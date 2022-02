Wordle ha sido comprado por el diario New York Times

Si bien no estamos ante una compra millonaria como las recientemente realizadas por Microsoft y Sony, no cabe dudad de que Wordle, el popular juego de palabras que ha deleitado a millones de usuarios en todo el mundo desde su lanzamiento el pasado mes de octubre, goza de una tremenda popularidad. Tanto es así, que el diario New York Times, conocido por la gran calidad de sus pasatiempos, ha decidido adquirirlo.

Así lo ha anunciado el propio New York Times, Wordle ha sido adquirido por un precio no revelado de siete cifras bajas, barajándose así un precio entre 1 y 5 millones de dólares.

De igual manera que ya hizo durante su última «polémica», Josh Wardle, creador de este pequeño juego, aprovechó la ocasión para ofrecer sus declaraciones a través de Twitter. Así pues, explicaba que, si bien «ha sido increíble cómo Wordle brinda tanta alegría a tantos«, la experiencia había resultado ser «un poco abrumadora«, dado que él mismo ha sido el único encargado del mantenimiento y estado del juego gratuito durante todo este tiempo.

An update on Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX — Josh Wardle (@powerlanguish) January 31, 2022

Así pues, pese al gran miedo que han expresado ya algunos medios y usuarios sobre la posibilidad de que New York Times establezca algún tipo de acceso mediante suscripción de pago (de igual manera que hacen actualmente con su diario online), Wardle ha asegurado que aun incluso después de la migración, Wordle «será gratis para todos«.

Un modelo que se mantendrá en todas las versiones locales del juego, por lo que no deberíamos ver ningún tipo de cambio en el funcionamiento normal de Wordle ES. De hecho, todo apunta a que incluso veamos conservada nuestra rachas de victorias y estadísticas actuales.

Lo que no está claro sin embargo es si perderemos la interfaz actual, no sólo añadiendo algún tipo de logotipo o referencia al diario americano, sino con la posibilidad de incluir algún tipo de publicidad para rentabilizar de alguna manera las millones de visitas diarias que recibe esta web.