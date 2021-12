El conocido fabricante alemán AVM ha lanzado el FRITZ!Box 4060, un producto muy especial ya que se convierte en el primer router de la compañía que está diseñado para conectarse en modo «bridge» con cualquier módem de fibra óptica, cable o DLS. ¿Qué supone esto para el usuario? Pues muy sencillo, significa que podrás disfrutar de todas las ventajas que ofrece un router de última generación, y sin tener que entrar en complicadas configuraciones, ni que lidiar con problemas o incompatibilidades.

En términos de diseño, el FRITZ!Box 4060 mantiene la línea clásica que hemos visto en otros productos de AVM, pero con un toque minimalista más marcado, algo que, unido al tono blanco dominante y al matiz de rojo en el frontal, le da un aspecto elegante y discreto, lo que le permite quedar bien en cualquier rincón. En el frontal cuenta con diferentes indicadores LED que nos permitirán identificar el estado de la red con un simple vistazo, y en la parte trasera integra diferentes conectores.

Como hemos anticipado, el FRITZ!Box 4060 es un modelo de última generación, y esto significa que es capaz de ofrecer un alto nivel de prestaciones, tanto de forma inalámbrica como cableada, y se integra a la perfección en el ecosistema de software de AVM. Resulta, además, muy fácil de utilizar, puesto que, como hemos dicho, podemos utilizarlo en modo «bridge». Solo tenemos que conectarlo al módem mediante un cable LAN y seguir el asistente interactivo para completar la configuración. Es muy fácil, y totalmente seguro.

FRITZ!Box 4060 de AVM: Especificaciones clave

Router especial para modo bridge (sin funciones de módem) con conexión a cualquier módem de fibra óptica, cable o DSL.

Enrutador tribanda (2,4 GHz + 5 GHz + 5 GHz) compatible con Wi-Fi Mesh.

Velocidad de hasta 6 Gbps bajo Wi-Fi 6 (1.200 Mbps + 2.400 Mbps + 2.400 Mbps).

4×4 MIMO multiusuario.

Cifrado WPA2 y WPA3, funciones de control parental y red de invitados.

Puede trabajar como base DECT para 6 teléfonos inalámbricos y dispositivos domóticos (ULE).

Servidor NAS y reproductor multimedia integrado (UPnP-AV).

Tres puertos Gigabit LAN y puerto USB 3.0, que nos permitirá compartir impresoras y almacenamiento.

Compatible con IPv6.

FRITZ!OS como sistema operativo.

Cinco años de garantía.

Medidas: 81 x 210 x 170 mm.

Consumo medio: 9-11 vatios.

AVM nos ha confirmado que su lanzamiento en España es inminente, aunque todavía no conocemos su precio oficial. No obstante, he podido echar un vistazo en algunos minoristas, y lo he encontrado listado por unos 200 euros, aproximadamente. Tened en cuenta que ese precio es solo una referencia, y que no tiene por qué encajar con el precio recomendado de AVM.