Geoff Keighley adelanta más adquisiciones de desarrolladoras de videojuegos

Si 2021 fue una sorpresa, 2022 apunta a ser un año incluso más interesante en la escena del mundo de los videojuegos, con la reciente oleada de adquisiciones de estudios por parte de Microsoft y Sony. Sin embargo, Geoff Keighley, conocido presentador y organizador de la gama de The Game Awards y Summer Game Fest, ha compartido un nuevo tweet afirmando que aún quedan algunas otras grandes adquisiciones por venir

Si bien Keighley no señala ninguna fuente explícita para respaldar su información, no cabe duda de que se trata de una personalidad los suficientemente influyente dentro del sector como para contar con algún tipo de información privilegiada. Así pues, tal y como se puede leer en su mensaje compartido, asegura que “He escuchado de varias personas: como puede sospechar, hay algunas otras grandes ofertas de videojuegos en los estados finales de las negociaciones. ¡Va a ser un año interesante!”.

Aunque sin duda más interesante es su última pregunta lanzada a los fans: «¿Cuáles son vuestros pensamientos sobre la consolidación general que estamos viendo? ¿Será buena para los videojuegos?»

What are your thoughts on the general consolidation we’re seeing? Is it good for games? I’m on the fence.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 1, 2022