic Leap 2 AR vienen en un formato de casco de realidad aumentada, con un ligero rediseño que las acerca en esta ocasión notablemente más a las gafas AR de consumo, permitiendo superponer cierta información e imágenes sobre nuestra propia visión del mundo real. Johnson deja en claro que la compañía se está enfocando en aplicaciones empresariales con Magic Leap 2, investigando algunas de las formas en que las grandes corporaciones ya han utilizado su tecnología para cosas como la capacitación de empleados.

Como era de esperar, este dispositivo también será más avanzado que el modelo de primera generación, ofreciendo una mayor comodidad e inmersión, así como un factor de forma significativamente más ligero y pequeño.

Thank you, @CNBC @powerlunch and @JBoorstin! It was a pleasure speaking with you today about my first year as Magic Leap CEO and allowing me to share a glimpse of what lies ahead for our company and augmented reality (AR), in general. #AugmentedReality #AR #MagicLeap #CNBC

— Peggy Johnson (@PeggyJ) October 11, 2021