Hace ya meses desde que Microsoft anunciase la finalización del servicio de actualizaciones de seguridad de Windows 7 , pero a día de hoy son todavía millones de equipos los que siguen utilizando esta versión del sistema operativo. Y es que pese a los grandes esfuerzos de la compañía por que sus usuarios se actualicen a Windows 10, y ahora a Windows 11, se trata de un proceso todavía bastante lento.

Así pues, la última publicación del blog Tech Community de Microsoft podría comenzara a agilizar un poco la transición, asegurando que los usuarios de OneDrive en ordenadores con Windows, 7, 8 u 8.1 no podrán sincronizar su contenido con la nube a partir del próximo 1 de marzo de 2022. O lo que es lo mismo, OneDrive dejará de tener soporte de actualizaciones para cualquier equipo que no esté ejecutando un sistema operativo Windows 10 o superior.

No obstante, esto no implica que vayamos a perder nuestros archivos o el acceso a los mismos si no actualizamos nuestro sistema. Todos los archivos seguirán siendo accesibles desde la aplicación OneDrive sin importar qué versión de Windows esté usando, simplemente ya no se cargarán automáticamente en la nube.

Para evitar problemas con OneDrive, Microsoft recomienda actualizar a una versión más nueva de Windows antes de marzo del próximo año. En cuanto a los sistemas que no pueden ejecutar Windows 10 o Windows 11, Microsoft dice que los usuarios aún pueden hacer una copia de seguridad de sus archivos cargándolos en la aplicación web OneDrive.

Por otra parte, además de detener las actualizaciones y la capacidad de sincronización, parece ser que Windows 7, 8 y 8.1 perderán el soporte de OneDrive el 1 de enero de 2022. Tal y como afirma la propia Microsoft, la compañía quiere «centrar los recursos en nuevas tecnologías y sistemas operativos, y proporcionar a los usuarios la experiencia más actualizada y segura«.

Aunque pueda parecer algo excluyente, no se trata de un anuncio que sorprenda en exceso. Y es que el ciclo de vida de Windows 8 finalizó ya en 2016, deteniendo el gigante de Redmond el soporte general para Windows 8.1 en 2018, de manera previa incluso a Windows 7, en 2020.

De hecho, Microsoft ha adelantado ya que planea finalizar el soporte oficial para Windows 10 en 2025, fecha que apunta a ser el próximo empuje para actualizarse a Windows 11, y posiblemente una fecha cercana al lanzamiento de la próxima versión de su sistema operativo.