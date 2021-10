Ayer tuvo lugar la presentación del último personaje añadido al rooster de Super Smash Bros Ultimate, y para sorpresa y agrado de los fans, el último en incorporarse a este juego de luchas no fue otro que Sora, personaje principal de la saga Kingdom Hearts. Sin embargo, más allá de esta noticia, esta nueva colaboración de Square Enix y Nintendo terminó de culminarse con el anuncio de la llegada de la trilogía principal de Kingdom Hearts a la Nintendo Switch.

Con el lanzamiento a través de la transmisión en la nube, los jugadores de Nintendo Switch pronto podrán comprar las últimas y más completas versiones de estas tres entregas, con acceso a los títulos Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, que incluye Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX; Kingdom Hearts JD 2.8 Final Chapter Prologue, y Kingdom Hearts 3 + Re Mind.

Sin embargo, no deja de sorprendernos que pese a tratarse de unas entregas para un jugador, todos los juegos lleguen de manera exclusiva dentro del plan de suscripción y transmisión en la nube de Nintendo, lo que significa que no podremos comprarlos en ediciones físicas o digitales, además del hecho de que no podremos jugarlos sin una conexión a internet.

Aunque esta decisión podría justificarse con la difícil adaptación de Kingdom Hearts 2 y Kingdom Hearts 3 al no tan potente hardware de la Nintendo Switch (o incluso la Nintendo Switch OLED), pudiendo entenderse que Square Enix haya optado por el streaming para mantener la experiencia más completa para los jugadores. Aun así, las remasterizaciones de los dos primeros títulos se lanzaron originariamente para PS3, por lo que la consola portátil debería haber sido capaz de correr ambos juegos de forma nativa.

Si bien todavía no tenemos noticias sobre su precio, o si podremos hacernos con los juegos en un pack conjunto, el propio Masahiro Sakurai ya adelantó que la compañía ofrecerá novedades durante los próximos días, asegurando que «la fecha de lanzamiento se anunciará más adelante«.