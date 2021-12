Steam Next Fest impulsa la venta de juegos con fuerza

Steam suplió la falta de convenciones presenciales, suspendidas en su mayoría a causa de la pandemia de coronavirus que padecemos desde 2020, con una suerte de invento que está funcionando realmente bien, al menos para los desarrolladores y la venta de juegos: Steam Next Fest, un festival que parece que ha llegado para quedarse.

Tal y como recogimos las dos ocasiones en las que Steam Next Fest se ha celebrado este año, una primera en junio y una segunda a principios de octubre, el evento discurre por entero a través de Internet y consiste en, de acuerdo a su propia descripción, «una celebración de varios días de los juegos que se van a lanzar próximamente».

«Explora y prueba las demos de cientos de juegos, ve las retransmisiones de desarrolladores y chatea con los equipos de desarrolladores sobre los juegos que tienen en proceso y que están por llegar a Steam», explicaba Steam a todo interesado en participar, y a buena cuenta que lo ha conseguido: Steam Next Fest ha sido todo un éxito donde más se nota, en la rascada de bolsillo.

«El objetivo principal del Next Fest de Steam es poner en contacto a los jugadores con títulos de próxima aparición que podrían interesarles, al tiempo que se ayuda a los desarrolladores a mostrar sus futuros lanzamientos a un mayor número de fans potenciales.», explican en Steam, pero como se puede ver en la imagen, el evento sirve para mucho más.

Así, la información que comparte Valve al respecto apunta, por ejemplo, a un aumento de inclusiones en la lista de deseados que se multiplica por 14, alcanzando un 1364% durante la celebración del festival. Además, el crecimiento se mantuvo una vez terminado Steam Next Fest. En otras palabras, la cita sirvió de manera muy efectiva para atraer a los jugadores en torno a lo que está por llegar.

Pero de nada sirve el interés si no se traduce en ventas y parece que ese extremo también se ha conseguido, impulsando la media de conversiones en un 500% a lo largo del Next Fest en comparación a periodos inmediatamente previos. Las conversiones se refiere a las ventas realizadas a partir lo que un usuario añadió a su lista de deseados.

Hay que reconocer, no obstante, que más allá del éxito del Steam Next Fest, las últimas semanas han sido u no parar de ofertas con las que darle vidilla a esos datos: a finales de octubre se celebraron las rebajas de Halloween, la semana pasada lo hicieron las rebajas de otoño… Y, sea por lo que sea, Steam mantiene su tirón intacto e incluso con tendencia a mejorar.

Para más datos, SteamDB recogía la semana pasada un nuevo pico de 27 millones de jugadores simultáneos en Steam, superando así ekl anterior récord de 26,9 millones registrado en abril de este año.

Steam once again beats its online concurrent users record with over 27 million users currently online.

Previous record was set in April at 26.9 million.https://t.co/D6WDHbz0B4 pic.twitter.com/z9d5cDd1JL

— SteamDB (@SteamDB) November 27, 2021