Anoche, las redes sociales se llenaron de miles de quejas de jugadores que veían el acceso a sus juegos bloqueado por un error inesperado en el protector antipiratería de Denuvo. Y es que si bien la compañía no ha querido dar ninguna explicación oficial al respecto todavía, parece ser que alguien permitió que uno de los dominios utilizado por su tecnología expirase, provocando el malfuncionamiento de la herramienta para un gran segmento de jugadores.

Un enfado que sin duda se vio acentuado por las numerosas quejas acumuladas sobre este servicio, que no sólo hemos visto vulnerado en numerosas ocasiones, sino que ha protagonizado otras polémicas como la afectación al rendimiento de los juegos que lo incorporan. Sin embargo, ver cómo una herramienta antipiratería bloquea nuestros juegos después de haberlos pagado, parece haber sido la gota que colma el vaso.

Concretamente, este desastre ocurrió alrededor del recientemente estrenado Marvel’s Guardians of the Galaxy para Steam, con un bastante extenso hilo de quejas en el foro de la plataforma de juegos. Tras un largo desconcierto, después de quejarse al soporte de Square Enix, un usuario de Steam logró obtener la confirmación y reconocimiento de la compañía de que el problema estaba exclusivamente ligado a la conectividad con los servidores, algo irónico tratándose de un juego exclusivamente para un solo jugador.

Así pues, durante horas, los jugadores tan solo obtenían el silencio o respuestas como “Desafortunadamente, no tengo un tiempo estimado para la resolución. Pero nuestro equipo está trabajando en ello” y “Espero una resolución rápida. El problema parece estar de nuestro lado, probablemente publicaremos más información en nuestros medios oficiales”.

@PlanetZooGame @shadowofwargame your DRM provider has let their domain name lapse, and it’s killed your game startup… along with multiple other games I imagine. pic.twitter.com/rQk58K4AuJ

— Alex Buckland (@alexbuckland96) November 7, 2021