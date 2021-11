Bastante inadvertida durante su primer lanzamiento, la Evercade original se presentó como una consola de mano con cartuchos, como una versión moderna de las clásicas Game Boy. Así pues, la nueva Evercade VS parece seguir buscando en cierta parte la estela de las consolas clásicas de Nintendo, buscando en esta ocasión un público mucho más específico, optando esta vez por los juegos retro de las clásicas salas de juegos arcade.

Nos encontramos así con una consola de sobremesa que admite hasta cuatro controladores por cable, con dos ranuras para juegos de cartucho, y ese toque más actual con un puerto HDMI para televisores y un cable de alimentación por USB. Y es que aunque quizás no se postule como una máquina de alta gama como otras de las consolas retro modernas que estamos viendo con cada vez más regularidad, sin duda nos ofrecerá un auténtico viaje nostálgico.

De hecho, si bien esta consola está pensada para poder adaptar, reescalar y expandir muchos de estos juegos bajo una salida hasta los 1080p para las pantallas de mayor tamaño, es cierto que muchos juegos no están adaptados para los dispositivos de reproducción actuales. Motivo por el cual la consola incluye la posibilidad de cambiar a un modo clásico de reproducción, que si bien no aprovechará el completo de nuestras pantallas, nos ofrecerá una experiencia más acorde con los juegos.

Utilizando los mismos cartuchos patentados que la consola de mano, la Evercade VS se ha asociado con editores notables como Data East, Atari y Technōs para ofrecer colecciones físicas de algunos de los juegos clásicos de estas compañías, con títulos reconocibles como Burger Time, Wizard Fire, Asteroids, Double Dragon o Pong, entre otros. Aunque sin duda una de las cualidades más interesantes de esta consola es que agrega un modo multijugador local para estos juegos, recuperando gran parte de esta experiencia original que ofrecieron estos juegos.

No obstante, la Evercade VS sin duda llega bajo un precio no excesivamente asequible, comenzando por los 99,95 euros base de la consola junto con un controlador y una de las colecciones de juegos predefinidas; o una oferta premium en la que se incluye un segundo controladores y dos cartuchos a nuestra elección por 129,95 euros. Aunque es cierto que los cartuchos no se centran en un juego en exclusiva, sino que normalmente incluyen más de 10 juegos según el editor o la plataforma de los juegos emulados.