Desde comienzos de mes y hasta este fin de semana, ha tenido lugar en Glasgow la COP26, la última conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la que se han reunido casi 200 representantes de gobiernos de todo el mundo para buscar una situación ante la actual emergencia global. Sin embargo, tal y como apuntábamos durante las primeras sesiones, la falta de acciones concretas ha sido el gran ausente.

No obstante, sin duda el resultado de la COP26 podría ofrecernos una nueva bocanada de aire, pero tal y como señalan los organismos no gubernamentales y otras organizaciones, las acciones no deben limitarse a las mesas. Y es que aunque el pacto establece de alguna manera cómo se podría lograr ese objetivo, las opiniones sobre si sigue siendo alcanzable varían.

Por una parte, el primer ministro británico Boris Johnson, consideró este domingo en Londres que el pacto alcanzado en la COP26 es el tipo de acuerdo que “cambia las reglas del juego que el mundo necesitaba ver”. Y es que el hecho de que 197 países hayan aprobado un pacto supone sin duda un logro increíble.

“La conferencia (de Glasgow) ha marcado el comienzo del final del carbón. Por primera vez la conferencia ha publicado un mandato para recortar el uso de la energía del carbón. La cumbre ha declarado la sentencia de muerte a la energía del carbón”, compartía el cargo británico en su rueda de prensa tras el evento.

Sin embargo, el propio Johnson aseguraba que la COP26 “nunca iba a poder frenar el cambio climático”. Algo que, en contraparte de este primer tono positivo, resaltaba la joven activista Greta Thunberg, resumiendo el encuentro como «bla, bla, bla».

The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah.

But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2021