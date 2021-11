Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y viene bien cargada de contenidos para todos los gustos, de entre los cuales destacamos Alerta roja porque el titular solo deja espacio para un título, y a veces ni eso.

Así las cosas, arrancamos con la oferta de Netflix para esta semana, que como decimos está coronada por Alerta roja, aunque como de costumbre, está igualmente repleta de otros tantos contenidos originales y exclusivos.

No te emociones, si es que aún no has visto Alerta roja, porque la hasta la fecha película más cara de Netflix, es una película de acción del montón, que no sorprende ni por un instante y no solo eso: Alerta roja te sabrá a refrito de mil y una cosas ya vistas del principio al final de su metraje. Pero tampoco te equivoques, porque esto que acabo de apuntar, es perfectamente compatible con lo que se indica en el titular.

Así de mala es la trayectoria en el cine de acción de Netflix, sí, con contadas excepciones como 6 en la sombra o Tyler Rake, que dependiendo de tus gustos te parecerán mejores que esta que nos ocupa. Sin embargo, a nivel de grandilocuencia ninguna de las dos se acerca a lo que propone Alerta roja, cuyo presupuesto de 200 millones de dólares se ha ido en gran parte a pagar los cachés del trío protagonista, a quienes no hace falta presentar.

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds -protagonista de 6 en la sombra– y Gal Gadot son, junto a los despampanantes escenarios en los que discurre la historia (Valencia aparte, porque el despropósito, como suele ser habitual en este tipo de películas, es máximo), la gran baza de Alerta roja, que por lo demás puede presumir de resultar entretenida de principio a fin, y solo por eso se merece el elogio. La química entre Johnson y Reynolds viene de lejos y Gadot encaja a la perfección.

En resumen, puede que Alerta roja huela a refrito desde el primer segundo, e incluso que el enfoque de buddy movie sepa un poco a rancio habiendo visto películas como Hobbs & Shaw, pero está bien hecha y no aburre, lo cual es todo un logro viniendo de Netflix. Ideal para comerse un buen pozal de palomitas en el cine, donde también se puede ver, por cierto. Además, Alerta roja termina dejando abierta la puerta a una secuela, que dependerá de cómo funcione.

Alerta roja no es la única película que estrena Netflix esta semana: Claroscuro, de hecho, es la que se está llevando el aplauso de la crítica. Protagonizada por Tessa Thompson (Thor: Ragnarok, Men in Black: International) y Ruth Negga (Preacher, Loving), cuenta el reencuentro de dos amigas de la infancia en el Nueva York de los años 20; dos amigas negras, de las cuales una se hace pasar por blanca «para beneficiarse del estatus social y económico que les era negado a los negros en aquella época», reza la sinopsis.

Pero no acaba ahí la cosa, y es que, para más inri, la ‘tránsfuga’ está casada con un racista de tomo y lomo… pero muy tonto, al parecer, o quizás con la vista deficiente, porque ni el tratamiento en blanco y negro de la película oculta los evidentes rasgos de la mujer. En resumen, un drama sobre el racismo en la sociedad de la época que retrata con una premisa muy cogida por los pelos, pero con unas actuaciones que están encandilando a la crítica.

Por último, el pasado domingo Netflix estrenaba Arcane, una serie de animación basada en el universo de League of Legends y, a capítulo por semana, está resultando todo un fenómeno entre crítica y público, incluso entre quienes no están familiarizados con el juego de Riot Games.

7 prisioneros . «Un joven sin recursos que intenta escapar de las garras de un traficante de personas se ve obligado a replantearse su propio código moral mientras lucha por sobrevivir.»

. «Un joven sin recursos que intenta escapar de las garras de un traficante de personas se ve obligado a replantearse su propio código moral mientras lucha por sobrevivir.» Amor con fianza (T1). «Seis parejas se someten a un detector con tecnología ocular en este reality, en el que las mentiras salen caras… y la verdad y la confianza conducen a un gran premio.»

(T1). «Seis parejas se someten a un detector con tecnología ocular en este reality, en el que las mentiras salen caras… y la verdad y la confianza conducen a un gran premio.» Animal (T1). «Esta serie inmersiva sigue los pasos de las criaturas más majestuosas del planeta y captura momentos inéditos: desde los más entrañables hasta los más impactantes.»

(T1). «Esta serie inmersiva sigue los pasos de las criaturas más majestuosas del planeta y captura momentos inéditos: desde los más entrañables hasta los más impactantes.» ¿Dónde está Marta? (T1). «La desaparición de la adolescente Marta del Castillo acaparó todos los titulares. Familiares, amigos y policías, entre otros, opinan sobre un caso que sigue sin resolver.»

(T1). «La desaparición de la adolescente Marta del Castillo acaparó todos los titulares. Familiares, amigos y policías, entre otros, opinan sobre un caso que sigue sin resolver.» El amor es un templo . «Obligados a vivir separados por trabajo, dos recién casados afrontan las situaciones hilarantes y las complicaciones que surgen con el amor a distancia… y sus familias.»

. «Obligados a vivir separados por trabajo, dos recién casados afrontan las situaciones hilarantes y las complicaciones que surgen con el amor a distancia… y sus familias.» Gentefied (T2). «Los primos Morales persiguen sus sueños y se esfuerzan por mantener a flote la taquería de su abuelo en un barrio de Los Ángeles cada vez más aburguesado.»

(T2). «Los primos Morales persiguen sus sueños y se esfuerzan por mantener a flote la taquería de su abuelo en un barrio de Los Ángeles cada vez más aburguesado.» Glória . «Portugal, 1968. En Glória do Ribatejo afloran espías, mentiras y secretos cuando un ingeniero acomodado de Radio Free Europe se sumerge en las intrigas de la Guerra Fría.»

. «Portugal, 1968. En Glória do Ribatejo afloran espías, mentiras y secretos cuando un ingeniero acomodado de Radio Free Europe se sumerge en las intrigas de la Guerra Fría.» La felicidad es para siempre . «Esta secuela de ‘Happiness is a Four-Letter Word’ sigue a Zaza, Princess y Zim en otras etapas de sus vidas mientras lidian con pérdidas, líos de familia y nuevos amores.»

. «Esta secuela de ‘Happiness is a Four-Letter Word’ sigue a Zaza, Princess y Zim en otras etapas de sus vidas mientras lidian con pérdidas, líos de familia y nuevos amores.» So Wa Wai: Del anonimato al podio . «Esta película narra la relación del inigualable paralímpico So Wa-wai con su madre mientras hacen frente a los obstáculos de sus vidas. Basada en hechos reales.»

. «Esta película narra la relación del inigualable paralímpico So Wa-wai con su madre mientras hacen frente a los obstáculos de sus vidas. Basada en hechos reales.» Swap Shop: Mercadillo radiofónico (T1). «Cuando el programa de radio «Swap Shop» se hace eco de los mejores intercambios, los coleccionistas de coches, cómics y payasos siniestros, entre otros, son todo oídos.»

(T1). «Cuando el programa de radio «Swap Shop» se hace eco de los mejores intercambios, los coleccionistas de coches, cómics y payasos siniestros, entre otros, son todo oídos.» Un padre por Navidad. «Cuatro hermanas enemistadas reciben un curso intensivo sobre unidad familiar cuando su padre, desaparecido desde ni se sabe cuándo, reaparece por Navidades en la elegante casa señorial de la familia.»

Continuamos el repaso semanal con Disney+, que no estrena mucho, pero sí lo suficiente como para darles a sus suscriptores menos entusiastas un fin de semana de primera.

El primer gran estreno de la semana es Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, la última película del Universo Cinematográfico de Marvel que llegó a los cines, aunque ahora está en cartelera Eternals. Pues bien, ya han pasado los tres meses de rigor y los suscriptores de Disney+ pueden verla sin desembolsar ningún extra.

Lo mismo sucede con Jungle Cruise, la más nueva franquicia de Disney, protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, cuyo paso por cines fue regular. Al igual que ocurrió con Piratas del Caribe, Jungle Cruise surge de una atracción de los parques de la compañía y la verdad es que huele a aventura en mayúsculas, aunque tanto efecto digital pasa factura.

Y para terminar, Por fin solo en casa, un remake del clásico de los noventa y, como era de esperar, un bodriaco infumable… a menos que seas un crío, y a estos va dirigida.



Bajo el casco: El legado de Boba Fett . «Un especial sobre los orígenes y el legado del legendario cazarecompensas de Star Wars, Boba Fett.»

. «Un especial sobre los orígenes y el legado del legendario cazarecompensas de Star Wars, Boba Fett.» Dopesick: Historia de una adicción (T1). «Dopesick refleja como una emprsa provocó la peor epidemia de drogradicción en la historia de Estados Unidos y transporta al espectador al epicentro de su lucha contra la adicción a los opioides.»

(T1). «Dopesick refleja como una emprsa provocó la peor epidemia de drogradicción en la historia de Estados Unidos y transporta al espectador al epicentro de su lucha contra la adicción a los opioides.» El mundo según Jeff Goldblum (T2). «Jeff Goldblum tira del hilo de un objeto sorprendentemente familiar para descubrir un mundo de conexiones sorprendentes y de ciencia e historia fascinantes.»

(T2). «Jeff Goldblum tira del hilo de un objeto sorprendentemente familiar para descubrir un mundo de conexiones sorprendentes y de ciencia e historia fascinantes.» Entrelazados (T1). «Allegra sueña con unirse a la compañía de teatro musical Eleven O’clock, pero su madre, Caterina, se niega a aceptarlo.»

Es el turno de HBO Max, que por fin está asentándose y comienza a coger el ritmo que uno espera de la plataforma.

Lo más destacado de entre los contenidos exclusivos de HBO Max es sin duda alguna la miniserie sobre Ana Bolena, la reina consorte de Enrique VIII, cuya trayectoria, sobre todo su precipitado y terrible fin, dla convirtieron en un personaje histórico que la serie que nos ocupa revienta en más de un sentido: la interpreta una actriz negra, la tildan en la publicidad de luchadora contra el heteropatriarcado… Vergüenza ajena, sí; pero ahí está para quien la quiera ver.

Kung Fu (T1). «Nicky, una mujer chino-estadounidense, emprende un viaje que le cambia la vida a un monasterio aislado en China.»

(T1). «Nicky, una mujer chino-estadounidense, emprende un viaje que le cambia la vida a un monasterio aislado en China.» ***Legacies (T4). «Los icónicos héroes y villanos de Crónicas Vampíricas y The Originals dejaron un legado de amor y familia que continúa en

¡Los Fungies! (T1). «Los Fungis viven en un paraíso prehistórico, dentro de una ciudad hecha con campiñones. Seth, un Fungi de 10 años, es un gran aficionado de la ciencia»

(T1). «Los Fungis viven en un paraíso prehistórico, dentro de una ciudad hecha con campiñones. Seth, un Fungi de 10 años, es un gran aficionado de la ciencia» República salvaje (T1). «Un grupo de jóvenes delincuentes se refugia en los Alpes tras un trágico accidente. Mientras luchan contra las fuerzas de la naturaleza y lidian con sus propias agresiones forman una nueva sociedad con sus leyes.»

(T1). «Un grupo de jóvenes delincuentes se refugia en los Alpes tras un trágico accidente. Mientras luchan contra las fuerzas de la naturaleza y lidian con sus propias agresiones forman una nueva sociedad con sus leyes.» Todo lo otro (T1). «Cuenta, sin filtros y sin juicios, la historia de un grupo de treintañeros atrapados en unas vidas que no eran las que soñaban mientras intentan avanzar y encontrar su hueco en Madrid.»

Y vamos cerrando la paraeta con lo que trae Apple TV+, aunque se cuenta con los dedos de la mano y sobran dedos.

The Shrink Next Door es una serie basada en hecho realaes en la que un famooso psiquiatra, interpretado para la ocasión por Paul Rudd (Ant-man), se aprovecha al extremo de la influencia que tiene con uno de sus pudientes pacientes, Will Ferrell (Elf). Ver para creer.

Snoopy en el Espacios (T2). «Acompaña a Snoopy en su aventura por una nueva frontera: ¡el espacio!»

Por último, Amazon Prime Video, que estrena unos cuantos contenidos exclusivos, pero muy de nicho, y apenas hace lo propio con lo que añade a catálogo.

Coldplay en directo desde el Climate Pledge Arena . «La primera actuación en directo con canciones del nuevo álbum de Coldplay, Music Of The Spheres, desde la gran inauguración del Climate Pledge Arena en Seattle.»

. «La primera actuación en directo con canciones del nuevo álbum de Coldplay, Music Of The Spheres, desde la gran inauguración del Climate Pledge Arena en Seattle.» El alcalde Pete . «El alcalde Pete invita a los espectadores a sumergirse en la campaña de Pete Buttigieg para convertirse en el presidente más joven de los EE. UU., con una intimidad sin precedentes con el candidato, su marido Chasten y su ambicioso equipo.»

. «El alcalde Pete invita a los espectadores a sumergirse en la campaña de Pete Buttigieg para convertirse en el presidente más joven de los EE. UU., con una intimidad sin precedentes con el candidato, su marido Chasten y su ambicioso equipo.» El Principito es Omar Montes (T1). «En la primera temporada de «El Principito” el cantante se abre en canal para repasar la historia de su vida.»

(T1). «En la primera temporada de «El Principito” el cantante se abre en canal para repasar la historia de su vida.» Pau Gasol: lo importante es el viaje (T1). «En noviembre de 2018, con 38 años, Pau Gasol sufre una lesión en el escafoides del pie izquierdo que le deja varios meses fuera de las pistas.»

(T1). «En noviembre de 2018, con 38 años, Pau Gasol sufre una lesión en el escafoides del pie izquierdo que le deja varios meses fuera de las pistas.» Siempre Jane (T1). «Jane vive con su familia en una zona rural de Nueva Jersey, que puede no parecer el mejor lugar para una adolescente transgénero. Pero no conocéis a su familia, los Noury. Llevan el corazón a flor de piel y encuentran un humor irreverente en la vida diaria, mientras que Jane pone su mirada más allá de su pequeña ciudad.»

(T1). «Jane vive con su familia en una zona rural de Nueva Jersey, que puede no parecer el mejor lugar para una adolescente transgénero. Pero no conocéis a su familia, los Noury. Llevan el corazón a flor de piel y encuentran un humor irreverente en la vida diaria, mientras que Jane pone su mirada más allá de su pequeña ciudad.» Todo o nada: Toronto Maple Leafs (T1). «Atraviesa la cortina blanquiazul y accede a la vida de los Toronto Maple Leafs, dentro y fuera de la pista.»

