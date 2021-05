Donald Trump vuelve a Internet, pero poco

Reconozco que estos últimos meses, sin apenas noticias sobre Donald Trump, se me han hecho un tanto extraños. Desde su expulsión de las redes sociales por alentar el asalto al Capitolio de Estados Unidos, el ya expresidente se quedó sin los altavoces que empleaba para compartir sus reflexiones, diatribas y soliloquios. Pese a lo tremendamente crítico que se mostró con Twitter durante mucho tiempo, apostaría a que ser expulsado de la red social le dolió casi tanto como ser el primer presidente, desde George H. Bush, que no ganó las elecciones para el segundo mandato.

El equipo de comunicación de Donald Trump tardó muy poco tiempo en anunciar que el multimillonario ya estaba planificando su retorno a Internet, lo que dio pie a muchos rumores sobre posibles planes de Trump para comprar una red social de mediano tamaño o, incluso, de crear una plataforma propia que podría convertirse, además, en punto de encuentro para sus seguidores y personas que comparten sus planteamientos ideológicos.

Este nuevo desembarco en Internet ha tardado en materializarse y, cuando lo ha hecho… bueno, digamos que ha sido bastante menos espectacular de lo que esperábamos. Y es que el medio elegido por Donald Trump para volver a Internet es un blog. No, no te has dado un golpe en la cabeza y, de repente, estás de vuelta en 2002. Realmente, el anunciado y muy esperado por sus seguidores retorno de Trump a Internet, se limita a una página web en la que el expresidente publica lo que piensa.

El anuncio del sitio se ha producido solo unas horas antes de la esperada declaración, por parte de Facebook, sobre si se permitiría a Donald Trump volver a emplear la red social. El comité de expertos que debía tomar la decisión, ha optado por mantener la suspensión un mínimo de seis meses más, plazo tras el cual deberán reunirse de nuevo para actualizar la evaluación de la situación en ese momento, y decidir si se extiende el veto o se levanta.

Cabe entender que las expectativas de Donald Trump no eran especialmente positivas en lo referido a su regreso a Facebook, por lo que no ha esperado a que la decisión al respecto se hiciera pública, y en su lugar ha optado por presentar From the desk of Donald J. Trump, un blog en el que podemos encontrar… pues nadie se sorprenderá, entradas escritas por Trump en su línea de discurso habitual, acompañadas de dos secciones destacadas, una para realizar donaciones económicas y otra para comprar merchandising del expresidente.

Obviamente, una de las funciones que podemos encontrar en todas las entradas del blog de Donald Trump es la de compartirlas en las redes sociales, algo que algunos ven como el medio que ha encontrado el político para volver, indirectamente, a dichas redes. No obstante, y según se ha podido leer en Twitter en las últimas horas, parece que la implementación de estas funciones es un tanto deficiente, y que todavía tendrán que realizar algunos ajustes hasta llegar a sacarle el máximo partido.