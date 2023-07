«Ebullición global». Así ha calificado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, los datos preliminares de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que prevé que julio de 2023 será «seguramente» el mes más cálido jamás registrado.

El calor aprieta de lo lindo en todo el planeta y el mundo está al borde del abismo, si es que no hemos caído ya y la situación es cuasi irreversible. El cambio climático parece imparable ante la estupidez e inacción de los humanos y los multimillonarios intereses que nos han traído hasta aquí. Un fenómeno contrastado por los científicos y que más allá de datos sufrimos en nuestras carnes. Piensa en los incendios forestales que están asolando Grecia, por ejemplo.

Sus repercusiones está teniendo graves repercusiones en el desarrollo socioeconómico del mundo; las migraciones y los desplazamientos; la seguridad alimentaria o los ecosistemas terrestres y marinos. Por no hablar del empeoramiento de las enfermedades humanas. La viruela del mono cada vez afecta a más países, la poliomielitis está de vuelta y virus como el de la COVID-19 han llegado para quedarse sumándose a la lista de enfermedades infecciosas. Habrá más y mucho peor.

El secretario general de Naciones Unidas ya no sabe cómo llamar la atención sobre el problema y se ha inventado el término de «ebullición global» para volver a concienciar al personal:

Guterres ha recalcado lo que para la comunidad científica es evidente, pero muchos desprecian: «Los humanos son los responsables». y se ha hecho eco de los datos que llegan desde otro organismo Organización Meteorológica Mundial. Y son terribles.

July has already seen:

The hottest three-week period ever recorded.

The three hottest days on record.

The highest-ever ocean temperatures for this time of year.

It is still possible to avoid the very worst of climate change, but only with dramatic, immediate #ClimateAction.

— António Guterres (@antonioguterres) July 27, 2023