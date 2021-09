Apple tendrá que permitir sistemas de pago de terceros

Bombazo en el mundo de las apps, que lo puede cambiar todo. Y es que en la causa Apple vs Epic Games ya tiene una primera sentencia. Una sentencia en la que las dos partes tienen cosas que celebrar y cosas que lamentar. No obstante, sin duda quien ha salido perdiendo es Apple, que puede ver tambalearse una de sus principales fuentes de ingresos. Basta con ver la cotización de sus acciones durante las últimas horas para comprobar que hoy no es un buen día en Cupertino.

Como recordarás, en mayo se iniciaron las vistas de uno de los juicios más esperados del año. Durante varias semanas vimos a figuras muy relevantes de ambas tecnológicas efectuar sus declaraciones frente a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers. Declaraciones en sala a las que se sumaron las que hicieron otras personalidades del sector en los medios, pese a no estar directamente vinculadas con el proceso.

Gracias a las declaraciones pudimos saber bastantes interioridades de ambas empresas. Por ejemplo, se hizo pública la inversión de Epic para su política de regalar juegos, o que la propia Apple considera que el nivel de malware de macOS no le parece aceptable. Incluso se llegó a especular con la posibilidad de que, en la sombra, Microsoft estuviera moviendo los cables, y que hubiera alentado a Epic Games a demandar a Microsoft.

Desde aquellos días de mayo hemos estado a la espera del fallo por parte de la jueza Gonzalez, pues sus consecuencias podrían tener un enorme impacto en el sector. Pues bien, la espera ha terminado y ya podemos ver la sentencia del proceso, y aunque habrá que esperar para ver qué ocurre, todo apunta a que sí que podríamos encontrarnos frente a un importante cambio de paradigma, primero para la App Store de Apple, pero posteriormente para todo el sector de las tiendas digitales.

Este es el punto clave:

«Se prohíbe permanentemente a Apple Inc. y a sus directivos, agentes, ejecutivos, empleados y a cualquier persona en concierto o participación activa con ellos («Apple»), que prohíban a los desarrolladores (i) incluir en sus aplicaciones y en sus botones, enlaces externos u otras llamadas a la acción que dirijan a los clientes a mecanismos de compra, además de la compra dentro de la aplicación, y (ii) comunicarse con los clientes a través de puntos de contacto obtenidos voluntariamente de los clientes mediante el registro de la cuenta dentro de la aplicación.»

¿Qué quiere decir esto? Pues que a partir de ahora Apple tendrá que permitir que las apps incluyan enlaces y apartados que permitan pagar por suscripciones y bienes digitales sin pasar por el sistema de pago de la App Store y, por lo tanto, dejando a Apple sin la posibilidad de cobrar su famosa comisión del 30%, es decir, justo lo que Epic Games reclamaba, y lo que llevó a la versión de Fornite para iOS, causa a su vez de la expulsión del software de Epic de la App Store.

Aunque cabe esperar que Apple apele esta sentencia, de momento la situación es que los desarrolladores y las prestadoras de servicios podrán volver a ofrecer el pago a través de otros servicios directamente desde las apps, y que es probable que como ya hizo Epic en su momento, elijan un precio inferior al que suponen los pagos in-app con la comisión de Apple.

No obstante, la jueza también afirma que Epic Games actuó de manera ilícita al incluir medios de pago de terceros en Fornite para iOS cuando todavía no estaba permitido y, en consecuencia, ha condenado a la compañía a pagar a Apple el el 30 por ciento de los 12.167.719 dólares de ingresos que recaudó de los usuarios de Fortnite en iOS a través de pagos directos entre agosto de 2020 y octubre de 2020, además del 30 por ciento de cualquier ingreso de este tipo que Epic Games haya cobrado desde el 1 de noviembre de 2020 hasta la fecha de la sentencia, más los intereses.

Esto, y aquí es donde está la madre del cordero, cambia por completo las condiciones del mercado. Y es que si se limita esta posibilidad en una tienda, ¿por qué no habría de ser igual en el resto? En primer instancia podemos pensar en tiendas de apps y software, pero podría ir incluso más allá, reconfigurando por completo este mercado.

Así, por ejemplo, ¿qué ocurrirá si algún creador ofrece elementos para Fornite que se obtienen en la tienda del juego, pero ligados a una suscripción que se pueda pagar sin pasar por el sistema de pagos de Epic?