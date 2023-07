Kobo Libra 2, análisis: el mejor compañero de lecturas veraniegas

El Kobo Libra 2 es uno de los últimos miembros de la cada vez más amplia familia de eReaders de Rakuten, que con su gama Kobo lleva tiempo haciéndose un hueco en el competitivo sector de los libros electrónicos.

Este modelo, pese a no ser el último lanzamiento de la marca, resulta especialmente interesante en esta época del año. Gracias a sus características se convierte en un compañero ideal para el tradicional contexto de las vacaciones de verano. Ya sea playa, piscina o cualquier ecosistema en el que haya agua suficiente como para mojarnos los pies se convierte, de forma casi automática, en un entorno hostil para muchos dispositivos electrónicos. Con Kobo Libra 2 vamos a intentar que eso no pase.

Especificaciones Kobo Libra 2

Pantalla Pantalla táctil E Ink Carta 1200 de alta definición y 7” con modo noche Resolución 1264 x 1680, 300ppp Iluminación frontal ComfortLight PRO: ajuste automático del brillo y la calidez del color Almacenamiento 32GB Formatos compatibles 15 formatos de archivo compatibles de forma nativa (EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR)

Audiolibros Kobo Personalización TypeGenius: 13 fuentes diferentes y más de 50 estilos de fuente Conectividad WiFi 802.11 b/g/n, tecnología inalámbrica Bluetooth® y USB-C Batería Semanas de duración (depende de su uso) Dimensiones 144,6 x 161,6 x 9 mm Peso 215 g Colores Negro y blanco Resistente al agua IPX8: resistente al agua hasta una profundidad de 2 metros durante 60 minutos como máximo

La pantalla del Kobo Libra 2 cuenta con tecnología ComfortLight PRO, que ajusta el brillo de forma automática y reduce la luz azul para minimizar la fatiga visual, a diferencia de las pantallas tradicionales. Esta tecnología resulta muy útil en entornos de mucha luz, como la playa o la piscina, ya que la luz y el contraste se ajustarán perfectamente a las condiciones externas. Además, la tecnología E Ink Carta 1200 de alta definición aporta un alto contraste que facilita la lectura sin dejar rastro de “tinta” virtual, con una visualización y refresco muy rápidos.

Además, como contrapunto, cuenta con un modo noche en el que podrás poner el texto en blanco sobre negro (como el modo noche de cualquier navegador en tu ordenador o smartphone), así podrás seguir leyendo independientemente de la luz que haya a tu alrededor y sin alterar tu sueño, a diferencia de otras pantallas.

Otro punto que resulta especialmente útil de cara a la época estival es su resistencia al agua. No solo salpicaduras, sino que el Kobo Libra 2 cuenta con tecnología IPX8, por lo que resiste hasta 2 metros de profundidad durante 60 minutos como máximo. Dudo que sea el mejor contexto para leer, pero al menos tendremos la tranquilidad de que si estamos leyendo en la playa, la piscina o incluso la bañera, no habrá ningún problema si el eReader se cae. Además, sin por un inesperado giro de los acontecimientos se pone a llover, el Kobo Libra 2 no correrá ningún peligro.

El Kobo Libra 2 es un dispositivo muy ligero si lo comparamos con otros modelos de eReader, tiene un diseño ergonómico que se adapta muy bien a la mano, pero además permite leer en vertical y en horizontal. De esta forma se adapta a cualquier contexto en el que quieras leer, consiguiendo una gran versatilidad.

Puedes pasar páginas tanto en la pantalla táctil como con los botones laterales (que quedarán en la parte superior o inferior si lees en horizontal). Para encenderlo y apagarlo cuenta con un botón en la parte trasera, función que se hará de forma automática si decides complementar tu eReader con la SleepCover de Rakuten Kobo. Así se apagará y encenderá de forma automática al abrir o cerrar la funda. La SleepCover está disponible en cuatro colores: Rojo Amapola, Azul Pizarra, Lavanda y Negro.

Libros para leer o escuchar

Desde hace un tiempo han entrado en juego de lleno los audiolibros, y aunque es bastante habitual tirar de ellos a través del smartphone, resulta muy útil (y lógico) utilizarlo en el eReader, de cara a tener el catálogo unificado de eBooks y audiolibros. Aunque el smartphone puede resultar más manejable para escuchar audiolibros mientras paseas o haces tareas en casa, de cara a tomar el sol, descansar o cualquier otro quehacer veraniego, con el eReader irá perfecto. Para ello necesitaremos vincular unos auriculares o altavoz Bluetooth a nuestro Kobo Libra 2, ya que el eReader no tiene salida de audio.

Desde la tienda de Rakuten Kobo, integrada directamente en nuestro eReader Kobo, podremos acceder a 7 millones de eBooks y audiolibros que almacenaremos en nuestra biblioteca. Además, es compatible con la aplicación Pocket, por lo que también podremos guardar y leer artículos online. Porque no todo van a ser libros.

Cuenta con una capacidad de 32GB de almacenamiento, en la que podrás llevar contigo aproximadamente 24.000 eBooks, 150 audiolibros Kobo o una combinación de ambos. Entretenimiento garantizado no solo para tus vacaciones, sino probablemente de aquí al infinito. En cuanto a la batería, tiene una autonomía de varias semanas que cambiará en función del uso que le des, nivel de luz, etc.

Como estamos acostumbrados a ver en los eReaders de Kobo, el Libra 2 es personalizable y nos permite modificar la tipografía con hasta con 13 tipos diferentes y más de 50 estilos. Podremos cambiar el tamaño de letra, el interlineado, los márgenes o la alineación. Además, podremos tomar notas. Aunque no cuenta con stylus y no es una de sus prestaciones más pulidas, en caso de que lo necesitemos podremos anotar algo o incluso hacer algún boceto con nuestro dedo.

Conclusiones

El Kobo Libra 2 es un dispositivo muy versátil, tanto a nivel hardware (bastante todoterreno), como a nivel usabilidad, permitiendo leer libros y artículos y escuchar audiolibros. Se convierte así en el perfecto compañero para tus vacaciones. Está disponible en blanco y negro y puede comprarse en la tienda oficial de Rakuten Kobo por un precio de 199,99€, y en canales minoristas como Amazon.