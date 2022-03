Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y en este primer sábado capicúa del año, Red es sin duda lo más llamativo que te puedes echar encima, que no lo único, porque hay bastante de todo.

Disney+

Disney+ la lleva esta semana a razón del estreno de Red la nueva película de Pixar, que como las inmediatamente anteriores, no pasa por cines, sino que se estrena directamente en la plataforma de vídeo bajo demanda del gigante del entretenimiento… para disgusto del estudio que la ha creado, cabe apuntar. Ojo también a la inclusión de Fosse/Verdon, otra serie de Hulu que estrenó HBO por estos lares, pero que recala en el catálogo de Disney+ (vía Star), y lo mismo para con las once temporadas de Colgados en Filadelfia.

Siguiendo la estela primero de Soul y más tarde de Luca, Red se estrena directamente en Disney+ y sin exigir ningún pago adicional al de la suscripción del servicio. Así, no es de extrañar que haya más que un cierto malestar entre los responsables de un largometraje animación que, en lo creativo, es puro Pixar de la mejor escuela, la que se esforzaba más por divertir que por emocionar, si se entiende la distinción.

Red puede parecer una película muy del estilo woke impostado que agrada a Disney, pero es de verdad, y es que esta alegoría en torno a la menstruación protagonizada por una diversa cuadrilla de adolescentes empoderadas es, ante todo, muy divertida. Hay momentos para todo, sí, no vamos a cambiar ahora la idiosincrasia del estudio, pero Red huye un poco del toque melodramático o, cuando menos, nostálgico de sus producciones más recientes, para enfocarse en desarrollar una historia típica, pero realmente entretenida.

En resumen, Red es una excelente excusa para volver a entrar en Disney+, a la espera de que en un par de semanas se estrene Caballero Luna. Mientras tanto, Red la lleva y la lleva bien, humanizando a sus personajes con una naturalidad que pocas veces consiguen, por más que lo intenten, con unas pinceladas de ternura y emotividad controladas y… bueno, digamos que su personaje principal, Mei, es de lo más ocurrente que ha salido de Pixar en bastante tiempo.

Más contenidos exclusivos:

Abraza a tu panda interior: Así se hizo ‘Red’. «Documental sobre el equipo femenino al mando de ‘Red’, el largometraje original de Pixar».

Entra en catálogo:

Cazadores de África (T2-T4)

Cleopatra

Colgados en Filadelfia (T1-T11)

(T1-T11) Creciendo en Africa (T1)

El club de la buena estrella

Fosse/Verdon (Miniserie)

(Miniserie) Hello, Dolly!

La otra mirada (T1-T2)

The Great North (T2)

Netflix

Continuamos el repaso semanal con la oferta de Netflix, abundante como es habitual, pero… No merece la pena repetirlo. A los dos contenidos que destacamos, eso sí, puedes añadirle algún otro como entretenimiento, por ejemplo el drama histórico Una sombra en mi ojo, la nueva serie de anime Kotaro vive solo o la quinta y última temporada de The Last Kingdom.

El proyecto Adam es el lanzamiento más sonado de la semana en Netflix por tratarse de una de esas pelis que bien podrían haberse estrenado en cines por todo lo que la rodea. Hablamos de una cinta de aventuras y ciencia ficción para toda la familia del creador de Noche en el museo, Acero puro o la más reciente Free Guy, protagonizada como ocurre con el título que nos ocupa por Ryan Reynolds (Deadpool), al que acompañan otros nombres bien conocidos del medio: Jennifer Garner (Aias, Elektra), Zoe Saldaña (Avatar, Guardianes de la galaxia) o Mark Ruffalo (Vengadores, Ahora me ves). La crítica, sin embargo, la está recibiendo regular.

De segundo plato tenemos a Érase una vez… pero ya no, una comedia romántica española del mexicano Manolo Caro (La casa de las flores) en clave… Es complicado asegurarlo. Así que te remito al tráiler y allá tú.

Más contenidos exclusivos:

Byron Bay: Un pueblo de influencers (T1). «Los influencers australianos acuden en masa a Byron Bay por sus bellas playas y su ambiente creativo. La serie sigue a unos amigos mientras lidian con la vida y el amor.»

(T1). «Los influencers australianos acuden en masa a Byron Bay por sus bellas playas y su ambiente creativo. La serie sigue a unos amigos mientras lidian con la vida y el amor.» El amor, la vida y un montón de cosas más (T1). «Esta serie antológica ambientada en varios países árabes explora el amor en general y las relaciones de forma íntima con una pizca de humor negro.»

(T1). «Esta serie antológica ambientada en varios países árabes explora el amor en general y las relaciones de forma íntima con una pizca de humor negro.» Érase una vez… pero ya no (T1). «Una pareja que se ve forzada a separarse debe encontrarse en otra vida para romper el hechizo bajo el que está su pueblo, un lugar en donde nadie puede enamorarse.»

(T1). «Una pareja que se ve forzada a separarse debe encontrarse en otra vida para romper el hechizo bajo el que está su pueblo, un lugar en donde nadie puede enamorarse.» Formula 1: La emoción de un Grand Prix (T3). «Los pilotos, representantes y propietarios de escuderías viven con el pie pegado al acelerador, dentro y fuera de la pista, durante la dura temporada de carreras.»

(T3). «Los pilotos, representantes y propietarios de escuderías viven con el pie pegado al acelerador, dentro y fuera de la pista, durante la dura temporada de carreras.» Guía astrológica para corazones rotos (T2). «La irremediablemente soltera Alice tiene el corazón roto. Pero, tras conocer a un carismático gurú de la astrología, empieza a buscar a su alma gemela en las estrellas.»

(T2). «La irremediablemente soltera Alice tiene el corazón roto. Pero, tras conocer a un carismático gurú de la astrología, empieza a buscar a su alma gemela en las estrellas.» Kotaro vive solo (T1). «Un niño pequeño y solitario se muda a un apartamento destartalado por su cuenta y se hace amigo del artista de manga sin un duro que vive en la puerta de al lado.»

(T1). «Un niño pequeño y solitario se muda a un apartamento destartalado por su cuenta y se hace amigo del artista de manga sin un duro que vive en la puerta de al lado.» La vida después de la muerte, con Tyler Henry (T1). «El clarividente y médium Tyler Henry ofrece claridad y la posibilidad de pasar página desde el más allá mientras explora el pasado de su familia en este íntimo reality.»

(T1). «El clarividente y médium Tyler Henry ofrece claridad y la posibilidad de pasar página desde el más allá mientras explora el pasado de su familia en este íntimo reality.» Llorar, reír, ganar (T1). «Son humoristas y protagonizan un drama trepidante… pero si sus chistes no triunfan en las escenas improvisadas, serán expulsados de la serie. ¡Que comience el caos!»

(T1). «Son humoristas y protagonizan un drama trepidante… pero si sus chistes no triunfan en las escenas improvisadas, serán expulsados de la serie. ¡Que comience el caos!» Los diarios de Andy Warhol (T1). «Tras ser disparado en 1968, Andy Warhol empieza a documentar su vida y sentimientos. Esos diarios, y esta serie, revelan los secretos del hombre más allá del personaje.»

(T1). «Tras ser disparado en 1968, Andy Warhol empieza a documentar su vida y sentimientos. Esos diarios, y esta serie, revelan los secretos del hombre más allá del personaje.» Queer Eye: Alemania (T1). «Cinco expertos en estilo de vida, moda, belleza, salud y diseño (denominados Fab 5) deslumbran a una nación y transforman vidas en esta serie sobre cambios de imagen.»

(T1). «Cinco expertos en estilo de vida, moda, belleza, salud y diseño (denominados Fab 5) deslumbran a una nación y transforman vidas en esta serie sobre cambios de imagen.» Taylor Tomlinson: Look At You . «Rupturas. Terapia. Flequillos. Taylor ha pasado por mucho desde su crisis de la veintena. Ahora, convierte sus experiencias con la salud mental en una reveladora comedia.»

. «Rupturas. Terapia. Flequillos. Taylor ha pasado por mucho desde su crisis de la veintena. Ahora, convierte sus experiencias con la salud mental en una reveladora comedia.» The Last Kingdom (T5). «Mientras Alfredo el Grande defiende su reino frente a los invasores nórdicos, Uhtred, un sajón criado entre vikingos, busca reclamar sus derechos ancestrales.»

(T5). «Mientras Alfredo el Grande defiende su reino frente a los invasores nórdicos, Uhtred, un sajón criado entre vikingos, busca reclamar sus derechos ancestrales.» Una sombra en mi ojo . «II Guerra Mundial. Los destinos de varios habitantes de Copenhague confluyen cuando una bomba impacta por accidente en un colegio lleno de niños. Basada en hechos reales.»

. «II Guerra Mundial. Los destinos de varios habitantes de Copenhague confluyen cuando una bomba impacta por accidente en un colegio lleno de niños. Basada en hechos reales.» El mundo de Karma (T2). «Karma, que tiene un don para la música, compagina sus sueños raperos con el arte de la rima mientras usa su talento, ambición y corazón para afrontar cualquier problema.»

Entra en catálogo:

Destino a cara o cruz

La mirada invisible

Queen of the South (T5)

Refugiado

Amazon Prime Video

Turno ahora para Amazon Prime Video, que además de lo exclusivo, incluyendo el documental Operación Marea Negra: La travesía suicida sober la historia real de la serie que estrenó la semana pasada, trae alguna que otras cosilla interesante, como por ejemplo las cuatro temporadas de la genial Sherlock (la tienes también en RTVE Play, si no quieres pagar).

Con todo, no hay lanzamiento más notable esta semana en Prime Video que el de la segunda temporada de Upload, una de las mejores series originales de la plataforma que se ha hecho de rogar pero bien: casi dos años llevábamos esperando por los apenas siete capítulos de los que se compone esta temporada. Eso sí, por lo menos lo han sacado todos de golpe.

En segundo lugar y coincidiendo con el decimoctavo aniversario del 11M, el mayor atentado terrorista sufrido en España y en Europa, Amazon estrena El Desafío: 11M, una miniserie documental enmarcada en la misma serie con la que se publicó El desafío: ETA.

Más contenidos exclusivos:

Operación Marea Negra: La travesía suicida (Miniserie). «Un documental de cuatro capítulos con toda la información para conocer cómo fue el viaje del primer semisumergible narco que alcanzó las costas de Europa con tres mil kilos de cocaína a bordo y del terrible viaje que sufrieron sus tres tripulantes.»

(Miniserie). «Un documental de cuatro capítulos con toda la información para conocer cómo fue el viaje del primer semisumergible narco que alcanzó las costas de Europa con tres mil kilos de cocaína a bordo y del terrible viaje que sufrieron sus tres tripulantes.» Porno y helado (T1). «Porno y Helado cuenta la historia de Pablo y Ramón, dos treintañeros perdedores que junto a Ceci, una joven estafadora, fingen tener una banda de rock. La mentira se saldrá de control hasta hacerse realidad, pero los obstáculos en el camino pondrán en peligro su proyecto.»

Entra en catálogo:

Anatomía de un asesinato (T1-T5)

Astérix y Obélix: Misión Cleopatra

Criminal

De Caligari a Hitler: La era de esplendor del cine

El código de los diferentes

El último tren al Rock’n’Roll

Estafadoras de Wall Street

Hatchet II

Identidad secreta

Infieles (T1-T4)

La mafia del tigre

Los misterios de Emma Fielding: la maldición del pasado

Mónica y sus amigos

Patricia Marcos: Desaparecida (T1-T2)

Sherlock (T1-T4)

(T1-T4) Un plan irresistible

HBO Max

Seguimos con HBO Max, que no deja de lanzar contenidos exclusivos semanalmente y aunque todavía le queda para acercarse a Netflix, está en ello.

Esta semana, sin embargo, destacamos un único lanzamiento, que no es otro que El método Williams, el biopic protagonizado por Will Smith en el papel de Richard Williams, padre de las tenistas Venus y Serena Williams y por el que ha sido nominado a un Oscar. La película cuenta con otras cinco nominaciones en su haber: a mejor película, mejor actriz de reparto, mejor guión original, mejor montaje y mejor canción original. Pues bien, después de estrenarse en cines las pasadas Navidades, ya está disponible en HBO Max.

Más contenidos exclusivos:

El asesinato de Kim Wall (T1). «La historia de la talentosa periodista Kim Wall, desaparecida en 2017. Kim fue vista por última vez justo antes de entrevistar al excéntrico empresario Peter Madsen a bordo de su submarino en aguas danesas.»

(T1). «La historia de la talentosa periodista Kim Wall, desaparecida en 2017. Kim fue vista por última vez justo antes de entrevistar al excéntrico empresario Peter Madsen a bordo de su submarino en aguas danesas.» Fuerza . «La película de Martin Mareček captura cinco años muy difíciles en la vida del publicista, feminista y agente cultural Kamil Fila, en los que sufre problemas sentimentales, depresión y un cambio extremo en su propio cuerpo.»

. «La película de Martin Mareček captura cinco años muy difíciles en la vida del publicista, feminista y agente cultural Kamil Fila, en los que sufre problemas sentimentales, depresión y un cambio extremo en su propio cuerpo.» Ruxx . «Rux trabaja para Moscu, un importante promotor inmobiliario de Bucarest, pero en secreto está preparando su mudanza a Los Ángeles para estar con su amante «J». Pero su padre le da una noticia que lo cambia todo.»

. «Rux trabaja para Moscu, un importante promotor inmobiliario de Bucarest, pero en secreto está preparando su mudanza a Los Ángeles para estar con su amante «J». Pero su padre le da una noticia que lo cambia todo.» Snowfall (T5). «Los Ángeles, década de los ochenta. Un joven empresario callejero, un luchador mexicano, un agente de la CIA que financia a las contras y la hija de un capo mexicano viven en primera persona el origen de la epidemia del crack.»

(T5). «Los Ángeles, década de los ochenta. Un joven empresario callejero, un luchador mexicano, un agente de la CIA que financia a las contras y la hija de un capo mexicano viven en primera persona el origen de la epidemia del crack.» Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers . «Crónica de las vidas personales y profesionales de los jugadores de Los Ángeles Lakers en los años 80, una de las dinastías más veneradas del deporte que definió una era dentro y fuera de la pista.»

. «Crónica de las vidas personales y profesionales de los jugadores de Los Ángeles Lakers en los años 80, una de las dinastías más veneradas del deporte que definió una era dentro y fuera de la pista.» Wall Street: David contra Goliat (T1). «En 2021 unos usuarios de Reddit se enfrentan a Wall Street y compran acciones de compañías a punto de quebrar como GameStop. Lo que comienza como una serie de memes se convierte en una lucha contra el sistema financiero de EE. UU.»

Entra en catálogo:

7 Days in Hell

Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald

Caperucita roja ¿A quién tienes miedo?

El hijo de Saúl

Elle

La chica del tambor

La panda de la selva

Langosta

Medianoche en el jardín del bien y del mal

Sharknado 5: Aletamiento global

Taboo (T1)

Apple TV+

Para terminar y como suele ser costumbre, Apple TV+, que trae poco, pero bien avenido por lo general, al menos para quienes pagan por el servicio y esperan cosas con un mínimo de calidad.

Los últimos días de Ptolemy Grey es una serie original de Apple TV+ protagonizada por Samuel L. Jackson sobre la última etapa de la vida… para alguno de los que llegan a vivirla en su plenitud. Un drama sobre la vejez, el abandono y la enfermedad quizás con más pretensiones que efectividad, pero… Jackson no falla.

Más contenidos exclusivos: