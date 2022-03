Windows 9 es como el 10 de octubre de 1582: algo que parecería obvio siguiendo las secuencias lógicas (tanto de la numeración del sistema operativo de Microsoft como del calendario), pero que en realidad nunca existió. En el caso de la fecha, se debe a que el cambio del calendario juliano al gregoriano en los países católicos provocó unos ajustes que tuvieron como consecuencia que los ciudadanos se fueran a dormir el 4 de octubre y se levantaran el 15 del mismo mes, ya que los intermedios entre ambos fueron eliminados. En el de Windows, ha pasado mucho tiempo y seguimos sin tenerlo claro.

Con el paso de los años han aparecido varias teorías, aunque ninguna ha terminado de explicar la razón por la que en Redmond decidieron saltar del ocho (bueno, del ocho punto uno) al diez, dejando un hueco muy evidente, que es el que tendría que haber ocupado Windows 9, un sistema operativo que, en la práctica, nunca llegó a existir, y que sin embargo no solo dio mucho tema de conversación, sino que también llegó incluso a protagonizar algún que otro cameo en documentación oficial de Microsoft.

Si nos basamos en el sentido común, lo más lógico es que durante un tiempo, Microsoft trabajara en el sucesor de Windows 8, y quizá de Windows 8.1, que habría de ser Windows 9. Sin embargo, en algún momento, en Redmond se debió considerar más adecuado obviar el 9 y saltar directamente al 10. Estas son algunas de las teorías que se han formulado a lo largo de los años:

Sea como fuere, los usuarios nunca llegamos a tener un Windows 9, pero muchos, muchos años después, seguimos encontrando pruebas de que algún día existió, aunque solo fuera de puertas para dentro. La última la ha encontrado el usuario XenoPanther de Twitter, y se encuentra nada menos que en la Build 22567 de Windows 11, disponible actualmente en el canal Dev de la plataforma de Insiders de Microsoft.

A fun little reference to Windows 9 can be found from Win10 build 9860 all the way to the latest Windows Insider Dev Build (22567) pic.twitter.com/KBErgQqaWa

— Xeno (@XenoPanther) March 6, 2022