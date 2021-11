Después múltiples retrasos, la Analogue Pocket finalmente tiene una fecha de lanzamiento. En un email recibido por los usuarios que pre-ordenaron la consola portátil, la compañía ha declarado que comenzará a enviar las primeras unidades de este dispositivo a partir del próximo 13 de diciembre, justo a tiempo para la temporada navideña, asegurando incluso que esperan entregar la mayoría de los pedidos anticipados antes de finales de año.

Y es que sin duda esta consola cuenta con un atractivo único, ofreciendo una capacidad para jugar títulos retro de consolas portátiles anteriores como la Game Boy, Game Gear, Neo Geo Pocket Color y Atari Lynx. Si bien la campaña de financiación resultó un éxito rotundo, agotando los pedidos anticipados en cuestión de horas, las desgracias no tardaron en acumularse, con el inicio de la pandemia y sus consiguientes problemas de la cadena de suministro, cadenas de producción cerradas, y más tarde, la todavía presente escasez de componentes.

Pocket is shipping on December 13th. An email has been sent out to everyone who has pre-ordered with details on address updating and more: https://t.co/Y5W6Qg7WVP pic.twitter.com/e7rJwhJikz

