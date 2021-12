Más de nuestros especiales de fin de año con un cambio de rumbo hacia los contenidos, cada vez más presentes en todo lo que publicamos por la propia importancia que han adquirido en las últimas fechas. Lo hacemos, además, con la categoría reina en este nuestro ámbito tecnológico: los juegos. Y es que una cosa es que no tengas mucho tiempo para jugar y otra que no te guste jugar. ¡A todos nos gusta jugar… y el equipo de MC no somos una excepción!

Así las cosas, vamos con los mejores juegos de 2021… según MC. He aquí la clave, pues al igual que con el resto de especiales que hemos publicado hasta el momento, no se trata de elegir lo mejor del año como tal, sino de recomendaros aquellos que más nos ha gustado. Hay que tener en cuenta asimismo que ni hemos probado todo el hardware que ha salido este año, ni lo hemos hecho con el software… Y esto se aplica también a los juegos.

Los mejores juegos de 2021… según MC

Con este especial retomamos los requisitos esperables en este tipo de artículos recopilatorios y aunque es una evidencia que no hemos catado todo lo que ha salido, limitamos la selección a los títulos que más nos han gustado de entre todo lo que ha salido este año, eso sí, sin importar la plataforma para la que han salido, lo cual puede alterar un poco lo que vais a ver a continuación. Ahí va nuestra lista con los mejores juegos de 2021…

Forza Horizon 5

Género: Simuladores, carreras

Plataforma: PC (Windows), Xbox

Recomendado por Juan Ranchal

No es sencillo que un título encuadrado en el género de simulador de carreras sea aclamado masivamente por crítica y público. La quinta entrega de Forza Horizon (duodécima en la saga principal) lo ha conseguido a nuestro juicio convirtiéndose, por los datos de ventas que han llegado hasta ahora, en el mejor lanzamiento de Xbox Game Studios hasta la fecha.

Es un juego de carreras arcade, pero no solo se trata de correr velozmente, sino de disfrutar un mundo abierto localizado en México que incluye once grandes localizaciones distintas desde volcanes a costas, páramos, selvas y ciudades históricas. Pintores, artistas y actores de voz mexicanos han colaborado para diseñar entornos más realistas que no solo son diversos, sino grandes, muy grandes, un 50% superiores en tamaño a lo que ofrecía la versión 4.

Y detallados. La mejora del apartado visual ha sido contundente de la mano del estudio Playground Games y la iluminación, los efectos del polvo, el humo de los neumáticos, se ve como nunca, al igual que los mismos coches y sus componentes (es el primero de la franquicia que admite el trazado de rayos), mientras que los diferentes efectos climáticos no solo son visualmente atractivos sino que inciden en la manera de conducir, cambiando de semana a semana por lo que se pueden volver a disfrutar en nuevos eventos.

El garaje es casi tan grande como los mapas porque cuenta con 500 vehículos. Muchos conocidos de títulos anteriores, otros nuevos y todos más personalizados y con mayor resolución. En la Xbox se ve genial en el modo calidad 4K / 30FPS, pero es el PC (si tienes un buen equipo) donde despliega todo su potencial.

Hay varios modos de juego, desde la campaña principal a un multijugador mejorado y la exploración libre del mundo abierto. Como novedad, se ha incorporado el ‘Horizon Arcade’ que añade una serie de minijuegos multijugador esparcidos por el mapa que puedes jugar en equipo. . También dispone del ‘EventLab’, un conjunto de herramientas que se ofrece como suite de creación de contenido donde el jugador puede crear juegos personalizados o carreras que puede probar con sus amigos.

Más grande y mejor en todos sus apartados, es una gran evolución de esta saga que nació como spin-off de Forza Motorsport, pero ha logrado su sitio por derecho. Forza Horizon 5 está disponible para PC con Windows (incluido en Game Pass y en Steam) y en las consolas de Microsoft, Xbox One, Xbox Series X y Series S. Muy recomendable: de los mejores juegos de 2021.

Diablo II Resurrected

Género: ARPG

Plataforma: PC (Windows), Nintendo Switch, PlayStation, Xbox

Recomendado por Isidro Ros

Era uno de los juegos que esperaba con más ganas, así que ya os adelanto que esta elección ha sido muy personal, y que entiendo de sobra que más de uno no esté de acuerdo conmigo.

Todavía recuerdo la primera vez que jugué al Diablo II original, fue en un modesto Pentium a 133 MHz con 32 MB de RAM y una S3 Virge 3D con 4 MB. El juego iba muy lento, pero pude jugarlo un poco en sus primeras zonas con dificultad normal a pesar de los tirones que daba, y acabé deseando actualizar el PC para jugarlo en condiciones. Cuando por fin tuve el hardware necesario para disfrutar de una experiencia óptima, le acabé dedicando muchos años.

El tiempo no pasa en balde. Diablo II no envejeció, gráficamente, nada bien, y me acabé cansando, aunque el juego siempre quedó en mi memoria como uno de los mejores de toda la historia. Cuando Blizzard anunció Diablo II Resurrected, y mostró su acabado gráfico, fue amor a primera vista.

Lo compré nada más llegó al mercado, y lo he disfrutado como un niño pequeño. Conserva intacta la magia del original, y tiene una factura técnica simplemente impresionante. Imprescindible si te gustó el original, y muy recomendable si te gusta el género.

Huntdown

Género: Arcade, acción

Plataforma: PC (Windows, Mac, Linux), Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Recomendado por Eduardo Medina

Huntdown no es nada revolucionario, sino que es más bien una fórmula muy antigua y bien ejecutada. Siendo más precisos, se trata del típico juego de acción de scroll lateral y con plataformas que era bastante común en los años 80 y la primera mitad de los años 90 del Siglo XX.

El ímpetu de los desarrolladores por plasmar ese espíritu de los juegos del pasado ha dado como resultado un título que engancha a los pocos minutos y que cuenta con un multijugador que funciona de manera local. Esto choca en una época en la que los multijugador a pantalla partida o compartida suenan a novedad frente a lo estándar, que es el juego online. Pero sí, hace 20 años y más el online estaba en pañales y lo normal era reunir a uno o varios amigos en una casa para echar unas partidas.

Hablando del propio Huntdown, se nota que los desarrolladores conocen bien el género y le han puesto ganas, lejos de simplemente apelar a la nostalgia para intentar vender. El juego nos pone en el contexto de un futuro apocalíptico de corte cyberpunk en el que los estados han colapsado y las grandes corporaciones dominan el mundo. La gente, por su parte, tiene que elegir entre la delincuencia y el estar debajo de una empresa, pero hay personas que simplemente se venden al mejor postor: los cazarrecompensas.

El jugador puede elegir en Huntdown entre tres cazarrecompensas, cada uno con su propio arsenal predeterminado, que luego es enviado a cumplir misiones que consisten en avanzar mientras se neutraliza a los enemigos y al jefe de turno en cada fase. Sobre la mecánica, pues scroll lateral, muchos enemigos, mucho ritmo, plataformas por lo general sencillas y secretos y rincones ocultos que pueden esconder armas o los alijos necesarios para completar el juego.

La ambientación está muy lograda en el acabado estético, los personajes y la música. De hecho, en este sentido recuerda bastante a las películas distópicas de los años 80 del siglo pasado, aunque a rachas la caracterización es tan exagerada que llega provocar cierta risa floja, cosa que los diseñadores y desarrolladores han buscado adrede.

Para los veteranos Huntdown será toda una vuelta al pasado (pero con gráficos más cargados), mientras que los jóvenes pueden verlo como un descubrimiento interesante.

Metro Exodus

Género: Acción (FPS)

Plataforma: PC (Windows, Mac, Linux), PlayStation, Xbox

Recomendado por J.Pomeyrol

Sí, ya sé lo que estarás pensando: ¿qué hace Metro Exodus en un artículo que se llama «los mejores juegos de 2021»? Porque ni por el según MC tiene cabida, a priori. A posteriori todo depende de dónde juegues, pues no todas las plataformas se mueven al mismo ritmo. Así, hay títulos que llegan más tarde a unas que a otras y si tú estás en estas últimas, para ti es novedad.

Y como yo, salvo alguna contada ocasión, solo juego en la Nintendo Switch y en Linux (y en ¡Android!)… para mí Metro Exodus es una novedad que llevaba esperando desde 2019, que es cuando el juego se lanzó para las principales plataformas. Lo llevaba esperando, digo, porque las dos entregas anteriores de la franquicia hace mucho tiempo que estaban disponibles para Linux y esta iba a llegar sí o sí… y llegó a mediados de este año.

En honor a la verdad tengo que recordar el motivo de estos artículos, que no es otro que recomendaros lo mejor que hemos probado cada uno de los redactores de MC en base a las categorías de cada especial. En mi caso, además, juego muy poco por falta de tiempo y aunque intento seleccionar bien a lo que me vicio, las limitaciones expuestas y autoimpuestas sin ningún pesar, tienen lo suyo.

Total, que de lo poco a lo que he jugado este año, que haya «salido este año», que esa es otra, Metro Exodus es lo que más me ha gustado con diferencia. Sigo guardando en la memoria la primera parte de la franquicia, Metro 2033, como la que más disfruté, mientras que con Metro: Last Light me ha sucedido un poco lo mismo que con Exodus, y es que han habido partes del juego que se me han hecho algo pesadas.

Sin embargo, la época dorada de los FPS con campaña para un jugador pasó a la historia y Metro Exodus me ha hecho revivirla en cierta medida. No voy a entrar a valorar los diferentes aspectos del juego porque todos están bastante parejos, es un título equilibrado que no llega al sobresaliente, pero que es disfrutable de principio a fin y para quien haya jugado los dos anteriores es obligado, porque concluye la historia… más o menos.

Si te gustan los FPS para un jugador, ambientados en un escenario tan interesante como la Rusia subterránea postapocalíptica que plantea este, con toques de terror por un lado y de sigilo por el otro, la saga de Metro está muy bien y Metro Exodus es una estupenda continuación en la que seguirás poniéndote en la piel del inconsciente de Artyom… y hay secuela en marcha, aun cuando podía haber quedado en trilogía.

Halo Infinite

Género: Acción

Plataforma: PC (Windows), Xbox

Recomendado por Tomás Cabacas

El último capítulo del Jefe Maestro ha tardado en llegar y nos ha dejado algún susto por el camino (como aquel tráiler de infausto recuerdo y más retraso del previsto) pero, finalmente, 343 Industries ha estado a la altura de lo esperado, que no era poco.

Halo Infinite es todo lo que los fans de la saga esperábamos y, además, una puerta de entrada fantástica para los que se han subido al carro en la nueva generación. Con un gunplay exquisito (para mi gusto, solo superado por los magos de Bungie y su Destiny 2), estamos ante la entrega que la saga necesitaba y todo un compendio de buenas ideas que no desvirtúan a un clásico.

Sólido en lo técnico, con una IA muy superior a la de la competencia, una campaña fantástica y un multijugador que alarga muchísimo la vida del título, para mí Halo Infinite es una de las primeras razones para saltar ya a la next-gen, en este caso, de la mano de Micrososft.

Psychonauts 2

Género: Aventuras, plataformas

Plataforma: PC (Windows), PlayStation, Xbox

Recomendado por David Salces

Ser la secuela de un juego de culto puede ser una gran ventaja, pues partes de una posición muy privilegiada. Las personas que disfrutaron del título original recibirán la secuela con los brazos abiertos. Pero, por otra parte, también lo harán con unas enormes expectativas, pues lo que cabe esperar es que el nuevo título sea, como mínimo, tan bueno como el original. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que estas expectativas se ven cumplidas pocas, muy pocas veces.

No ha sido el caso de Psychonauts 2, algo que ya podíamos intuir sabiendo que el inefable Tim Schafer, creador del título de 2005, se encontraba también detrás de esta secuela. Y que el estudio se haya tomado todo el tiempo que ha considerado necesario para desarrollarlo (recordemos que fue anunciado en 2015) sin duda también ha servido para que Psychonauts 2 haya llegado en el punto de cocción exacto paa que lo hayamos encontrado al dente.

Así, tanto si ya disfrutaste de las aventuras de Raz enfrentándose al maligno doctor (dentista) Loboto, como si esta va a ser tu primera toma de contacto con los psiconautas (al principio de Psychonauts 2 podrás ver un resumen de la primera entrega, aunque personalmente te recomiendo jugarlo), puedes tener la seguridad de que vas a encontrar el mismo sentido del humor, un argumento igualmente delirante y divertido y una ambientación más que notable.

Aunque Schafer siempre ha brillado por las aventuras gráficas, este juego es una prueba más de que su talento no se ve limitado a un género en concreto. Muy al contrario, vuelve a demostrar que es capaz de adaptarse a las distintas mecánicas de los géneros, tomando lo mejor de cada una y entregando juegos no solo excepcionalmente divertidos, sino también con un sello tan, tan personal, que cualquier conocedor de su obra sería capaz de identificar su sello en un juego aún sin saber que es suyo.

Final Fantasy XIV: Endwalker

Género: MMORPG, Fantasía

Plataforma: PC (Windows), PlayStation

Recomendado por Eduardo Malo

Desde hace años, siempre he sido fan de esta saga de rol de Square Enix, y pese a que su primera entrega online no terminó de convencerme, debo admitir que siendo una gran debilidad por los MMO. Así pues, hace ya años comencé mi aventura en Final Fantasy XIV, justo después de entrar en su versión 2.0.

Y es que parece mentira que hablemos de un juego que literalmente tuvo que ser rescatado para no ser una de las peores entregas de la compañía, con un comienzo bastante accidentado que casi provoca su cancelación temprana. Sin embargo, lejos de haber seguido esa estela, el juego no sólo ha logrado revivir, sino que cuenta con más vida que nunca, cerrando ahora su cuarta expansión con el final de su historia principal actual.

Lo primero de todo es destacar que sin duda este juego me parece uno de los MMO más completos e interesantes que he probado hasta la fecha, con una comunidad tremendamente receptiva, y un equipo de dirección que escucha, aprende y evoluciona de la mano de los jugadores. Unos factores que si ya bien hacían de este juego un título redondo, sin duda han terminado de coronarse con esta última expansión, la cual considero un broche casi perfecto para poner fin a este arco argumental. No sólo a nivel argumental, sino de jugabilidad, y emocionalmente, no me arriesgo al decir que se trata de su mejor trabajo.

Y es que se trata de un juego lejos de finalizar, habiendo prometido ya sus desarrolladores nuevos contenidos hasta al menos 2024, con la promesa de continuar todavía más si la base de jugadores lo permite. Aunque el hecho de que la creciente popularidad del juego no tenga fin, habiendo provocado incluso que Square Enix haya tenido que limitar por un tiempo el acceso a la compra del juego para estabilizar sus servidores, sin duda nos vaticina un futuro realmente brillante.

FIFA 22

Género: Simulador, deportes

Plataforma: PC (Windows), Nintendo Switch, PlayStation, Xbox

Recomendado por Jorge Lastra

Aunque algunos no lo crean la nueva entrega del videojuego basado en el “deporte rey” volvió a ser el más vendido en España. ¿Tanto cambia año a año para mantener estas enormes cifras de ventas? Seguramente no, pero indudablemente el FIFA sigue manteniendo un gran atractivo para jugadores que no se pierden las nuevas versiones al tiempo que es capaz de atraer a otros nuevos.

Para este año, FIFA 22 destaca en jugabilidad con el HyperMotion. Se han añadido más de 4.000 nuevas animaciones para que el comportamiento de los futbolistas sea cada vez más realista; se ha renovado la actuación de los porteros con un nuevo sistema de inteligencia para que sean más fiables; se ha aportado más realismo al balón ajustando parámetros de velocidad, efecto y resistencia al aire y han incluido una nueva mecánica para regatear llamada “sprint explosivo”.

En cuanto a modos de juegos, se ha recuperado el potencial del «modo carrera» que se había olvidado en entregas anteriores y se puede elegir jugar como club o como jugador. La novedad como club es que puedes empezar un equipo desde cero, creando escudo, equipación, plantilla y objetivos, mientras que en modo jugador, la principal novedad es que en el equipo en el que juegues partirás como suplente y tendrás que ganarte el puesto en el equipo titular a base de cumplir objetivos.

Y si quieres competir fuerte, nada mejor que el FIFA Ultimate Team. FUT es el modo que más esfuerzos centra en EA Sports y no es para menos, ya que las cifras de negocio de este modo no paran de crecer. Para poder jugar a este modo necesitas crear un equipo propio que puedes personalizar con nombre, escudo, equipación, estadio, etc… Y tienes que incorporar los jugadores y el entrenador que prefieras. Muy interesante, aunque se debe “Jugar con responsabilidad” ya que este modo, considerado por muchas personas un pay-to-win, puede generar adicción, ludopatía y hacerte perder mucho dinero.

Como resumen, decir que FIFA 22 evoluciona en jugabilidad, con un ritmo de juego más pausado, con porteros más fiables y con las nuevas animaciones que se incluyen con HyperMotion y que dotan al juego de más realismo. Destaca la variedad de modos de juego que te permite disfrutarlo como más te guste y que en licencias siguen sin tener competencia. También vemos positivo el nuevo sistema de competición de FUT, aunque sigue sin gustarnos el sistema de micropagos que desvirtúa la competición.

FIFA 2022 está disponible para PC, Stadia, Xbox, Switch y PlayStation, y puede adquirirse en Origin, Steam o en minoristas como Amazon. No te pierdas nuestro análisis.