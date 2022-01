Si usas BitTorrent es probable que alguno de los portales especializados en estas redes te hayan ofrecido un enlace magnético torrent como alternativa a los tradicionales archivos que tienes que descargar para que la aplicación que uses comience a compartir su contenido. Ambos tienen el mismo objetivo, pero internamente tienen grandes diferencias. ¿Las conoces?

Las redes de intercambio de archivos P2P destacan por su capacidad de distribución de archivos de gran tamaño y como alternativa al sistema de distribución basado en servidores. Aunque la adopción masiva de los servicios en streaming y la criminalización de estas redes como sinónimo de piratería han reducido su importancia los últimos años, millones de usuarios las siguen usando a diario.

Si la conexión a Internet; la aplicación cliente usada; la configuración de la conexión; el equilibrio entre bajadas y subidas o la selección de los torrent más populares son clave para mejorar la experiencia, nada de ello podría existir sin los mismos torrent, esos pequeños archivos que descargados desde los metabuscadores o sitios web especializados, ofrecen información del contenido y le dicen a los clientes lo que tienen que mover en la red.

Los archivos torrent tradicionales no contienen ningún dato de los archivos que deseas descargar, pero sí información sobre los archivos que se comparten, como sus nombres, tamaños e información necesaria para realizar comprobaciones de integridad de los datos y también, una lista de rastreadores de torrents (si las hubiera) que coordinan a todos los pares que participan en la distribución del mismo.

Los archivos torrent también pueden contener información extendida, como una DHA (tabla hash distribuida) que permite que cada par actúe como parte de una red de seguimiento descentralizada. El DHA es un concepto importante al hablar de los enlaces magnéticos, la alternativa a los tradicionales.

¿Qué es un enlace magnético torrent?

Básicamente, es una cadena de texto. Pero hay mucha información dentro de ella. Un enlace magnético contiene un identificador único, varios parámetros según la naturaleza exacta del torrent y, lo que es más importante, un hash criptográfico de los archivos que se incluyen en el mismo. Es un algoritmo matemático aplicado a los datos que da como resultado una cadena corta única que representa esos datos. Es muy útil porque si dos torrent apuntan exactamente a los mismos archivos, tendrán hashes idénticos.

Para que el cliente torrent sepa quién más es parte de un torrent determinado, simplemente tiene que comparar el hash en el enlace magnético con los hash de los torrents que se comparten. Filtrar solo aquellos con hashes coincidentes reconstruye rápidamente el enjambre de pares en la red. Este es el mismo método utilizado por la tabla hash distribuida que se encuentra en los torrents «sin rastreador», los que no hacen uso de un servidor central para coordinar a los pares y realizar su seguimiento.

Un enlace magnético usa solo información esencial y elimina el resto del archivo torrent, ya que la gran mayoría de los participantes no necesitan esa información. Todo ello ofrece ventajas tanto para los que proveen de torrents y los usuarios que los descargan.

Ventajas de un enlace magnético torrent

La primera gran ventaja es que son enlaces y no archivos. Esto puede parecer una distinción sin importancia, pero los archivos se deben alojar y descargar. Los enlaces magnéticos pueden formar parte de una página web como cualquier hipervínculo. Los usuarios no tienen que pasar por el paso adicional de descargar y abrir un archivo y los proveedores no tienen que molestarse en usar una solución de alojamiento de archivos.

Otra mejora importante llega del lado de la seguridad informática. Cualquier archivo descargado de Internet tiene un riesgo inherente de contener malware y más algunos de los contenidos más populares (grandes juegos pirateados o películas/series de estreno) que circulan por estas redes y que los ciberdelincuentes usan para para distribuir malware. Algo que no es posible en los enlaces magnéticos.

También tienen una gran ventaja sobre el uso de rastreadores de torrents. Un torrente basado en un hash de enlace magnético es increíblemente robusto. Mientras una sola semilla permanezca en línea, cualquier otra persona con este enlace puede encontrarla, incluso si ninguno de los contribuyentes originales sige distribuyendo el archivo. Siempre que el hash se pueda volver a hacer a partir de los archivos torrent, los enlaces magnéticos existentes seguirán funcionando.

Gran facilidad de uso

Este tipo de enlaces son mucho más fáciles de compartir. Puedes enviarlos por correo electrónico, como mensaje de texto o mediante cualquier aplicación de mensajería popular.

Y usarlos es tan simple como hacer clic en el enlace de una página web. Si tienes instalado un cliente BitTorrent compatible con enlaces magnéticos, tu navegador web debería solicitarte que abras el enlace magnético en la aplicación. También puedes copiar y pegar el enlace en los clientes de BitTorrent que tengan una barra de direcciones para ese propósito.

La verdad es que todo son ventajas. Si seleccionas que tu cliente de BitTorrent abra los enlaces magnéticos solo lo tendrás que hacer una vez. A partir de ahí con un solo clic el cliente descargará el contenido asociado automáticamente.