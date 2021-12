Los amigos de lo ajeno no descansan nunca, ni siquiera en Navidad, y tu red Wi-Fi puede convertirse, en estas fechas tan señaladas, en un «caramelo» para ellos. Si cuidas la seguridad y tienes tu red Wi-Fi debidamente protegida, no te preocupes, es muy poco probable que esta se vea comprometida, pero en caso contrario puede que acabes teniendo problemas.

Seamos realistas, las posibilidades de que tengas un vecino con conocimientos muy avanzados, y que este tenga algún interés en colarse en tu red Wi-Fi, son mínimas, por no decir casi nulas, así que incluso con una protección básica tu conexión debería estar totalmente a salvo. Todo esto es fácil de entender, ¿pero qué podemos considerar como una protección básica cuando hablamos de una red Wi-Fi? Podríamos introducir muchos matices que cambiarían ligeramente la idea, pero al final, nos basta con partir de tres claves muy sencillas que vamos a ver en este artículo.

Esas tres claves nos ayudarán, precisamente, a conseguir la protección que necesitamos para que nuestra red Wi-Fi esté segura, y para que funcione sin problemas en estas fechas tan señaladas. Estoy convencido de que estáis deseando conocerlas, así que no os hago esperar más, vamos a ello.

1.-Red Wi-Fi y contraseña: ¿Dejarías abierta la puerta de casa?

Seguro que has respondido con un «no» rotundo. Pues utilizar una contraseña débil o vulnerable equivale, prácticamente, a dejar abierta tu red Wi-Fi. Podríamos poner muchos ejemplos de contraseñas nada seguras, pero estos son algunos de los más conocidos, y de los más problemáticos:

«1234567» y similares (números en escalera).

Combinaciones de números muy cortas, y varios números repetidos («777777», por ejemplo).

Nombres de personas cercanas, fechas de nacimiento y otros datos personales fáciles de conseguir.

Elegir, y utilizar, una contraseña segura nos permitirá cerrar la puerta a posibles intrusos, y estaremos colocando, al mismo tiempo, un robusto candado virtual que les impedirá entrar. Si tienes dudas sobre cómo crear una contraseña segura, no te pierdas este artículo que publicamos hace unos meses, y sigue los pasos que encontrarás en él.

2.-Red Wi-Fi y SSID: No mostrarlo es una ventaja

Otra manera de reforzar la seguridad de nuestra red Wi-Fi es no mostrar el SSID, es decir, el nombre de la red. Para conectarse a una red Wi-Fi es necesario conocer dos datos: el nombre y la contraseña. Normalmente, el nombre de la red se muestra de forma pública, así que para conectarnos a una red solo tenemos que seleccionar la que queremos de entre todas las disponibles, e introducir la contraseña.

Pues bien, al deshabilitar el SSID (nombre de red),esta red ya no aparecerá de forma pública, así que todo aquel que quiera conectarse a esa red deberá introducir, manualmente, el nombre de la misma y su contraseña. Si conoce la contraseña, pero no sabe el nombre de la red, no podrá entrar. Por eso supone una capa de seguridad adicional muy importante, y muy interesante.

Este ajuste se puede hacer fácilmente a través de la interfaz del router, como os contamos en su momento en este artículo. No es perfecto, pero ofrece un alto valor de protección a cambio de un esfuerzo mínimo, y por eso merece mucho la pena.

3.-Crea una red Wi-Fi para invitados

Aunque esta Navidad va a estar marcada, de nuevo, por la COVID-19, seguirá siendo una fecha muy señalada en la que recibiremos la visita de amigos y de seres queridos. Compartir nuestra red Wi-Fi para que puedan navegar por Internet desde sus smartphones se convertirá, de nuevo, en algo habitual, y esto puede suponer un riesgo para la seguridad de nuestra red.

Por suerte, esto es algo que podemos resolver de una manera bastante sencilla: con una red de invitados. La red de invitados también fue un tema que tratamos recientemente, y como os contamos en su momento, esta nos permite crear una red Wi-Fi secundaria y separada de nuestra red principal, que tiene su propio nombre y su propia contraseña. Podemos establecer también limitaciones de ancho de banda para evitar que drene todos los recursos de nuestra red principal.

Una red de invitados también nos permitirá superar la incomodidad que supone tener el SSID oculto, y vernos obligados a dar continuamente el nombre de la red cuando recibimos visitas y queremos compartir nuestra conexión Wi-Fi.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!