PlayStation anuncia dos mandos de PS5 para juegos de lucha

Pese a la todavía marcada ausencia de unidades de la PS5, Sony ha querido seguir dándole continuidad a PlayStation con la llegada de nuevos accesorios para la consola, tales como las nuevas carcasas intercambiables, nuevos modelos de color para el DualShock, y ahora, nuevos controladores completamente nuevos.

Y es que tras la compra del torneo EVO por parte de PlayStation durante el año pasado, hemos visto cómo Sony se interesaba poco a poco en adentrarse dentro del género de los juegos de lucha arcade, algo que si bien por el momento no se ha traducido en nuevos títulos, piensan demostrar con la llegada de dos mandos diseñados específicamente para este género.

Introducing the HORI Fighting Commander OCTA and Fighting Stick α for PS5. Revolutionary gear to take you to championship gold, coming soon: https://t.co/gI84zfMohO pic.twitter.com/eMqZTHrYjl

— PlayStation (@PlayStation) January 17, 2022