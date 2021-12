La Navidad es una de las épocas más importantes del año. Las celebraciones y reuniones familiares volverán a ser, por fin, los grandes protagonistas de este año, y gracias a HP Instant Ink podremos inmortalizar todos los momentos únicos que disfrutaremos, con nuestros seres queridos, en esas fechas.

Gracias a HP Instant Ink, tus fotos navideñas favoritas ya no quedarán «atrapadas» en tu smartphone, podrás imprimir todas las fotos que quieras, en color y con calidad alta sin tener que preocuparte por el dinero, ya que con este servicio no importa la tinta que gastes, solo las páginas que imprimas. Tu plan de impresión incluye una cantidad de páginas determinada, y no importa si las imprimes todas en blanco y negro o en color, siempre pagarás lo mismo, y disfrutarás de un servicio de reposición de tinta automatizado y a domicilio, sin gastos de envío. Nunca más volverás a quedarte sin tinta.

Esa foto con tu abuelo que tanto te gusta, o esa otra con tus primos, ¿por qué no imprimirlas varias veces y regalar una copia a tus familiares? Adelante, con HP Instant Ink podrás hacerlo sin que la tinta sea un problema, y si esta Navidad vas a imprimir más de lo normal no te preocupes, podrás cambiarte de plan en cualquier momento, y hacer que el cambio tenga efectos inmediatos. Así no tendrás que esperar, y podrás imprimir todas las fotos que quieras para celebrar la Navidad de una manera única.

Disfruta de una Navidad mágica con HP Instant Ink

Con HP Instant Ink podrás regalar, y regalarte, tus fotos favoritas, pero la magia de este servicio no termina aquí, y es que también podrás disfrutar de una completa selección de tarjetas de felicitación, manuales y elementos decorativos, de forma totalmente gratuita y sin tener que realizar ningún proceso de registro.

Es muy fácil, solo tenemos que entrar en la web de HP Imprime y Juega, seleccionar la categoría y los contenidos que queremos imprimir utilizando los filtros disponibles, elegir el diseño que más nos guste y hacer clic en «previsualizar e imprimir». No tenemos, ni siquiera, que descargar los diseños que queramos imprimir. El proceso es muy sencillo, y podremos disfrutar de nuestros diseños favoritos en cuestión de segundos.

Con HP Instant Ink, y HP Imprime y Juega, el límite lo pones tú. Puedes imprimir todas las tarjetas de felicitación, juegos, manualidades y elementos decorativos que quieras, y recuerda que no tendrás que preocuparte por la tinta en ningún momento, ya que solo importan las páginas que imprimas, y no la tinta que gastes. Tu impresora siempre estará atenta para pedir tinta cuando lo necesites, así que adelante, imprime sin miedo.

¿Vas a necesitar imprimir más? Si tu respuesta ha sido sí, no te preocupes. Recuerda que HP Instant Ink ofrece un total de cinco planes diferentes, y que podrás moverte entre ellos con total libertad, ya que este servicio no conlleva ningún tipo de compromiso.

15 páginas al mes por 0,99 euros: puedes ampliar en packs de 10 páginas adicionales por un euro.

50 páginas al mes por 2,99 euros: puedes ampliar en packs de 10 páginas adicionales por un euro.

100 páginas al mes por 4,99 euros: puedes ampliar en packs de 10 páginas adicionales por un euro.

300 páginas al mes por 11,99 euros: puedes ampliar en packs de 10 páginas adicionales por un euro.

700 páginas al mes por 24,99 euros: puedes ampliar en packs de 15 páginas adicionales por un euro.

Si esta Navidad vas a imprimir muchas fotos, y también muchas tarjetas de felicitación, juegos y manualidades, puedes cambiarte ya mismo a un plan de impresión superior, como el de 300 o el de 700 páginas al mes, y disfrutar de unas navidades verdaderamente únicas. Y recuerda, cuando pasen estas fechas y tus necesidades de impresión se normalicen, podrás volver sin problema al plan de impresión que utilizabas anteriormente.