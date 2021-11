Internet no funciona: Cosas que debes, y que no debes, hacer

Si tu conexión a Internet no funciona, no desesperes. En la mayoría de los casos, suele deberse a problemas menores que se puede solucionar en muy poco tiempo, y cuando nos encontramos ante un casos más grave, este no suele ser culpa del usuario, así que solo tendríamos que esperar a que el responsable del mismo lo resuelva.

He querido empezar haciendo esa distinción porque, cuando una conexión a Internet no funciona, no siempre es culpa nuestra, pero si no tenemos esto claro podemos llegar a perder mucho tiempo, y acabar totalmente frustrados. No es la primera vez que tocamos este tema, pero en este artículo queremos partir de una base clara, simple y con un toque más práctico, ya que vamos a ver una serie de cosas que debemos hacer, y otras cosas que no.

El objetivo de esa distinción es muy simple, evitaros que podáis acabar perdiendo el tiempo en una situación en la que, al final, vosotros realmente no podíais hacer nada, es decir, ante esos casos en los que la conexión a Internet no funciona, pero no es culpa vuestra, ni de vuestro equipo o dispositivos conectados.

Internet no funciona: Cosas que sí debes hacer

Comprueba, si puedes, el estado del servicio. Es lo primero y lo más recomendable, ya que esto te permitirá descartar que el fallo viene de tu proveedor de Internet. Si lo descartas, sigue leyendo, en caso contrario, solo podrás esperar a que tu proveedor lo resuelva. Si estabas trabajando en línea, guarda todo lo que puedas para evitar perder información o avances importantes hayas conseguido. Una vez hecho, mira si la conexión funciona en otros equipos. Si es así, reinicia el dispositivo que te da problemas, y si no tienes Internet en ningún equipo, reinicia el módem desconectándolo durante al menos un minuto de la corriente eléctrica. También es recomendable reiniciar los dispositivos que estaban conectados. Puede que el paso anterior no haya solucionado nada, aunque no es lo habitual. Si esto ocurre, es decir, si tras esos reinicios tu conexión a Internet no funciona, deberías, por este orden, utilizar el solucionador de problemas de Windows 10, hacer un análisis en busca de malware y revisar los ajustes y la configuración de red.

Internet no funciona: Cosas que no debes hacer

Empezar a trastear sin asegurarte primero de que el problema no viene de tu proveedor. Es algo que, hace muchos años, me ocurrió en más de una ocasión, y eso me enseñó una lección muy valiosa que estoy compartiendo con vosotros. No pierdas el tiempo intentando solucionar algo que no podrás arreglar, asegúrate primero de que puedes hacerlo. No te obsesiones con el estado de tu conexión. Ya no es normal tener una caída muy prolongada, pero incluso si esto ocurre, ten claro que tu proveedor estará trabajando para resolverla lo antes posible, así que solo tienes que esperar. Nada de lo que hagas influirá en este sentido, ten paciencia. Utilizar tu red móvil para poder seguir trabajando, jugando o viendo tus contenidos multimedia favoritos en streaming puede ser una buena idea, pero no deberías hacerlo si tienes una tarifa de datos muy reducida, ya que podrías acabar consumiéndolos todos e incurrir en gastos imprevistos. Como en el caso anterior, ten paciencia.

Sabemos que las pérdidas de conexión son muy molestas, y que hoy más que nunca todos necesitamos estar conectados a Internet, pero no pasará nada si tu conexión a Internet no funciona durante unas horas, de hecho esto te permitirá «viajar en el tiempo» y volver a aquella época en la que las pantallas no tenían tanta presencia en nuestras vidas.

