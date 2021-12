Nueva oferta de Microsoft 365 para… los piratas de Office

Microsoft Office no es un software barato, pero tampoco tan caro como para que quien dependa de él para su trabajo, no pueda arreglar alguna forma de pagar y usarlo de manera legal y, sobre todo, segura. A fin de cuentas, no solo se trata de una de las aplicaciones más pirateadas del mundo: el hecho de piratearla ya supone un riesgo en sí mismo que nada tiene que ver con lo legal.

La cuestión es que Microsoft está muy al tanto de la piratería en Microsoft Office, como lo está para con la piratería de su sistema operativo Windows, que dicho sea de paso, si no permite, sí que facilita: si Microsoft no quisiese, su software no podría ser pirateado o, al menos, no tan fácilmente como lo es desde hace décadas. De hecho, si Microsoft quisiese podría bloquear ipso facto el uso de software pirata, pero no quiere.

La cuestión, digo, es que los de Redmond son muy conscientes del problema y aunque podrían tomar medidas del todo drásticas, en esta ocasión se han ido por el extremo opuesto, lo cual es de felicitar. Según cuentan en gHacks, la compañía ha comenzado a contraatacar el pirateo de su software con… una oferta para los piratas, sí señor; o así lo han dado a conocer algunos usuarios.

«Obtenga hasta un 50% de descuento. Por un tiempo limitado, ahorre hasta un 50% en una suscripción genuina de Microsoft 365«, es el mensaje que Microsoft ha comenzado a mostrar en instancias pirateadas de Microsoft Office 2019, redirigiendo a una página en la que la compañía explica lo que hemos mencionado más arriba: que el software pirateado puede suponer un riesgo de seguridad para el PC.

La estrategia es inteligente porque no se busca el rechazo automático del usuario que está pirateando su software, sino que le da la oportunidad de hacer las cosa bien con un ahorro de por medio. Al mismo tiempo, intenta atraer usuarios a Microsoft 365, porque la oferta no se extiende al Microsoft Office clásico. En todo caso, estas tácticas son más simpáticas que las coacciones tradicionales.

Con todo, cabe repetir que no es necesario piratear Microsoft Office a día de hoy. Primero, porque existen alternativas de calidad de sobra; segundo, porque es posible usar Microsoft Office gratis sin hacer cosas raras, simplemente con tener una cuenta de Microsoft y hacerlo vía web. ¿Para qué poner en riesgo tu equipo por algo que no necesitas?