En apenas una semana tendrá lugar la ceremonia de The Game Awards 2021, una de las ferias y presentaciones más importantes del sector de los videojuegos, y este año, además de prometer una enorme cantidad de compañías y títulos presentes, también se ha confirmado una gran ausencia, la de Activision Blizzard.

Y es que el propio Geoff Keighley, organizador y presentador del evento, ha confirmado que la presencia de la desarrolladora se limitará únicamente a sus juegos nominados, quedando «vetada» de su participación directa en el evento tras la polémica que ha salpicado a la compañía durante los últimos meses.

Todo comenzó con las primeras declaraciones recogidas en su reciente entrevista con The Washington Post, en las que Keighley compartía su postura personal y de la organización: «Queremos apoyar a empleados y desarrolladores a que cuenten sus historias, pero no queremos que las compañías pierdan la oportunidad de mostrar sus juegos. Tenemos que ser muy cuidados sobre cómo proceder aquí«.

Sin embargo, la reacción del público no tardó en resonar con fuerza, con numerosas quejas en las redes sociales que acabaron haciendo que The Game Awards 2021 tomase la decisión de dejar fuera de la gala a Activision Blizzard, eliminando del programa todas las presentaciones y charlas planeadas.

#TheGameAwards is a time of celebration for this industry, the biggest form of entertainment in the world.

There is no place for abuse, harassment or predatory practices in any company or any community.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2021