Todavía estoy sorprendido por lo que acaba de hacer Microsoft, y no es para menos, sobre todo teniendo en cuenta lo que os contamos hace unos días en esta noticia. En ella, vimos que el gigante de Redmond se iba a replantear su relación con Activision Blizzard tras los numerosos escándalos que arrastraba esta última, y la verdad es que, con eso en mente, lo último que me esperaba era una operación de compra.

Habíamos ido viendo rumores hace unas horas, y al final se han confirmado. Microsoft ha comprado a Activision Blizzard y King por un montante de 68.700 millones de dólares, una cifra astronómica con la que la compañía de Redmond ha hecho una auténtica demostración de poderío económico. La adquisición ha sido confirmada por el propio Phil Spencer, jefe de la división gaming en Microsoft, quien ha dado la bienvenida a las «increíbles y legendarias» franquicias de Activision Blizzard a Microsoft Gaming.

No hay duda de que estamos ante una operación importante, pero en aspectos que van mucho más allá del gaming. Por un lado, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft supone que franquicias tan importantes como Call of Duty, Warcraft, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot y StarCraft podrán acabar siendo exclusivas de Xbox y PC. Si esto sucede, Sony podría estar en apuros, sobre todo por el peso que tiene en PlayStation la saga Call of Duty.

Veremos cómo gestiona el tema de las exclusivas Microsoft tras esta operación de compra, pero de momento Phil Spencer ha confirmado que, mientras que la adquisición termina de cerrarse, Activision Blizzard seguirá funcionando de forma independiente. Una vez que todos los cabos estén atados, esta responderá directamente ante Phil Spencer porque es, como dijimos, el CEO de Microsoft Gaming.

Por otro lado, está el tema de la imagen pública de Activision Blizzard, que no pasaba por su mejor momento tras los escándalos que empezamos a ver hace unos seis meses. La compra de esta por parte de Microsoft supone un cambio importante que podría ayudar a limpiar su imagen, ya que el gigante de Redmond goza de una buena reputación, y Activision Blizzard tendrá que responder directamente frente a Phil Spencer. Veremos cómo evoluciona la situación, ya que de momento lo único que sabemos con seguridad es que Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, seguirá en el cargo, como mínimo, hasta que se complete la operación de compra.

Microsoft llevará todos los juegos de Activision Blizzard que pueda al Xbox Game Pass

Esta ha sido una de las claves más importantes que ha confirmado Phil Spencer. El ejecutivo ha dicho abiertamente que, una vez que finalice la compra de Activision Blizzard, intentará llevar todos los títulos de Activision Blizzard que le sea posible al Xbox Game Pass, y también al PC Game Pass. Obvia decir que esta es una excelente noticia, ya que podría implicar que los fans de la serie Call of Duty se ahorrarán comprar una nueva entrega cada año, ya que la tendrían disponible en dicho servicio.

El servicio Game Pass se ha convertido en uno de los pilares centrales del ecosistema gaming de Microsoft, tanto en Xbox como en PC, y con la compra de Activision Blizzard ha subido el listón a un nivel que, francamente, no creo que vaya a poder igualar Sony en su PlayStation. Sí, la compañía japonesa tiene en su haber franquicias exclusivas de primer nivel, pero Microsoft lo tiene todo en la palma de su mano para dar forma a un Game Pass «demoledor».

Con esta nueva compra, Microsoft puede presumir de tener en sus filas a algunas de las compañías más importantes del mundo de los videojuegos, entre las que se encuentran nombres como Rare, id Software y Bethesda. Personalmente, creo que Microsoft evitará una exclusividad total de las franquicias más importantes de Activision Blizzard, al menos durante la primera etapa posterior a su compra, algo que ya ha sugerido el propio Phil Spencer, pero creo que es probable que ese enfoque acabe cambiando a largo plazo.