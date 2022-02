Twitter prueba los DM directos desde tweets

Da la sensación de que algunos servicios, como Twitter, WhatsApp y demás, han pisado el acelerador estos últimos tiempos en lo referido a la puesta en marcha de nuevas funciones. Obviamente, éstas deben pasar por una fase de pruebas, en las que las compañías responsables comprueban el impacto de dichas novedades ya sea con el fin de mantenerlas tal y como se han lanzado, realizar modificaciones en base a la experiencia durante la fase de pruebas o, en no pocos casos, descartarlas si no ofrecen el resultado esperado.

Así, si hace solo un par de días te contábamos que Twitter estaba ampliando la prueba de los votos negativos a las respuestas, ahora sabemos, por un tweet de la cuenta de soporte de la red social, que Twitter está probando una nueva función que permitiría el envío de mensajes directos a un usuario directamente desde un tweet suyo, es decir, sin necesidad de acceder a su perfil para, una vez allí, proceder a enviarle el mensaje. Dicho de otra manera, reducir la operación de dos pasos a uno.

Y reconozco que esta nueva posibilidad me genera sentimientos encontrados. Por una parte, todo lo que sea hacer más cómodo y rápido el uso de las funciones de Twitter o de cualquier otro servicio me parece bien, pues facilita su uso y, en este caso, la interacción con otros usuarios de la red social. En condiciones ideales, es decir, en esas que nos cuentan que las redes sociales sirven para comunicarse, eliminar todas las trabas posibles para que se produzca dicha comunicación se integra bastante bien en el concepto.

For when you want to reply directly to a Tweet’s author, we’re making it easier to DM them from your timeline to start a conversation.

Now testing a DM icon on Tweets with some of you on iOS.

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2022