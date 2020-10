Novedades VOD 44/20: ‘Truth Seekers’, los demenciales cazafantasmas de Nick Frost y Simon Pegg

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y vaya si se nota que estamos ya en Halloween, porque si hay algo que abunda esta semana son los lanzamientos con el terror de fondo, que no -siempre- de forma. Además, esta semana hay lanzamientos originales de las principales plataformas y no son pocos, por lo que estés suscrito a una u otra, tienes material de sobra para pasar un Halloween bien confinado, pero entretenido. ¿Y por qué destacar Truth Seekers por encima del resto? La duda ofende.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video se sube una semana más a lo más alto de la sección con Truth Seekers, pero no es lo único exclusivo que trae, ni mucho menos lo que añade al catálogo, que como de costumbre viene bien surtido de clásicos, contemporáneos e incluso novedades.

La crítica no la está recibiendo todo lo bien que cabría esperar, pero sinceramente, no importa: Truth Seekers es lo nuevo del dúo formado por Nick Frost y Simon Pegg (Shaun of the Dead, Arma fatal, Paul…) y con eso es más que suficiente para, al menos, prestarle atención, que por algo son una de las parejas cómicas mejor engrasadas en Reino Unido. Dicho lo cual, si la serie es mala, es mala, pero… No lo es. Por lo que he podido ver, que es poco, Truth Seekers es exactamente lo que cabía esperar, valga la semiredundancia, muy a pesar de la crítica. O sea, Nick Frost y Simon Pegg -sobre todo el primero- en su salsa, en esta ocasión, con un envoltorio sobrenatural que haría las delicias del mismísimo Iker Jiménez… Porque, tenlo en cuenta, comedia no significa parodia, o solapar la esencia de lo paranormal. Por eso Truth Seekers se antoja como un acierto para maratonear este Halloween. El tráiler está en inglés, pero la seria podrás verla subtitulada o doblada.

Otra que se estaba haciendo esperar es Utopia, un remake que llega a Amazon Prime Video siete años después del lanzamiento de la serie original y que prometía bastante por lo potente del reparto y el planteamiento, pero a la que la crítica no está tratando demasiado bien. ¿Se equivocan también con esta? No lo sé, la verdad. En cuanto a la trama, Utopia aspira a sumergir al espectador en una historia en la que lo que predomina es el suspense, siempre condicionado por un mundo que se va al carajo por capítulos que alguien conoce de antemano gracias a un misterioso un cómic. ¿Una pandemia global? Pues sí.

El último de los lanzamiento exclusivos de Amazon Prime Video que destacamos es El Desafío: ETA, una nueva serie documental que no te puedes imaginar de qué va. Ya en serio, parece un trabajo contundente, pero no le faltarán las críticas de quienes la acusen de blanquear a uno u otro lado, tal y como sucedió con Patria, aunque en este caso no hablamos de un producto de ficción.

Más contenidos exclusivos:

The Boy: La maldición de Brahms. «Liza, su marido y su hijo Jude se acaban de mudar a la antigua Mansión Heelshire. Ellos desconocen los aterradores peligros que la casa esconde.»

Nuevos capítulos:

Señoras del (H)AMPA (T1)

Entra en catálogo:

600 Millas

Ai Weiwei: Atentamente

Caravanas

Casanova, su último amor

Colegio de magia y hechicería

Déjate llevar

Desvelando la verdad

Dragón, nace la leyenda

El juego de Hollywood

El retrato de Dorian Gray

Enchantimals: Cuentos de Siempreverde (T2)

Entre sombras

Escupiré sobre tu tumba

Familia Gang

G men contra el imperio del crimen

Hardball

Hombres de Élite

Hotel Coolgardie

Imperium

La entidad

Los abandonados

Luna de miel

Mi querido dictador

No es mi día

Perdidos

Pocoyo Navidad (T1-T2)

Robin de los bosques

Sabotage

Serenata nostálgica

South Park (T1-T22)

(T1-T22) Speed Kills

Square One: Michael Jackson

Sunset Carson cabalga de nuevo

The Basement

The Dark

The Golden Age

Titán

Triple Cross – La verdadera historia de Eddie Chapman

Viva Max

Y, al tercer año, resucitó

You’ve Been Trumped Too

Disney+

Continuamos con Disney+, y es que su catálogo sigue siendo un erial para la mente adulta con contadas excepciones, de entre las cuales sobresale la primera serie original que lanzaron, que está de vuelta con nueva temporada.

Me refiero por supuesto a The Mandalorian, que no solo es lo único netamente original que ofrece Disney+, sino que les salió redonda la jugada. Ya me extendí lo suyo cuando se anunció esta segunda temporada, así que no lo volveré a hacer. Pero sí señalaré que hasta para alguien como yo, al que las pelis de Star Wars apenas entusiasman, reconoce el gran resultado de The Mandalorian, en mi opinión, una de las mejores series fantásticas del año pasado. En lugar de con el tráiler, que puedes ver en el anterior enlace, te dejo con un breve resumen de la primera temporada (en inglés, eso sí).

Nuevos capítulos:

Becoming: Ha nacido una estrella (T1)

Elegidos para la gloria (T1)

One Day at Disney (T1)

Entra en catálogo:

Mujeres

PJ Masks (Shorts) (T1)

HBO

HBO va como siempre a la suya y contenidos de terror añade unos pocos a catálogo, pero a cambio estrena un par de series que te pueden interesar.

El lanzamiento más destacado de la semana en HBO es sin duda The Undoing, una serie del veterano y prolífico David E. Kelley (Big Little Lies, Boston Legal) con un reparto de primera división encabezado por Nicole Kidman y Hugh Grant, con la que el creador estadounidense retoma la senda del drama de altos vuelos, pinceladas judiciales incluidas. Pero mire usted por dónde, la crítica tampoco la ha recibido con mucho alboroto. Sea como fuere, es de lejos lo más potente de la semana en HBO.

Y más drama con trasfondo criminal es lo que ofrece The Sister, una miniserie británica que se desarrolla en cuatro partes y que en su caso sí ha tenido una buena recepción, al menos allí donde fue concebida.

Más contenidos exclusivos:

El alma de América . «Documental que ilustra la tensa escena política actual analizando retos del pasado como el sufragio femenino, el macartismo y la lucha por los derechos civiles en los años 60.»

. «Documental que ilustra la tensa escena política actual analizando retos del pasado como el sufragio femenino, el macartismo y la lucha por los derechos civiles en los años 60.» How to with John Wilson (T1). «Documental cómico de varios episodios que sigue al nervioso neoyorquino John Wilson mientras intenta dar consejo sobre las incómodas contradicciones de la vida moderna.»

(T1). «Documental cómico de varios episodios que sigue al nervioso neoyorquino John Wilson mientras intenta dar consejo sobre las incómodas contradicciones de la vida moderna.» Los incendios de Ojai. «Unos cables de alta tensión defectuosos desencadenaron el peor incendio forestal de la historia de Ventura County (California) una calurosa noche de diciembre de 2017. El documental cuenta la historia de destrucción y supervivencia de la comunidad.»

Nuevos capítulos:

Axios (T3)

Patria (T1)

Primal (T1)

The Spanish Princess (T2)

Warrior (T2)

We Are Who We Are (T1)

Entra en catálogo:

No tengas miedo a la oscuridad

Orgullo + Prejuicio + Zombies

Saw2

Saw 3

Saw 3D

Saw 4

Saw 5

Saw 6

Netflix

El propósito de Netflix no varía mucho y sigue siendo el de cobrarte cada vez más a cambio de ofrecerte una interminable sucesión de contenidos mediocres y olvidables, pero fácilmente digeribles. Sin embargo, por cuestión de estadística tiene sus momentos y parece que hay uno que merece especialmente la pena esta semana.

Se acusa mucho a Netflix de forzar todos los temas identitarios con más hipocresía que buena fe, pero igual que cuando algo es malo, es malo; cuando es bueno, es bueno, y Casa ajena es una refrescante a la par que estremecedora propuesta que merece la pena ver. Otra producción británica que nada tiene que ver con lo expuesto hasta ahora, pero que sabrás apreciar si te gusta el terror clásico con una vuelta de tuerca.

Ocurre justo lo contrario con Nadie duerme en el bosque esta noche, una película polaca que intentar darle un marchamo de actualidad a su propuesta, el requetetípico slasher de campamento para adolescentes, sin conseguirlo. No obstante, como pasatiempo ligero de ver y olvidar, cumple.

Cerramos los destacados de Netflix con Sangre de Zeus una nueva serie de ‘anime’ que entrecomillo, porque es ver el tráiler para darte cuenta de que esto no viene de Japón. Viene de Estados Unidos y se nota, porque ese dibujo, esas animaciones… Pero vaya, a la crítica le está gustando y me sirve para dejar algo con colorido. El planteamiento tampoco suena mal.

Más contenidos exclusivos:

Amor de calendario . «Hartos de ser los solteros de todas las celebraciones, dos desconocidos deciden acompañarse mutuamente, pero de forma platónica. ¿Se resistirán a la llamada del amor?»

. «Hartos de ser los solteros de todas las celebraciones, dos desconocidos deciden acompañarse mutuamente, pero de forma platónica. ¿Se resistirán a la llamada del amor?» Bronx . «Un policía leal, en el punto de mira de agentes corruptos y de belicosas bandas de Marsella, debe proteger a su brigada. Y se ocupará personalmente de la situación.»

. «Un policía leal, en el punto de mira de agentes corruptos y de belicosas bandas de Marsella, debe proteger a su brigada. Y se ocupará personalmente de la situación.» Castigador de demonios (T1). «Es la reencarnación de un dios, ahora panadero de día y cazador de demonios de noche. Y debe conseguir que su amada amnésica recuerde su romance milenario.»

(T1). «Es la reencarnación de un dios, ahora panadero de día y cazador de demonios de noche. Y debe conseguir que su amada amnésica recuerde su romance milenario.» Chico Bun Bun: un mono manitas (T4). «Equipados con herramientas y otros artilugios, el mono manitas Chico Bun Bun y las Fuerzas Reparadoras resuelven los problemas de los habitantes de Bobiburgo.»

(T4). «Equipados con herramientas y otros artilugios, el mono manitas Chico Bun Bun y las Fuerzas Reparadoras resuelven los problemas de los habitantes de Bobiburgo.» Kaali Khuhi . «Un espíritu inquieto maldice un pueblo marcado por el infanticidio femenino. Ahora, el destino del lugar queda en manos de una niña de 10 años.»

. «Un espíritu inquieto maldice un pueblo marcado por el infanticidio femenino. Ahora, el destino del lugar queda en manos de una niña de 10 años.» Los secretos de la tumba de Saqqara . «Después de descubrir una tumba que llevaba intacta más de cuatr*o milenios, unos arqueólogos egipcios intentan descifrar la historia del extraordinario hallazgo.»

. «Después de descubrir una tumba que llevaba intacta más de cuatr*o milenios, unos arqueólogos egipcios intentan descifrar la historia del extraordinario hallazgo.» Menéndez: El día del Señor . «En esta película de terror, un sacerdote retirado y obsesionado por sus pecados tiene que volver al infierno cuando un amigo le ruega que ayude a su hija poseída.»

. «En esta película de terror, un sacerdote retirado y obsesionado por sus pecados tiene que volver al infierno cuando un amigo le ruega que ayude a su hija poseída.» Sarah Cooper: Everything’s Fine . «La cómica Sarah Cooper, todo un fenómeno haciendo playback de Trump, habla de política, racismo y otros temas en un programa de sketches con muchos invitados famosos.»

. «La cómica Sarah Cooper, todo un fenómeno haciendo playback de Trump, habla de política, racismo y otros temas en un programa de sketches con muchos invitados famosos.» Suburra: La serie (T3). «En 2008, la lucha por los terrenos de un pueblo costero cercano a Roma se convierte en una batalla mortal entre el crimen organizado, políticos corruptos y el Vaticano.»

(T3). «En 2008, la lucha por los terrenos de un pueblo costero cercano a Roma se convierte en una batalla mortal entre el crimen organizado, políticos corruptos y el Vaticano.» Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada. «Un periodista argentino se afana por demostrar que a su compatriota, el famoso tenista Guillermo Vilas, se le denegó el puesto de número uno mundial en los años 70.»

Nuevos capítulos:

La valla (T1)

Star Trek: Discovery (T3)

Entra en catálogo:

Flechazo a primera vista

Gigantosaurus (T1)

La gran ilusión

Apple TV+

Y terminamos con Apple TV+, que justo después de cerrar la programación del Novedades VODde la semana pasada, sacaba una de sus películas más esperadas que recuperamos hoy.

On The Rocks es un dramedia dirigido por Sofia Coppola para el que vuelve a contar con el gran Bill Murray, en el papel de un playboy que intenta reconectar con su hija. Sin muchos aspavientos, esta sí está gustando.

Nuevos capítulos: