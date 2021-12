El estreno de Battlefield 2042 se produjo el pasado 19 de noviembre, pero ya ha empezado el goteo de información sobre Battlefield 2023, la próxima entrega de la conocida franquicia de acción bélica de EA y DICE que, como sabrán muchos de nuestros lectores, hizo una apuesta por la guerra moderna ambientada en un futuro «no muy lejano», abandonando, con ello, la clásica ambientación de la Segunda Guerra Mundial.

Según Tom Henderson, una fuente bastante fiable dentro del sector, Battlefield 2023 se enfocará como un juego acción en primera persona que partirá de la figura del «héroe», lo que significa que no solo no se abandonará el modelo de especialistas que adoptaron con Battlefield 2042, sino que este se verá potenciado, con todo lo que ello supone. Malas noticias para los fans de la franquicia que no quedaron contentos con la eliminación de las clases en Battlefield 2042.

No voy a entrar a valorar esta cuestión porque creo que, al final, es una cuestión de gustos, y que el cambio al modelo de «especialista» tiene sus cosas buenas, aunque entiendo perfectamente que aquellos a los que no les ha parecido apropiado este cambio quieran gritarlo a los cuatro vientos. Estáis en todo vuestro derecho. Personalmente, me preocupa más el plano técnico de la franquicia, y el futuro de Battlefield 2023 en ese sentido. Os voy a contar por qué.

Tras probar Battlefield 2042, debo decir que mis impresiones no fueron, a nivel técnico, nada buenas. Con esto no quiero decir que sea un mal juego, disfruté mucho de las horas que le dediqué, engancha, es divertido y la jugabilidad está muy bien resuelta, pero tiene carencias importantes que van más allá del plano gráfico.

Battlefield 2042 llegó al mercado con un mal común entre los desarrollos que han sido centrados en la anterior generación de consolas, Xbox One y PS4, y es que sufre un cuello de botella enorme a nivel de CPU, tanto que una RTX 3080 Ti no llega a ponerse al 100% de uso en 1440p ni siquiera con trazado de rayos activado. Esto es consecuencia de un bajo uso de la CPU, fruto de una mala optimización.

Para colmo de males, el apartado gráfico tampoco resulta impresionante. Los escenarios son amplios, pero están bastante vacíos, no tienen el nivel de detalle que cabría esperar y el trazado de rayos aplicado a la oclusión ambiental logra una mejora bastante modesta. Una pena, y al mismo tiempo síntoma claro de que los juegos intergeneracionales están lastrando, de nuevo, el gaming en PC.

Espero que con Battlefield 2023 DICE se ponga las pilas y se «curre» un triple A que pueda aprovechar, de verdad, el rendimiento de un PC gaming. Entiendo que es complicado por todo lo que implica a nivel de desarrollo, pero es la única forma de que no volvamos a encontrarnos con esos enormes cuellos de botella y con un rendimiento pobre mientras que CPU y GPU están, respectivamente, en unas tasas de uso del 30% y del 60%, respectivamente.

The next Battlefield title is scoped as a hero shooter of sorts – It’s not a removal of specialists, but an enhancement of them. #Battlefield2042 has always been intended to be a stepping stone to a «hero shooter» with a Battle Royale – It was just executed poorly.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 3, 2021