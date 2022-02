Vivaldi 5.1 llega con un poco de todo y un mucho por pulir

Vivaldi 5.1 es la nueva versión del cada vez más popular navegador web para ‘power users’ y la primera que ve la luz en lo que llevamos de año, por lo que después de un salto considerable como fue la anterior, que además coincidió con el quinto aniversario del proyecto, ya se estaba haciendo esperar una actualización.

Pues bien, esa actualización ha llegado en la forma de Vivaldi 5.1 y como no podía ser de otra manera, lo ha hecho con unas cuantas novedades de interés en su haber, tanto para la edición principal del navegador para PC como para Android. En todo caso, la sensación después de utilizarlo durante un par de días es que le ha faltado un poco para quedar redondo.

Vivaldi 5.1, novedades

¿A qué me refiero, te preguntas? A lo que adelanto en el titular de la noticia: a que Vivaldi 5.1 llega con un poco de todo, pero le queda un mucho por pulir, de lo que se estrena ahora y de lo que se estrenó hace tiempo. Y me explico.

Hablando ya de las novedades de Vivaldi 5.1, la primera que llamará a la vista del usuario habitual es el nuevo panel de configuración rápida de la página de inicio, accesible mediante un nuevo icono en la misma. No tiene misterio, porque es muy similar a la configuración rápida propia de Opera y sirve para modificar las opciones más comunes, como la imagen de fondo, activar o desactivar el campo de búsqueda, elegir el tipo de miniaturas, el número de columnas y algún que otro detalle relacionado.

Otra novedad de Vivaldi 5.1 es la nueva lista de lectura, una característica que de nuevo viene marcada por lo que otro navegador hizo antes, en este caso Chrome. Ergo, la lista de lectura que estrena ahora Vivaldi, es la misma que implementó Chromium, con un matiz importante: sin conexión no hay tutía. Se trata en la práctica de un botón en la barra de herramientas que muestra un menú desplegable que permite guardar artículos para leer después, que indica si ya se han leído o no… Pero hasta ahí.

La lista de lectura de Vivaldi está desactivada por defecto. Puedes activarla en «Ajustes > Barra de direcciones > Lista de lectura (Reading List)».

En tercer y último lugar, pero no por ello menos importante, Vivaldi 5.1 estrena una funcionalidad que muchos usuarios de Chromium y derivados anhelan, aunque no es original: esta es propia de Firefox se refiere a las pestañas horizontales desplazables, esto es, por muchas que abras, ya no se reducen hasta el ridículo, sino que se van ocultando en la barra, permitiendo el desplazamiento con los nuevos botones que aparecen o, con mayor comodidad, con la rueda del ratón.

De nuevo, se trata de una característica desactivada por defecto que puedes activar en «Ajustes > Pestañas > Estilo de la pestaña > Habilitar desplazamiento horizontal (Enable Horizontal Scrolling)» y que puedes ver en movimiento en el siguiente vídeo.

¿Cuál es el problema de las pestañas horizontales desplazables? Que a diferencia de como funcionan en Firefox, en Vivaldi conservan todo su tamaño, por lo que enseguida se pierden de la vista. Además, solo aparece un botón de desplazamiento a la derecha y ninguno a la izquierda. Dicho de otra forma, reduciendo un poco los botones para que quepan más ala vista y poniendo un botón a cada lada, aunque la forma más sencilla de desplazarse sea con la rueda del ratón o el panel táctil. Vaya, que no costaba tanto copiar a Firefox.

En resumen, en las tres novedades que trae Vivaldi 5.1 hay cosas interesantes pero con margen de mejora por delante, de las traducciones a su implementación final. Así, el titular de la entrada no miente, aunque podría haber sido otro: Vivaldi copia a otros navegadores -lo cual está perfecto, ningún reproche en este sentido- sin alcanzar el nivel esperado. Y esto no es digno de Vivaldi.

Con respecto a Vivaldi 5.1 para Android, el navegador recibe las mejoras de diseño que estrenó en PC la versión pasada. Cambiar el color del navegador es ahora cuestión de un par de clics. Y una más interesante si cabe, solo para quienes usan el tipo de pestañas horizontales del escritorio, y no las típicas pestañas ocultas de Chrome: una opción para fijar el tamaño mínimo de las pestañas. Y esto es todo.