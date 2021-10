Donald Trump anuncia su nueva red social: TRUTH Social

La relación de Donald Trump con las redes sociales es, indudablemente, entre fascinante y esperpéntica. Desde su expulsión de las principales redes, a consecuencia del intento de golpe de estado del Capitolio estadounidense el pasado 6 de enero, el expresidente no ha cesado en sus críticas y ataques a los servicios que optaron por expulsarlo, y en estos diez meses ya se han producido varias aproximaciones a Internet, directas o indirectas, si bien hasta ahora el fruto de las mismas ha sido un tanto limitado.

Su primer intento fue la web From the Desk of Donald J. Trump, un blog que vio la luz a principios de mayo, pero que debido al poco éxito obtenido durante sus primeras semanas, fue cerrado cuando todavía no había cumplido ni un mes. Algo comprensible, pues el modelo de blog no casaba en absoluto con el modelo de comunicación de Donald Trump en las redes sociales. Acostumbrado a mensajes cortos y de gran intensidad, las disertaciones que, durante mayo, compartió en su blog, seguramente no se adaptaron a las preferencias de sus seguidores.

Poco después, en julio, llegó GETTR, un clon de Twitter (incluso permitía importar el historial de mensajes desde esta red), solo que con menos funciones y algún que otro problema de seguridad. En realidad, Donald Trump no estaba directamente relacionada con GETTR, es decir, que el expresidente no se involucró en el proyecto, si bien sí que lo hicieron algunos de sus colaboradores, que desde el primer momento jugaron con la especulación de si el expresidente se uniría al servicio, algo que finalmente no ocurrió.

Entre medias, tampoco ha desistido en sus intentos de volver a las redes, más concretamente a Twitter, en la que era más activo y con la que, desde hace años, ha mantenido una relación amor-odio que queda reflejada en sus críticas al servicio, sumadas a que éste se convirtiera en su principal plataforma de comunicación. Nunca, hasta Donald Trump, habríamos imaginado a un presidente utilizando una red social como principal canal de comunicación. Para bien o para mal.

And there is is… Trump is launching a social media network called “TRUTH Social,” the former President announced tonight. pic.twitter.com/4IIJ1CUXHe — Donie O’Sullivan (@donie) October 21, 2021

Y es que prácticamente coincidiendo con el lanzamiento de GETTR, Donald Trump denunció a Twitter, Facebook y YouTube, demostrando así una vez más la importancia que le concede a estos medios. Algo que, según supimos hace solo unas semanas, se reedita con una nueva denuncia, esta en el estado de Florida, intentando sacar partido de una ley que se aprobó en dicho estado a principios de año, pero que posteriormente se ha enfrentado a objeciones que han ocasionado que en este momento no se encuentre activa.

No obstante, no parece que Donald Trump tenga demasiadas esperanzas en que su acceso a Twitter sea restituido, razón por la cual hemos sabido hoy que el expresidente estadounidense, ahora sí, va a poner en marcha su propia red social, TRUTH Social, que además, según el comunicado, que llega de la mano de una empresa de reciente constitución, Trump Media & Technology Group, con la que Donald Trump apunta a más proyectos relacionados con la comunicación.

Si bien el servicio no abrirá sus puertas por completo hasta algún momento de 2022, también se ha anunciado que TRUTH Social empezará a abrirse en fase beta en algún momento de noviembre, aunque de momento no se han revelado más datos sobre cómo se irá abriendo este programa de pruebas.

Lo que sí que ha trascendido, a pocas horas del anuncio, es que ya existía un dominio que ofrecía acceso sin restricciones al servicio, hallazgo que tras ser difundido a través de redes, ha sido empleado para el acceso y la creación de cuentas que impostaban a las personalidades que todo el mundo esperará encontrar en la misma. Por ejemplo, una de las primeras cuentas creadas ha sido @realDonaldTrump, es decir, la que empleaba Donald Trump en Twitter. También se han creado otras como @DonaldJTrump , @DonaldTrump , que han sido rápidamente difundidas a través de Twitter.

Poco ha durado, no obstante, este primer «ataque» a TRUTH Social, pues sus responsables han procedido a desactivar las cuentas creadas, y en este momento el enlace que ha permitido acceder al servicio ya no está operativo. No obstante, y visto el interés que suscitan este tipo de cuentas, lo más recomendable es que el verdadero Donald Trump se asegure de crear su propia cuenta, y lo mismo con respecto al resto de políticos, comunicadores, asesores, etcétera, cuya presencia se da por descontada en el servicio. Y es que, de lo contrario, lo de hoy podría haber sido solo un ensayo de lo que podría ocurrir cuando la red se abra al público, incluso en la fase beta.